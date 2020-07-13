beIN Sports Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş maçı geniş özeti izle

Süper Lig'de 32. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Yeni Malatyaspor ile Şampiyonlar Ligi hedefi olan Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Beşiktaş oldu. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52.dakikada penaltıdan Caner Erkin kaydetti. Siyah-beyazlılarda sarı- kart gören Kevin N'Koudou cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe derbisinde oynama şansını kaybetti.Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 56'ye yükseltti ve 57 puanlı Sivasspor'u hemen arkasında haftayı kapattı. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.Süper Lig'de 33. haftada Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.Genç teknik adam BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında takımını Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Necip Uysal, Muhammed Elneny, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Abdoulay Diaby, Georges-Kevin N'Koudou ilk 11'i ile sahaya sürdü.Sergen Yalçın, yedek kulübesinde Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz'a yer verdi.Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü ligin 31. haftasında 3-2 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev alan ancak bu maç için cezalı olan Atiba Hutchinson ile o karşılaşmada sakatlanan Burak Yılmaz'dan yararlanamadı.Sergen Yalçın, Kasımpaşa müsabakasının başlangıç kadrosunda görev verdiği Roco'yu yedeğe çekerken, bir önceki karşılaşmada yedekte oturttuğu Vida'yı ilk 11'de oynattı.Siyah-beyazlı takım, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ileri uçta 4 kanat oyuncusuyla mücadele etti.Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng, sakatlığı nedeniyle BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemedi. Kasımpaşa maçında attığı son dakika golüyle galibiyeti getiren Güven Yalçın ise yedekler arasında maça başladı.Teknik direktör Sergen Yalçın, hücum hattında daha çok kanatlarda görev yapan futbolcuları Lens, Boyd, Diaby ve N'Koudou ile gol aradı.Sergen Yalçın, altyapıda yetişen 4 oyuncuyu maç kadrosuna aldı.Genç teknik adam, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz'ı kadroya dahil etti.BtcTurk Yeni Malatyaspor'un eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatya Stadı'na 205 gün sonra rakip olarak çıktı.Sezon başında sarı-siyahlı ekibin başına geçen Sergen Yalçın, Malatya temsilcisi ile son iç saha maçında 21 Aralık 2019'da Çaykur Rizespor ile karşılaşmıştı.Sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman, ligde geçen hafta içinde 1-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor müsabakasının kadrosunu bozmadı.Ev sahibi ekip, Beşiktaş karşısında Fabien Farnolle, Robin Yalçın, Arturo Mina, Teenage Hadebe, Issam Chebake, Afriyie Acquah, Murat Yıldırım, Mitchell Donald, Gökhan Töre, Karim Hafez ve Umut Bulut ilk 11'i ile mücadele etti.Malatya temsilcisinin yedek kulübesinde Abdulsamed Damlu, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Mustafa Akbaş, Moryke Fofana, Vidar Örn Kjartansson, Yiğithan Güveli, Remi Valter, Youssuf Ndayishimiye, Sakıb Aytaç görev bekledi.Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı oldukça düşük bir tempoda başladı. Hem Yeni Malatyaspro hem de Beşiktaş savunmada açık vermemek adına kontrol şekilde maça başladı. Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş daha fazla topla oynadı ama siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng'in yokluğunda etkili pozisyonlar üretemedi. Yeni Malatyaspor da zaman zaman Beşiktaş kalesinde tehlikeli olmaya çalıştı ama Ersin Destanoğlu'nu geçemedi. İlk yarıda çalan son düdüğün ardından soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıya başlarken Jeremain Lens'in yerine Güven Yalçın'ı sahaya sürdü. İkinci yarıya daha iyi başlayan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor kalesinde etkili olmaya başladı. Karşılaşmanın 49. dakikasında Beşiktaş lehine penaltı düdüğü çaldı. VAR incelemesi sonrasında Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Fabien Farnolle'un Gökhan Gönül'e faul yaptığı tespit edildi ve Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. Beşiktaş'ta penaltı için topun başına geçen Caner Erkin, 52. dakikada topu ağlara gönderdi ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanda golü bulmasının ardından kontrollü bir oyun anlayışıyla maçı sürdürdü. Yeni Malatyaspor, Beşiktaş kalesinde beraberlik golünü aradı ama sonuca ulaşamadı. Çalan son düdüğün ardından ise Beşiktaş tek golle 3 puana ulaştı.2. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı faul atışında ceza sahasında Gökhan Gönül'ün kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.12. dakikada Umut Bulut'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Töre'nin vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta çıktı. Aynı dakika içerisinde Robin Yalçın'ın ara pasıyla ceza sahası içerisi sağ çaprazda topu alan Gökhan Töre, son çizgiye indikten sonra pasını daha uygun durumdaki Umut Bulut'a çıkardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.14. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden oyun alanını terk etti.38. dakikada N'Koudou'nun uzaktan sert şutunda kaleci Farnolle soluna gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.45+3. dakikada Hafez'in soldan ortasında ön direğe hareketlenen Murat Yıldırım'ın altıpas gerisinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ersin, üzerine gelen topu iki hamlede uzaklaştırdı.47. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde BtcTurk Yeni Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ancak ön direkte kaleci Fabien Farnolle ile hava topuna yükselen Gökhan Gönül yerde kaldı. Pozisyonda önce devam ettiren hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi. 52. dakikada penaltıyı kullanan Caner Erkin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.54. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Güven Yalçın, plase vuruşta uzak köşeden topu ağlara göndermek istedi ancak kaleci Farnolle son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağdan Caner Erkin'in kullandığı kornerde altıpasta Gökhan Gönül'ün kafayla vurduğu top ters kanattan auta gitti.66. dakikada Hafez'in soldan ortasında Gökhan Gönül'e çarpan top yön değiştirerek kaleye yöneldi. Kaleci Ersin, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.Yeni MalatyaFırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkFarnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Donald (Dk. 58 Walter), Acquah (Dk. 73 Ahmet Ildız), Gökhan Töre, Robin Yalçın (Dk. 58 Kjartansson), Murat Yıldırım (Dk. 79 Ndayishimiye), Umut Bulut (Dk. 79 Fofana)Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Necip Uysal, Elneny, Lens (Dk. 46 Güven Yalçın), Boyd, Diaby (Dk. 90+2 Roco), N'Koudou (Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz)Dk. 52 Caner Erkin (Penaltıdan) (Beşiktaş)Dk. 80 N'Koudou, Dk. 85 Ruiz (Beşiktaş)