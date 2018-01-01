Beklendiği gibi son buldu!

Worlds sürpriz sonuçlu bir sene geçirirken KT Rolster ve EDward Gaming kendisinden beklenileni vadiye yansıtmayı başardı.



LCK şampiyonu KT Rolster sadece EDward Gaming karşısında kaybederken grubu domine etmeyi başardı. EDward Gaming ile tiebreak oynaması beklenirken onlarında Team Liquid'e yenilmesiyle birlikte grubu lider bitirmeyi başardı. Bu seneki başarılı performansını korumaya devam eden takım hala turnuvanın favori 2 takımından biri durumunda.



EDward Gaming onlardan güçlü olduğu iddia edilen Team Liquid karşısında bir kazanıp bir kaybederken KT Rolster karşısında aldığı galibiyet ile birlikte gruptan çıkmayı başardı. KT karşısında galibiyet alamamış olsalardı daha zor bir grup dönemi geçirebilirlerdi. Böylelikle son maça çıktıklarında oyunun stresinden uzaklaşmayı başardılar.



EDward Gaming'te KT Rolster'da turnuvada ileriye gitme potansiyeline sahip takımlar bakalım son 8'de neler yapacaklar.