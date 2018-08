beİN Sports izle | Ankaragücü Galatasaray maçı şifresiz canlı izle

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY CANLI

Onyekuru'dan Fatih Terim, Henry ve Galatasaray itirafı

Galatasaray ile MKE Ankaragücü 95. randevuda

Terim'in Emre Akbaba ısrarının sebebi 'şut'

Serdar Aziz'den Stoke City'e ret!

Gomis özür diledi, sorun çözüldü!

Galatasaray'ın savunmada B planı Marlon

Galatasaray'da son aday Moreno!

"Sevilla, Andre Silva transferini bitirdi"

Galatasaray'ın Ankaragücü kadrosu belli oldu

Fatih Terim'den Galatasaray taraftarına mesaj!

Galatasaray'dan 3 imza birden

Mustafa Cengiz: ''Önümüzde engeller var''

Galatasaray kadrosunu koruyarak başlıyor

Maicon için Galatasaray'a 5 milyon euroluk teklif

Fatih Terim'e sürpriz ziyaret!

Fatih Terim, 3 sürpriz isme 'Hazır ol' emri verdi!

Fatih Terim, sahneye onu çıkarıyor: Henry Onyekuru!

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında son şampiyon Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Galatasaray'da Bafetimbo Gomis, Belhande ve Feghouli, geçtiğimiz sezon olduğu gibi en büyük gol silahları.Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, kulübün aylık dergisine verdiği röportajda, transferinde Fatih Terim'in etkisinden bahsetti.Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, Avrupa'nın büyük liglerinden teklifler almasına rağmen sarı-kırmızılı takımı seçme nedeninin teknik direktör Fatih Terim olduğunu bildirdi.Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün resmi yayın organlarından Galatasaray dergisine açıklamalarda bulundu.Profesyonel futbol hayatına adım atma yolundaki ilk durağın Aspire Akademisi olduğunu biliyoruz; ancak Nijerya'daki çocukluk yılların nasıl geçti?Çocukluğum Lagos'ta geçti. Onitsha'da doğduktan sonra okula Lagos'ta gitmeye başlamıştım, o yıllara ait güzel anılarımı bu kentte yaşadım, arkadaşlıklarımı orada edindim. Okuldan sonra, hafta sonlarında arkadaşlarımla futbol oynamak en büyük zevkimizdi. Küçüktük, hayatla ilgili endişemiz yoktu. Yaşadığımız her andan, futbol oynamadığımız her günden keyif alıyorduk. Tek amacımız, sokakta oynayarak futbolun tadını çıkarmaya çalışmaktı. 2010 yılında Aspire Akademisi, Nijerya'ya geldi. Aslında her yıl düzenli olarak, potansiyel sahibi çocukları bünyelerine katmak amacıyla Afrika ülkelerini dolaşırlardı. Bu, bizim gibi çocuklar için de fırsattı. Program şu şekildeydi; Nijerya'da tüm ülke genelinden 50 futbolcu seçilecek, üç gün boyunca Lagos'ta kampa girilecekti. Daha sonra da bu 50 çocuk arasından üçü, Akademi bünyesine katılacaktı. Ben de seçmelerde yer aldım; o zamanlar da yetenekli bir çocuktum ama sadece yetenekli olmanız, Akademi'ye seçilmek için yeterli değildi. Şanslı da olmanız lazımdı. Ben şanslıydım, seçildim. Tabii ki tüm ailem, arkadaşlarım çok mutlu oldu.Lagos'taki yıllarında hafta sonları, Ulusal Stadyum'da antrenmanlar yapıyordunuz. Aspire Akademi de seni orada keşfetti. Akademi temsilcilerinin o gün sizi izlemeye geleceğini önceden biliyor muydunuz, çocuklar arasında konuşulan ve motivasyon sağlayan bir konu muydu?Henüz 12-13 yaşında onlarca çocuk, Nijerya Ulusal Stadyum'da oynuyorduk. Bu tarif edilmesi pek kolay bir duygu değil; çünkü herkesin hayali ortaktı. Kesinlikle futbolcu olmak istiyorduk, herkes aynı hayalin peşinden koşuyordu. Diğer yandan herkesin bu hayali gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı da açıktı. Aslında orada iki ayrı grup vardı, Nijerya'da ekonomik anlamda durumu biraz daha iyi olan ailelerin çocukları, bazı şeylere erken ulaştıklarından bir şeyleri başardıklarını düşünerek bu kararlılıktan biraz daha uzaklardı. Ama benim gibi çocuklar, bu oyunun peşinden gitmek için daha büyük bir kararlılığa sahipti. Çok çabalamamız, durmadan çalışmamız gerektiğini