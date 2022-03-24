Beka Beka'dan İstanbul paylaşımı!

Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Lokomotiv Moskova'nın Fransız orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka'dan flaş bir paylaşım geldi.



Alexis Beka Beka, sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımları yaptı. Fransız orta saha Boğaz manzaralı otelinden paylaşım yapıp ardından da THY uçağından hikaye paylaştı.



Galatasaraylı bazı taraftarlar, 20 yaşındaki oyuncunun transfer için İstanbul'a gelmiş olabileceği yönünde yorumlarda bulundu.



FIFA'nın verdiği özel izinle Ukrayna'daki bütün futbolcular ve Rusya'daki yabancı futbolcuların 7 Nisan'a kadar diğer ülkelere transfer olabileceği belirtilmişti.



Daha önce oyuncunun Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberler çıkmış ancak oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada; "Bu haber, bu bilgi doğru değil. Oyuncunun Rusya'da kalıp kalmak istemediğinde dair henüz net bir bilgimiz yok. Kendisiyle bunu konuşmadık, bir bilgi sahibi değiliz." demişti.





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