bein sports izle, Trabzonspor Bursaspor CANLI İZLE şifresiz

📍Trabzonspor XI: Onur, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay, Rodallega, Burak



📍Bursaspor XI: Okan, Umut, Ertuğrul, Chedjou, Latovlevici, Barış, Badji, Aytaç, Burak, Tunay Torun, Sakho



Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor Bursaspor maçını bein sports'tan canlı izlemek için tıklayın. İşte Trabzonspor Bursaspor maçından son dakika detayları...Spor Toto Süper Lig'de 11. haftada Trabzonspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.Trabzonspor Bursaspor maçını bulunduğunuz ilden TRT Radyo 1 frekansından dinleyebilirsiniz.95.6 İstanbul93.3 Ankara94.7 İzmir87.9 Bursa96.7 AdanaYeşil beyazlıların kadrosuna kattığı genç isim Umut Meraş da MKE Ankaragücü maçında attığı golle takımına 3 puanı getirdi. Henüz 22 yaşında olan ve ilk kez bu sezon Süper Lig deneyimini yaşayan Umut Meraş, son 5 maçın da ilk 11'inde şans buldu. Performansı merak konusu olan Tunay Torun ise son oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sahanın en iyilerinden oldu. Gol pozisyonlarına giren 28 yaşındaki gurbetçi oyuncu, bir de asist gerçekleştirdi.Bursaspor'da öne çıkan diğer oyunculardan Iasmin Latovlevici de bu sezon 4'üncü maçında ilk golünü kaydetti. 1 yıl 9 ay 12 gün sonra yeniden gol sevinci yaşayan Latovlevici, forma giydiği 4 maçta da tam süre aldı. Bu isimlerin yanı sıra Stephane Badji, Aurelien Chedjou, Allano Lima ve Henri Saivet de Samet Aybaba'dan sıklıkla forma şansı bulan isimler arasında bulunuyor. Öte yandan süre almakta zorlanan Umut Nayir 22 dakika, Jani Atanasov da 3 dakika oynadı. Santiago Vergini ise henüz forma giymedi.Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak Digitürk Play üzerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Beşiktaş derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.igiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.Ev sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez karşılıklı gol oldu. İki takım arasında oynanan son 5 maçta 4 kez karşılıklı gol oldu. Misafir takım Bursaspor'un bu sezon ligde oynadığı son 9 maç 2,5 gol ve altında tamamlandı. Bursaspor bu sezon, ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı oynadığı 2 maçın tamamında ilk yarıları berabere tamamlandı. İki takım arasında oynanan son 3 maçta takımlar 2 kez ilk yarıları berabere tamamladı. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 6 maçın tamamında ilk yarılar berabere tamamlandı.Trabzonspor'da sakatlığı süren Yusuf Yazıcı bu maçta forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Hugo Rodallega'nın ise maç saatine kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Bursaspor'da ise Bogdan Stancu sakatlığı nedeniyle bu maçta görev alamayacak. Diafra Sakho ile Abdullahi Shehu'nun durumlarının ise maç saatinde belli olması bekleniyor.Teknik direktör Ünal Karaman'ın hafta içindeki BUGSAŞ maçında görev vermeyerek dinlendirdiği 33 yaşındaki oyuncu, Yeşil-Beyazlılar karşısında Fırtına'nın en büyük kozu olacak. Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, pazar günü de ağları sarsmayı hedefliyor. Hafif sakatlığı bulunan Hugo Rodallega'nın, Timsah karşısında forma giymemesi durumunda Burak'a her zamankinden daha fazla iş düşecek.Süper Lig'de son iki haftada kaybettiği 4 puana rağmen zirvenin yakınlarında bulunan Trabzonspor, Bursaspor ile oynayacağı maçı kazanarak yeniden yarışa dahil olmak istiyor. Bordo-mavililerin Portekizli sağ beki Joao Pereira, "Artık puan kaybetmek istemiyoruz. Takım olarak hazırız. Kazanma zamanı geldi. 3 puanı alıp zirve iddiamızı göstermeliyiz. Geçen hafta sakatlandım ancak şu an çok iyiyim ve tek düşüncem var; takımım için oynamak" ifadesini kullandı.Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın Bursaspor karşısında kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Sakat Yusuf'un yerine Abdulkadir Ömür'ü görevlendirecek olan Karaman'ın, sakatlığını atlatan Pereira'ya da forma vermesi bekleniyor. Trabzonspor'da sol kanatta ise Amiri ile Olcay arasında kararsız kalan tecrübeli çalıştırıcının tercihini Olcay'dan yana kullanacağı öğrenildi. Ayrıca Nwakaeme'nin de maç kadrosunda yer alacağı belirtildi.Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, Bursaspor maçı öncesinde oyuncularını uyardı. Karaman, "Bursaspor formda bir ekip... Ancak kendi sahamızda oynuyoruz. Ne yapıp ne edip bu maçtan 3 puanla ayrılmalıyız. Zirve yarışından kopmamak için sahamızda gülmemiz şart" dedi. Öte yandan Karaman, sakatlıkları bulunan Rodallega ve Hosseini için sağlık ekibiyle sürekli temasta. Ünal hoca iki oyuncunun da maça yetişmesini istiyor.Trabzonspor yönetimi, mali kaynak bulma çalışmalarını sürdürürken başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan önemli açıklamalar geldi. Doğan, "Tabii ki Trabzonspor gibi bir kulübün ekonomik sıkıntılar ile gündeme gelmesini istemiyoruz. Ancak bir süredir yaptığımız çalışmaları Aralık ayındaki seçim sonrası daha sağlıklı bir şekilde hayata sokacağımıza inanıyorum. Haftaya Sosa ve Burak Yılmaz'ın bonservis bedellerinin de içinde yer aldığı 20 milyon TL'lik ödeme yapacağız" dedi. Ertuğrul Doğan, "Önemli olan genel kurul ve delegelerin takdiridir. Üç hayati projemiz var. Bunları uygulamak açısından genel kurul sonrası çok önemli" diye konuştu.Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 84 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. 43 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 12 maçta ise Bursaspor sahadan 3 puanla ayrıldı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor attığı 126 gol attı, kalesinde ise 65 gol gördü.Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu mücadeleyi kilit maç olarak görüyor. Ligde iç sahada arka arkaya alınan galibiyetlerle birlikte moral bulan, son deplasman maçında da Galatasaray karşısında puan alan yeşil beyazlılar, Trabzon'dan da puanlarla dönmeyi amaçlıyor. Kupada bir başka Trabzon ekibi 1461 Trabzon'a elenmelerine karşın oyuncular ve teknik heyet özgüvenlerini korurken, teknik direktör Samet Aybaba da son 3 haftadaki performanslarını devam ettirmek istediklerini belirtti.Bursaspor, Trabzonspor'a karşı deplasmanda uzun yıllar boyunca galip gelemezken, şeytanın bacağını son yıllarda ise kırmış durumda. Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk 36 maçta galibiyet elde edemeyen yeşil beyazlılar, buradaki 2 galibiyetini ise son 6 maçta elde etti. 2012/13 sezonunda rakibini tek golle geçen Timsah, 2016/17 sezonunun son maçında da 2-1 galip gelerek ligde kümede kalmıştı. Öte yandan Bursaspor, Trabzonspor deplasmanına çıktığı 42 lig maçında 27 mağlubiyet ve 13 beraberlik aldı.Yeşil beyazlılar, bu mücadele ile birlikte ayrıca deplasman fobisine de son verme peşinde. Bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan ekiplerden olan Bursaspor, 5 dış saha maçında sadece 3 puan toplayabildi. Ligde son 7 deplasman maçını kazanamayan Timsah, aynı zamanda Süper Lig'de çıktığı son 15 deplasman mücadelesinde yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. O galibiyet de geçen sezonu küme düşerek tamamlayan Kardemir Karabükspor'a karşı geldi. Diğer maçlarda Bursaspor, 11 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.Bursaspor'da mevcut kadro içerisinde gol sevinci yaşayan tüm isimler yeni transferlerden oluştu. Aytaç, Sakho, Umut ve Latovlevici'den gol katkısı alan Timsah'ta 3 isim dışında yeni gelenler oyuncular sıklıkla süre şansı buldu. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde kadroda revizyona giden Bursaspor, dış transferde 12 oyuncuyu bünyesinde katmıştı. Ligde geride kalan haftalar baz alındığında ise yeşil beyazlılar, bu transferlerin büyük bir kısmından önemli bir katkı aldı. 8 gol atan Bursaspor'da takımdan ayrılan William Troost-Ekong dışında atılan 7 golün tamamı yeni transferlerden geldi. Bu süreçte Aytaç Kara, Diafra Sakho, Umut Meraş ve son olarak Iasmin Latovlevici gol sevinci yaşadı.Geçtiğimiz sezonu Evkur Yeni Malatyaspor'da geçiren ve 29 lig maçına çıkan Aytaç Kara, 4 gol ve 5 asist ile sezonu tamamlarken bu sezon da istikrarını sürdürdü. Samet Aybaba'nın tüm lig maçlarında ilk 11'de şans tanıdığı 25 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda Timsah'ın en golcü oyuncusu oldu. Yeşil beyazlıların bir diğer transferi Diafra Sakho ise forma giydiği 6 Süper Lig maçında 2 kez gol sevinci yaşadı. Özellikle bu 2 golü ilk 2 maçında kaydeden Senegalli forvet, Aybaba'nın da en güvendiği oyuncular arasında yer aldı.