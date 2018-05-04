Beın Sports izle | Başakşehir Sivasspor ÖZET İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında Başakşehir evinde Sivasspor ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Başakşehir'e üstünlüğü getiren gol, 14. dakikada Bajic'ten geldi. Sivasspor ise, 90+2. dakikada Volkan Babcan'ın kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı. Öte yandan Başakşehir'de Mossoro, 38. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip uzun süre 10 kişi oynadı. Öte yandan Arda Turan, 90+4. dakikada yan hakeme yaptığı hareketin ardından oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 66 yaptı. Sivasspor ise 48 puanla 7. sırada kaldı.Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacakken, Sivasspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.Süper Lig'de puan durumu(66) Galatasaray (1 maç eksik)(66) Başakşehir(63) Fenerbahçe (1 maç eksik)(62) Beşiktaş (1 maç eksik)GALATASARAY'IN SON 3 MAÇI (66)06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya20.05.2018 Göztepe v GalatasarayBAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir20.05.2018 Başakşehir v KasımpaşaFENERBAHÇE'NİN SON 3 MAÇI (63)06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe20.05.2018 Fenerbahçe v KonyasporBEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62)06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor