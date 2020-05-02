Bekir Develi kimdir, nereli, kitapları (Ramazan Sevinci sunucusu)

Bekir Develi, TRT1 Ramazan Sevinci programının sunuculuğunu üstlendi. Bekir Develi'nin hayatı merak edilenler arasında. Bekir Develi kimdir Bekir Develi mesleği, nereli, hayatının özeti, kısaca özgeçmişi, kaç yaşında gibi bilgilere ulaşacaksınız.

02 Mayıs 2020 17:49
Bekir Develi kimdir, nereli, kitapları (Ramazan Sevinci sunucusu)
Bekir Develi 4 Haziran 1975 yılında Almanya'nın Bielefeld şehrinde dünyaya geldi.

Ev hanımı bir anne ve terzi bir babanın oğludur. Ortaokul ve Lise öğrenimini Adana'da tamamladı. Ünversite eğitimini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünü okuyarak tamamladı. Samsun hayatı ona bir diploma, bir eş ve hayata dair çokça tecrübe verdi. Eğitimini aldığı alan haricinde nerdeyse her işi yaptı. Radyo spikerliği, ütücülük, kuyumculuk, tiyatro oyunculuğu, ticaret, eskimo satıcılığı. Merhum Yrd. Doç. Dr Mete Tuncel'den oyunculuk ve sahne eğitimi aldı.

Çeşitli kanallarda 600 bölüme yakın gezi, belgesel, yarışma programları sunuculuğu yaptı. 5 yıl TRT 1 Ramazan Sevinci programlarının takdimini üstlendi. 2018'in Kasım ayında ilk kitabı 'Allah Cümle'mizi Korusun'u kaleme aldı...

Bekir Develi evli ve 2 çocuk babasıdır..
 90'lı yıllarda Adana'da yayın yapan Özel Fm radyosunda programlar yaptı.
2007 yılında Samanyolu TV'de 'Yola Düşenler' isimli gezi programını sundu.

Gezi, belgesel, yarışma programları sunuculuğunu yaptı.

Çeşitli illerde seminer ve konferanslara katıldı.

TRT 1 ekranlarında Ramazan Sevinci programı yaptı.

2018 Kasım ayında ilk kitabı "Allah Cümlemizi Korusun" raflarda yerini aldı.

2020 Şubat ayında Hayati İnanç ile "Fabrika Ayarı" isimli kitaba imza attı.

Bekir Develi, son zamanlarda Youtube kanalında "Peynir Gemisi" ismiyle çeşitli programlar yapmaktadır.  

Bekir Develi, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bekir Develi, TRT 1'de yayınlanan; Bayram Şekeri, Seçmen Ne Der, Elâlem Ne Der, İstanbul'da Ramazan, Dünya'da Ramazan, Anadolu Gezgini,  Anadolu'da Ramazan, Kim Bilecek, Sütlü Kahve, Arife Tarif, Gez Göz Arpacık, Ramazan Sevinci isimli programları sundu.

Bekir Develi sözleri

Bekir Develi'ye ait bazı sözler...

Tüm kâinat seni beğense, Allah beğenmedikten sonra ne işe yarar?

Kimisi de vardır; öyle bir gidişle gider ki orta yerde kalakalırsınız.

Tüm kâinat seni beğense, Allah beğenmedikten sonra ne işe yarar?

Gece sevdanın da derdin de nöbetinin tutulduğu zamandır.

Mühim olan ruhların birlikteliği değil midir?

Bugün en temel sorunumuz ahlak sorunudur.

Bize şirin gözükmek için lunaparktaki aynalar gibi davranan ne çok insan var düşününce.

Gerçek yalnızlık, insanın Rabbinden gafil olma halidir.

Cümlelerim devrik, duygularım kırık, düşüncelerim dağınık.

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