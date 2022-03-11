Beka Beka için Galatasaray açıklaması

Lokomotiv Moskova'da forma giyen Alexis Beka Beka'nın menajeri oyuncunun Galatasaray ile anlaştığı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beka Beka için Galatasaray açıklaması
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11 Mart 2022 21:11
Rusya ekiplerinden Lokomotiv Moskova'nın orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka için menajerinden transfer açıklaması geldi.

Fransız oyuncunun menajeri, yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile anlaştığı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Beka Beka'nın menajeri açıklamasında, "Galatasaray haberleri doğru değil. Oyuncunun Rusya'da kalıp, kalmak istemediği konusunda da henüz yeterince bilgi sahibi değiliz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Rus ekibinde 17 maça çıkan genç futbolcu, arkadaşlarına 3 kez gol pası verdi.

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