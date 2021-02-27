bein sports izle, Galatasaray Erzurumspor maçı canlı izle

Marcao: "Galatasaray'da maaşla ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Belki 2 ay gecikir ancak her zaman ödenir. Bunu ben bir problem yapmadım." pic.twitter.com/bQKXXCOzXV



— Sporx (@sporx) February 27, 2021

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Erzurumspor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Erzurumspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Mısır futbolunun eski yıldızlarından Amr Zaki, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Zaki, "Mustafa Muhammed'le 6 gün önce konuştum. Onu tebrik ettim. Ona G.Saray'ın çok büyük bir kulüp olduğu konusunda güvence vermiştim. Ona 2 sezon içinde Premier Lig'e gitmesi gerektiğini söyledim. O da hedefi nin İngiltere olduğunu belirtti. O harika bir oyuncu ve şu anda Mısır Milli Takımı'nın 1 numaralı forveti haline geldi" şeklinde konuştu. Amr Zaki, "Fatih Terim ona ilk maçında penaltı kullandırarak ona olan güvenini gösterdi. Şu anda harika bir kulüpte ve Mustafa kesinlikle kariyerinde inanılmaz adımlar atacak" açıklamasını yaptı. Bu arada Mısır basınında Mustafa Muhammed'le ilgili yine transfer haberleri yer aldı. İngiliz ve İtalyan ekiplerinin 23 yaşındaki futbolcuyu izlediği belirtilirken Crystal Palace Kulübü'nün 22 milyon poundluk bir teklif yapabileceği kaydedildi.Galatasaraylıların, Erzurum maçı öncesi en çok merak ettiği konu Türk Telekom Stadı zemininin son durumu. Kasımpaşa maçında kar ve 8 yıllık zeminde drenaj sorunu nedeniyle ortaya kötü bir tablo, çamur deryasına dönüşen bir zemin çıkmıştı. 4 Şubat'tan bu yana sahanın en iyi hale getirilmesi adına alarm verilirken tam 360 kilo tohum ekildi. Ardından tüm zemin rejenerasyon örtüsü ile kapatıldı. Bu hafta makyaj sorunlarının olması beklenirken Ankaragücü maçında takım daha iyi bir zemine çıkacak. Sezon sonu stadın zemini kaldırılıp sıfırdan yapılacak. Şu an zaman olmadığı için haziranda çalışmalar başlayacak. Örnek ve beğenilen Olimpiyat Stadı'nın zeminini yapan procon firması dahil birçok şirketten teklifler alınmaya başlandı.Galatasaray'da Saracci, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan Erzurumspor'a karşı sahadaki yern alamayacak. Erzurumspor'da kaleci Szumski ile Petrus Boumal, kart cezaları nedeniyle bu maçta oynayamayacak.Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık bölümünde 25 maç oynayan Galatasaray, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligde çıktığı 25 maçın 6'sını kazanırken, 7'sinde berabere kaldı, 12'sini de kaybetti. Mavi-beyazlı ekip, 26. haftayı 25 puanla 17. sırada bitirdi.Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, MohamedGöktuğ, Schwechlen, Da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Osman, Rashani, Cenk, Aatif, GomesGalatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.Galatasaray'ın mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulunda, Başkan Mustafa Cengiz'in aday olup olmayacağı merak konusu olurken, başarılı başkanın görev dönemi içerisinde en yüksek başarıyı yakalayan başkan olarak zirvede bırakmak istediği konuşuluyor. Sağlığı nedeniyle ciddi operasyonlar geçiren ve kısa sürede toparlanarak görevinin başına dönen Başkan Cengiz'in en büyük arzusunun bu sene de şampiyonluk olduğu öğrenildi. Başkan Cengiz'e yakın kaynaklar, bu sene de şampiyonluğun gelmesi halinde Mustafa Cengiz'in 3.5 senede 3 şampiyonluk göreceğini ve bunun zirvede bırakmak için büyük bir fırsat olduğunu diye getirdi. Üç şampiyonluk yaşayan başkan olarak tarihe geçmeyi planlayan Mustafa Cengiz'in, bu tablo ile seçime girmesinin de büyük avantaj sağlayacağı dile getirildi. Buna karşın Cengiz'in, bu şampiyonluğu, "Zirvede bırakmak için bir fırsat" olarak gördüğü belirtildi. Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde en çok gurur duyduğu noktalardan biri de, görev yaptığı süre içerisinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaybetmemesi... Sarı-kırmızılı kulübün patronu, bu süreçte Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet hasretinin son bulmasını da yaşamış oldu. Üstelik Cim-Bom, son iki Fenerbahçe deplasmanını da kazanarak sarı-kırmızılılara ayrı bir sevinç yaşatmıştı.Son 7 maçını kazanarak ligin zirvesine oturan Galatasaray'da kadro problemi sona erdi. Sezonun ilk yarısında transferdeki sıkıntılar, sakatlıklar ve Covid nedeniyle çok dar bir kadroyla mücadele etmek zorunda kalan Galatasaray'da işler tersine döndü. Yapılan transferler, artan formlar ve sakatların iyileşmesiyle Fatih Terim'in elinde çok alternatifli bir kadro oldu. Artık her bölgede en az 2 futbolcusu olan tecrübeli hoca, geniş kadro içinde 11 oluşturmanın tatlı sıkıntısını yaşıyor. Terim'in Erzurum maçında Feghouli, Linnes, Donk, Babel, Etebo ve Belhanda gibi önemli isimleri 11'de tercih etmemesi bekleniyor. Sakatlığı geçen Falcao da artık tecrübeli hocanın önemli hamle oyuncularından birisi olacak. 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan lider Galatasaray bugün Erzurum'u yenerek üst üste 8. galibiyetini almak istiyor.Galatasaray'da yoğun ve sıkışık takvimden kayıpsız ayrılmanın hesaplarını yaparken, teknik heyet de 8 gün içerisinde oynanacak üç karşılaşmadan da galibiyet hedefliyor. Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivas ile 8 günde 3 maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar, bu sürecin kayıpsız geçilmesi durumunda rakipleri önünde ciddi bir avantaj sağlamış olacak. Üstelik, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası puan kayıpları, Galatasaray'a artı bir avantaj getirecek.Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. VAR hakemi olarak Halis Özkahya görev yapacak. Galatasaray - Erzurumspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Süper Lig'de bu akşam BB Erzurum'u ağırlayacak olan Galatasaray, içinde Fenerbahçe derbisinin de olduğu 7 maçlık kazanma serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Son olarak Alanya'yı deplasmanda 1-0 yenerek önemli bir virajı dönen Sarı-Kırmızılılar, dün akşam kazanan Beşiktaş'a avantajını kaptırmak istemiyor. Zorluk derecesi yüksek maçların ardından liderliğe oturan takımının rehavete kapılmasını engellemek isteyen Küme düşme potasında bulunan takımların tehlike yaratabileceğini düşünen deneyimli teknik adamın, "Önemli galibiyetler alarak avantajlı duruma geçtik. Ancak önümüzde 16 maç daha var. Özellikle geçen hafta verdiğiniz mücadele çok önemliydi. Bu mücadeleyi sezon sonuna kadar sürdürün ve şampiyonluk hedefi için ciddiyetinizi koruyun" ifadeleriyle takımına seslendiği öğrenildi.Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 maçta da üçer puan elde etti. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u yendi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.Henry Onyekuru'ya, artık rakipler de özel önlem alıyor. Özellikle Nijeryalı yıldızın savunma arkasına yaptığı koşuları etkisiz hale getirmek üzere defans kurgusunu değiştiren takımlar, Galatasaray'ın hücum çeşitliliğini azaltabiliyor. Aslan'ın hocası Fatih Terim de bu durumun farkında. Tecrübeli teknik adam bu nedenle Onyekuru'ya yeni görevler vermeye çalışıyor. Genç yeterek, bugün Erzurum karşısında Mohamed'e daha yakın, hatta onun da önünde iki stoperin arasına doğru koşular yaparak savunma dengesini bozmaya çalışacak. Mohamed de sık sık geriye gelerek stoperleri öne çekmeyi deneyecek. Emre Kılınç'ın da savunma arkası koşularda Onyekuru'yu destekleyerek hücum gücünü yükselteceği öğrenildi.Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 50 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü. Galatasaray, bu alanda ligin en iyi ekibi olarak dikkati çekiyor.Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Erzurumspor ile daha önce oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.İki takım ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı da 2-1 kazandı.Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de 300. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçta görev alması durumunda, üçüncü kez "dalya" diyecek.