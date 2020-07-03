Beklenen imza resmen açıklandı: Sane Bayern Münih'te!

Bundesliga'da sezonu şampiyon tamamlayarak üst üste 8. lig kupasına uzanan Bayern Münih, transferde de emin adımlarla gidiyor. Bavyera ekibi, Manchester City'den Leroy Sane'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.Sakatlığı nedeniyle bu sezonun büyük bölümünü kaçıran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Almanya'da daha önce Schalke 04'te oynadı.Bayern Münih, yıldız kanat oyuncusu için Manchester City'e 49 milyon avro bonservis ödedi.İmzanın ardından ilk açıklamasını yapan Sane; "" dedi.Transferi yorumlayan Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge; "z" dedi.Bayern Münih Spor Yönetimi Sorumlusu Hasan Salihamidzic ise; "" dedi.