'Beklenen Hamle' Geldi: Sony, Destiny ve Halo'nun Geliştiricisi Bungie'yi Satın Alıyor

Anlaşılan Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasının etkilerini görmeye devam edeceğiz. Her ne kadar Activison Blizzard'ın 68 milyar dolarlık devasa satışı kadar büyük olmasa da Microsoft'un oyun konusundaki büyük rakibi Sony, Destiny ve Halo gibi büyük oyunların arkasındaki geliştirici stüdyo Bungie'yi satın aldı.



Bu hamle, Microsoft'un attığı devasa adım sonrası 'EA Games'i satın alır mı?' sorularıyla anılan Sony'den gelen ilk hamle oldu ve beklentileri karşılamakta yeterince etkili olmadı da diyebiliriz. Twitter'da yapılan ve gündem olan duyurunun ardından birçok insan bu duyurunun hakkında konuşmaya başladı. Gelişmenin önemli detaylarına dilerseniz gelin beraber göz atalım.



Sony, Bungie'yi 3,6 milyar dolara satın alıyor



Sony, Bungie stüdyosunu tam 3,6 milyar dolara satın alacağını resmen duyurdu. Paylaşılan duyuruda Bungie "Bungie'nin dünyanın etrafındaki arkadaşları bir araya getirme konusunda sonsuz potansiyeli var. PlayStation ile aynı hayali kurduğumuzu düşündük ve jenerasyonlar boyu akılda kalacak eğlenceyi üretmemize yarayan yaratıcı bakış açılarımızı birlikte çalıştırmaya karar verdik" sözleriyle gelişmeyi müjedeledi.



Sonuç olarak Bungie, çok platformlu bağımsız bir stüdyo ve dağıtıcı olmaya devam edecek, sadece PlayStation Studios geliştiricilerinin yanında yer alacak ve Sony'nin bir parçası olacak. Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan, PlayStation Blog'daki bir gönderide şunları söyledi: "Bungie'nin çoklu platforma oyun geliştirme ve canlı oyun hizmetlerindeki birinci sınıf uzmanlığı, PlayStation'ı yüz milyonlarca kullanıcıya yayma vizyonumuzu gerçekleştirmemize yardımcı olacak" dedi.



Ayrıca Bungie, geliştirdiği oyunların hayranlarını merakta bırakmayacak bazı soru işaretlerini de yanıtladı. Buna göre Destiny, çarpraz platformlarda herhangi bir kısıtlama olmadan oynanmaya devam edecek. Genel olarak Bungie'nin oyunları bu satın almadan oyuncuların aleyhine etkilenmeyecek. Hatta öyle ki, gelecekte karşımıza çıkacak Bungie oyunları da PlayStation'a özel olmayacak ve tüm platformlar için gelmeye devam edecek.







