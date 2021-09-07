Beklenen oldu: George Russell Mercedes'te

George Russell, 2022'den itibaren Mercedes-AMG Petronas adına Formula 1'de yarışacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beklenen oldu: George Russell Mercedes'te
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07 Eylül 2021 12:27
Mercedes-AMG Petronas takımı, Valtteri Bottas'tan boşalan koltuğu Williams adına yarışan Mercedes akademisi pilotu George Russell ile doldurdu.

Williams ile 3 sezondur takdir toplayan bir performans sergileyen George Russell, uzun süredir yakıştırıldığı Mercedes ile 2022'den başlamak üzere uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

Russell imza sonrası, "Artık resmiyete kavuştu. Gelecek yıl Mercedes sürücüsü olacağım. Bu benim için çok özel bir gün. Williams, Mercedes ve bugün olduğum yere gelmemde beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Her biriniz olmadan yapamazdım." ifadelerini kullandı.

2017 yılında Mercedes'in genç sürücü programına katılan George Russell, aynı yıl GP3 şampiyonluğu kazandı. Bir sonraki sezon Lando Norris'in önünde Formula 2 şampiyonu olan Russell, 2019'da Williams ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak Formula 1'e geçmişti.

George Russell, Williams ile Macaristan'da puan almış ve Belçika'da da podyuma çıkmayı başarmıştı.


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