Beklenen an: TFF'de limit zirvesi!

'Takım Harcama Limitleri' ile ilgili federasyon ile kulüp yetkilileri arasında bir görüşme yapılacak

Haber; Sabah
Beklenen an: TFF'de limit zirvesi!
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15 Temmuz 2020 10:01
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz sezon uygulamaya konulan 'Takım Harcama Limitleri' ile ilgili perşembe günü federasyon ile kulüp yetkilileri arasında bir görüşme gerçekleştirilecek.

Lig bittikten sonra kulüplerin yeni bütçesini açıklayacak federasyonun geçtiğimiz sezon duyurduğu gibi kriteri esnetmeyi planladığı ifade edildi.

Takım Harcama Limitleri artışı, içinde bulunulan sezonda yüzde 15 olarak uygulanmış ve gelecek sezon ise %30 olacağı açıklanmıştı. Ancak pandemi süreci sonrası kulüplerin yaşadığı zorlukları dikkate alan TFF'nin limit aşımını yeniden %15 olarak uygulamayı planladığı ve büyük olasılıkla bu kararın çıkacağı belirtildi.



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