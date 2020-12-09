Beklenen buluşmanın kazananı Juventus ve Ronaldo!

Şampiyonlar Ligi G grubunda Barcelona ile Juventus karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 3-0 kazandı.Gruptan lider çıkması için gereken skoru alan Juve, bu sonuçla beraber Barcelona'yı geride bıraktı.Karşılaşmada Juventus'un golleri; 13. ve 52. dakikalarda Ronaldo, 20. dakikada McKennie'den geldi.75. dakikada Bonucci'nin kaydettiği gol ofsayt nedeniyle VAR tarafından iptal edildi.Bu sonuçla beraber Juventus, puanını 15'e çıkardı ve Barcelona ile puanını eşitledi. Barcelona'ya karşı ilk maçı 2-0 kaybeden Juve, ikili averajda öne geçerek grubu lider tamamladı.