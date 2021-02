bein sports izle, Beşiktaş Denizlispor CANLI İZLE

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u sahasında ağırlayacak.

Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Beşiktaş - Denizlispor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.





Geçen haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. 21 puanlı Yukatel Denizlispor ise düşme hattında bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 3-2 kazanmıştı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ile Montero kadroda yer alamayacak.

Denizlispor'da Özgür Çek, Recep Niyaz, Veton Tusha ve Ahmed Yasin maç kadrosunda yer almayacak.

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar.

Cenk, Lopes, Mustafa, Fabiano, Mohamed, Murawski, Bakalorz, Kubilay, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 41 maçta siyah-beyazlılar 29, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın toplam 75 golüne, Denizlispor 37 golle cevap verdi.

Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, rakibini deplasmanda 3-2 yendi.



[Sözcü🗞️] Adnan Dalgakıran: "Bankalar ile uzun vadeli kredi yapılandırılması önemli. Ancak bu sorunları çözmeye yeterli değil. Oluşturulan gelir kaynakları ve ayağını yorganına göre uzatan bütçe politikaları, kulübün 2-3 yılda normalleşmesini sağlayacak" https://t.co/A1AyHcf7CV



— Sporx (@sporx) February 26, 2021

DENİZLİSPOR 14 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 14 maçtır mağlup edemiyor. Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 14 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 11 randevuyu ise kaybetti. Rekabetteki son 14 maçta Beşiktaş 13 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.



"Benim kalbim siyah-beyaz atıyor, umarım sonunda bizim çocuklar şampiyon olur, Beşiktaş şampiyon olur."



‒🗣Andreas Beck



— Sporx (@sporx) February 26, 2021





DENİZLİSPOR'UN DEPLASMANDA TEK GALİBİYETİ 1996'DA



Denizlispor, Beşiktaş karşısında İstanbul'daki tek galibiyetini 1995-1996 sezonunun ikinci yarısında, 5 Mayıs 1996 tarihinde 4-0'lık skorla aldı. Bu mağlubiyetin ardından rakibine üstünlük şansı vermeyen Beşiktaş, İstanbul'da oynanan 20 maçın 15'ini kazandı, sadece bir kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. İstanbul'da siyah-beyazlıların 34 golüne, yeşil-siyahlılar 14 golle karşılık verdi.



4 FUTBOLCU KART SINIRINDA



Beşiktaş'ta oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üç sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza mücadelede sarı kart görmeleri halinde 28. haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.



Sinan Vardar: "Bazı kesimler son iki haftadır Sergen Yalçın üzerinden polemik yaratmak istiyor. Beşiktaş camiasının bu oyuna düşmemesi gerekiyor. Hep söylüyor, hep yazıyorum; Beşiktaş camiası kenetlenirse önünde kimse duramaz" 🦅https://t.co/7HpJK9Kzbj



— Sporx (@sporx) February 26, 2021

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Denizlispor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Beşiktaş ile Denizlispor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş İkinci Başkanı ve Yeniden Yapılanma Sorumlusu Adnan Dalgakıran, kulübün özellikle mali yapısı ile ilgili son durumu Sözcü Gazetesi'nden Ali Aydın'a anlattı. Dalgakıran, kemer sıkmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi: "Finansal olarak iflas etmiş, mental olarak çökmüş, futbolcu ve personel maaşlarının ödenmediği bir kulüp devraldık. Çok ciddi kaynaklar oluşturduk. Ancak bunların orta ve uzun vadede sorunları çözmek için yeterli olmadığını biliyoruz. Yeni bütçe planı kısa vadede tekerleklerin dönmesini sağlamak, orta ve uzun vadede borç yükünü sürdürülebilir hale getirmek ve sürdürülebilir başarıyı sağlama üzere kurulu. Dijital alanda yeni projeler ile taraftar aidiyeti borç yükünün azalması için gerekli kaynaklar arasında ve en önemli çalışmalarımızdan biri. En önemli gelir kaynağımızın futbol takımı olması gerekiyor. Genç ve değer yaratan kadrolarla başarılı olmak şart. Doğru futbol yapılanması kulübe hem başarı getirecek hem de yeni finansal kaynaklar sağlayacak. Bankalar ile uzun vadeli kredi yapılandırılması çok önemli. Ancak bu, sorunları çözmeye yeterli değil. Oluşturulan gelir kaynakları ve ayağını yorganına göre uzatan bütçe politikaları, kulübün 2-3 yıl içinde normalleşmesini sağlayacak. Bu kadar uğraş ile gerçekleşecek bu iyileşmenin göreve gelecek insanların popülist yönetim anlayışı ile heba olabileceği tehlikesi hep var olacak. Bunu önlemek için hem tüzük değişikliği hem de yeni bir spor yasasına şiddetle ihtiyaç var. Kulübümüzün 'Bırakmam Seni' kampanyası bazı yaralara merhem oluyor. Taraftarlarımız elinden gelen yardımı yapmaya çalışıyor. Hayal kırıklığı yaşamamış olmamız oldukça önemli. 'Kartal Pençesi' projesi kulübün geleceğine güvenle bakmasını sağlayacak çok önemli bir çalışma."Kara Kartal'ın tecrübeli savunmacısı Domagoj Vida'nın, takımıyla, 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bu anlamda bonuslar da dahil edildiğinde senelik olarak 3.6 milyon Euro civarında bir maaş alan Hırvat stoperin, sözleşmesinde indirime gitmesi bekleniyordu. Edinilen son bilgilere göre, 31 yaşındaki yıldız futbolcunun, indirime gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin, bu doğrultuda Vida'nın, gelecek sezon ücretini 2.5 milyon Euro bandına indirmeye çalışacağı bilgisine ulaşıldı. Vida ve Siyah-Beyazlı ekibin yöneticilerinin, gelecek hafta sözleşme detayları için masaya oturması bekleniyor. Aradaki ufak pürüzler giderildikten sonra Hırvat futbolcunun, yeni sözleşmeyi imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.Denizlispor maçıyla bugün Süper Lig'e yeniden giriş yapacak Beşiktaş'ta birlik, beraberlik rüzgarı esiyor. Yönetim kurulu ve teknik heyet şampiyonluk yarışında en kritik viraja girilmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde oyuncuların zirve motivasyonunu yüksek tutmayı hedefliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi bugün tesislere giderek maç öncesinde takımla toplantı yapacak. Göreve geldiği günden bu yana maçlardan önce teknik heyet ve futbolcularla buluşmaya özen gösteren Çebi'nin bu kez farklı bir konuşma gerçekleştireceği öğrenildi. Çebi sadece Denizlispor maçı için değil, önümüzdeki tüm süreç için bir motivasyon konuşması yapacak ve şampiyonluğa olan inancını dile getirecek. Futbolcuların alacaklarını zamanında ödeyerek, takım içerisinde huzursuzluk olmasını engelleyen yönetimin yanı sıra Sergen Yalçın da futbolcuları mental açıdan sürekli hazır tutmaya çalışıyor. Herkesin Adem Ljajic'ten umut kestiği sırada bu futbolcuyu takıma kazandıran Yalçın dün takımla bir taktik toplantısı yaptı. Sergen Yalçın'ın ayrıca bugün de başta Denizlispor maçı olmak üzere Fenerbahçe derbisinin de dahil olduğu önümüzdeki zorlu süreç üzerinden bir değerlendirme yapacağı aktarıldı. Beşiktaş, Süper Lig'de milli ara öncesi sırasıyla Denizlispor, Yeni Malatyaspor (D), Gaziantep FK, Başakşehir (D) ve Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kartal 5 maçlık süreci 15 puanla kapatarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atmanın hesaplarını yapıyor.Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmalarını sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da bu konuda alternatifli çalışıyor. Her ne kadar Ghezzal ve Rosier'in yanı sıra Cenk Tosun, Atiba ve Mensah'ın kalmasını istese de, alternatiflerini sürekli hazır tutuyor... Yalçın'ın asıl düşüncesi Atiba. Artık 38 yaşına gelen Kanadalı oyuncu emekli olursa ne yapacağını düşünüyor. Ayrıca devam etse bile gelecek sezon en az 40 maçın 20'sinde dinlendirmeyi planladığı Atiba'nın yerine oyuncu arıyor. Sergen Yalçın'ın önüne gelen sürpriz isimse Augsburg'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rani Khedira oldu. Alman Milli Takımı'nın önemli ismi Juventus'ta forma giyen Sami Khedira'nın kardeşi olan Rani 1.88'lik boyu, güçlü fiziği ve savaşçı özellikleriyle Almanya'da dikkat çeken bir oyuncu. 2017'den bu yana forma giydiği Ausburg'ta 118 maça çıkan Khedira, 5 gol atarken, 4 de asist yaptı. Sergen Yalçın'ın 27 yaşındaki Khedira'nın izlenmesine devam edilmesini istediği öğrenildi. Khedıra kulüp kariyerinde 303 maçta 21 gol attı, 15 asist yaptı, 36 gole direkt etki etti.Teknik direktör Sergen Yalçın şampiyonluk yarışının ısındığı son günlerde futbolcularını uyardı. Geçen hafta bir anda Trabzonspor'da 7 oyuncunun birden koronavirüsüne yakalandığını söyleyen yalçın, herkesten azami dikkat istedi ve bu dönemeçte kimseyi koronavirüsüne kurban vermek istemediğinin altını çizdi. Oyuncularından kurallara uymalarını, daha az gezmelerini ve kapalı yerlerde çok fazla vakit geçirmemelerini talep etti. Sergen Yalçın'ın bu uyarısı Fransız oyuncu Rosier'in sokakta maskesiz taraftarlarla fotoğraf çektiğinin ortaya çıkması üzerine yaptığı öğrenildi.Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda gelecek vaat eden bir ismi renklerine bağlamak için kolları sıvadı. Beşiktaş, Spor Toto 1. Lig'de bu sezon Altınordu formasıyla 16 maçta attığı 8 golle dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan'ı yakın takibe aldı. Siyah-Beyazlı yönetimin sezon sonunu beklemeden Enis için Altınordu yönetimi ile görüşeceği ve İzmir ekibiyle Atakan Üner transferiyle oluşan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken ve Ümit Milli Takım'a da yükselen Enis Destan'ı Avrupa'dan da bazı takımların istediği konuşuluyor. Öte yandan Enis'in adı Galatasaray ile de anılıyorSüper Lig'de Galatasaray liderlik koltuğunda otururken, hemen ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe sıralanıyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da devam eden şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "Süper Lig'de inanılmaz bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Beşiktaş geçen haftayı 'bay' geçirirken, Galatasaray ve Trabzonspor zor şartlarda kazandı. Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Şampiyonluk yarışı daha yeni başlıyor ama en iyi futbol oynayan takımları sıralamaya kalkarsam Beşiktaş'ı birinci sıraya koyarım. Bu benim değil futbol kamuoyunun ortak düşüncesi... Beşiktaş için artık her maç bir final... Teknik direktör Sergen Yalçın rakiplerine göre kadro genişliği şansına sahip olmamasına rağmen takımda tam bir kolej havası oluşturdu. Sergen hoca genç yaşında teknik direktörlük konusunda ustalığını konuşturuyor. Takımda her futbolcu saha içinde terinin son damlasına kadar savaşıyor. Oyuncularına saha içinde özgürlük vermesiyle Ersin, Utku, Rıdvan gibi genç oyuncular pırıl pırıl parlıyor. Rakipler ara transferde şov yaparken Beşiktaş, Cenk Tosun transferiyle nokta atışı yaptı. Zor bir dönemde görev alan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticileri sezon başından bu yana kulübün parasını sokağa atmadan yaptıkları doğru hamleler için tebrik etmek gerekir. Görüyorum ki, bazı kesimler son iki haftadır Sergen Yalçın üzerinden polemik yaratmak istiyor. Beşiktaş camiasının bu oyuna düşmemesi gerekiyor. Hep söylüyor, hep yazıyorum; Beşiktaş camiası kenetlenirse önünde kimse duramaz."