Beın Sports izle | Başakşehir Sivasspor ÖZET İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında Başakşehir evinde Sivasspor ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

04 Mayıs 2018 22:15
Beın Sports izle | Başakşehir Sivasspor ÖZET İZLE
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında Başakşehir evinde Sivasspor ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Başakşehir'e üstünlüğü getiren gol, 14. dakikada Bajic'ten geldi. Sivasspor ise, 90+2. dakikada Volkan Babcan'ın kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı. Öte yandan Başakşehir'de Mossoro, 38. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip uzun süre 10 kişi oynadı. Öte yandan Arda Turan, 90+4. dakikada yan hakeme yaptığı hareketin ardından oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 66 yaptı. Sivasspor ise 48 puanla 7. sırada kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacakken, Sivasspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de puan durumu

(66) Galatasaray (1 maç eksik)
(66) Başakşehir
(63) Fenerbahçe (1 maç eksik)
(62) Beşiktaş (1 maç eksik)

GALATASARAY'IN SON 3 MAÇI (66)

06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray

BAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)

13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa

FENERBAHÇE'NİN SON 3 MAÇI (63)

06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor

BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62)

06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor

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