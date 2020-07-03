Beklenen imza resmen açıklandı: Sane Bayern Münih'te!

Bundesliga'da sezonu şampiyon tamamlayarak üst üste 8. lig kupasına uzanan Bayern Münih, transferde de emin adımlarla gidiyor. Bavyera ekibi, Manchester City'den Leroy Sane'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.
Sakatlığı nedeniyle bu sezonun büyük bölümünü kaçıran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Almanya'da daha önce Schalke 04'te oynadı.
Bayern Münih, yıldız kanat oyuncusu için Manchester City'e 49 milyon avro bonservis ödedi.
"MEYDAN OKUMA İÇİN SABIRSIZIM"
İmzanın ardından ilk açıklamasını yapan Sane; "Bayern Münih çok büyük bir kulüp ve büyük hedefleri var. Bana çok uygun... Bu yeni meydan okuma için sabırsızlanıyorum. Patron Hansi Flick'i U21 Milli Takımı'ndan bu yana tanıyorum ve Bayern ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirim" dedi.
"VİZYONUMUZU KANITLIYORUZ"
Transferi yorumlayan Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge; "Amacımız ve yeni vizyonumuz en iyi Alman oyuncuları Bayern Münih çatısı altında toplamak. Leroy Sane'nin transferi ile vizyonumuzu kanıtlıyoruz" dedi.
"KUSURSUZ..."
Bayern Münih Spor Yönetimi Sorumlusu Hasan Salihamidzic ise; "Sane transferi ile yeni bir dönemi de başlatıyor; Robben ve Ribery'in ardından Bayern Münih'in kanatlarını Coman ve Sane ile donattık. Kusursuz..." dedi.
Sakatlığı nedeniyle bu sezonun büyük bölümünü kaçıran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Almanya'da daha önce Schalke 04'te oynadı.
Bayern Münih, yıldız kanat oyuncusu için Manchester City'e 49 milyon avro bonservis ödedi.
"MEYDAN OKUMA İÇİN SABIRSIZIM"
İmzanın ardından ilk açıklamasını yapan Sane; "Bayern Münih çok büyük bir kulüp ve büyük hedefleri var. Bana çok uygun... Bu yeni meydan okuma için sabırsızlanıyorum. Patron Hansi Flick'i U21 Milli Takımı'ndan bu yana tanıyorum ve Bayern ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirim" dedi.
"VİZYONUMUZU KANITLIYORUZ"
Transferi yorumlayan Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge; "Amacımız ve yeni vizyonumuz en iyi Alman oyuncuları Bayern Münih çatısı altında toplamak. Leroy Sane'nin transferi ile vizyonumuzu kanıtlıyoruz" dedi.
"KUSURSUZ..."
Bayern Münih Spor Yönetimi Sorumlusu Hasan Salihamidzic ise; "Sane transferi ile yeni bir dönemi de başlatıyor; Robben ve Ribery'in ardından Bayern Münih'in kanatlarını Coman ve Sane ile donattık. Kusursuz..." dedi.