biliyorduk. Stadyum her zaman kalabalık sayılırdı; çünkü hafta sonu herkesin en büyük keyfi, stadyuma gelerek futbol oynamak veya futbol oynayan çocukları izlemekti. Akademi temsilcilerinin o gün orada olduğunu bilmiyordum; ama onlar, bizim grubumuzun antrenmanını izledikten sonra antrenörümüzle bir maç organize etme konusunda anlaşmışlardı. Aspire Akademisi'ne karşı bizim takım. Maç yapıldı, ben de bir gol attım ve beni seçtiler.Son şampiyon Galatasaray ile 6 sezon sonra Süper Lig'e dönen MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.Son şampiyon Galatasaray ile 6 sezon sonra Süper Lig'e dönen MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun açılış maçında 10 Ağustos Cuma günü Ankara'da karşı karşıya gelecek.İki takım Süper Lig'de 95. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 59-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.Galatasaray'ın ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 81 golle karşılık verebildi.Taraflar Süper Lig'de en son, başkent temsilcisinin küme düştüğü 2011-2012 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, rakibini Ankara'da 3-0, İstanbul'da da 4-0'lık skorlarla mağlup etti.Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 47 kez karşılaştı.Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 23-13 üstünlük kurdu.İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 75, MKE Ankaragücü 48 gol attı.Taraflar Ankara'da en son 2 Ekim 2011'de karşılaştı, Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı.Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini, 1992-1993 sezonunun son haftasında, Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonu Beşiktaş'ın önünde averajla şampiyon tamamladı.MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.Galatasaray'ın Alanyaspor'dan kadrosuna katmak istediği Emre Akbaba ısrarının nedeni belli oldu.Galatasaray'ın Emre Akbaba ısrarının nedeni belli oldu. Galatasaray teknik heyeti, Alanyasporlu yıldız oyuncuyu özellikle etkili şutları nedeniyle kadroya katmak istiyor.TFF Süper Kupa'daki Akhisar maçında rakip kaleye doğru dürüst şut atamadıklarını tespit eden sarı-kırmızılıların bu nedenle Emre'nin transferini zorunlu gördükleri belirlendi.Takımda bu özelliğe sahip herhangi bir ismin bulunmamasının kendilerine büyük bir handikap yarattığını belirleyen teknik kadronun bu yüzden Emre için ısrarlı olduğu aktarıldı.Emre Akbaba'nın transferiyle beraber bu sorunun ortadan kalkacağını düşünen teknik ekip, gelir gelmez yetenekli oyuncuyu 11'e monte etmeyi düşünüyor. Diğer taraftan Galatasaray yıldız futbolcu için Alanyaspor ile pazarlıklarını sürdürüyor. Emre'nin de kulübüyle yeniden görüşüp Galatasaray'a transferinde önünün açılmasını isteyeceği ifade edildi.Serdar Aziz, Championship ekiplerinden Stoke City'nin teklifine olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli stoper yıllık 2.8 milyon eurodan 4 senelik sözleşmeye 'hayır' dedi, G.Saray formasından vazgeçmedi.Galatasaray'ın milli stoperi Serdar Aziz'i İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'nin kadrosuna katmak için teklif getirdiği ancak olumlu yanıt alamadığı ortaya çıktı.Galatasaray ile Stoke City arasındaki Badou Ndiaye pazarlıklarında sürpriz bir ismin masaya geldiği bildirildi. Premier Lig'den Championship'e düşen İngiliz ekibi, Galatasaray'ın milli stoperine talip oldu. Sarı-kırmızılılar kararı Serdar'a bıraktı.27 yaşındaki futbolcu kendisine gelen cazip teklife karşın Galatasaray'da kalmak istediğini bildirdi ve böylece bu transfer gerçekleşmedi. İngilizlerin Serdar'a yıllık 2.8 milyon eurodan 4 senelik sözleşme önerdiği belirtildi.Galatasaray'da Serdar Aziz'le İtalyan devi Inter de ilgilenmiş ama transfer gerçekleşmemişti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sergileyeceği performansa göre önümüzdeki yaz döneminde de Serdar Aziz'in transferin gözde isimlerinden biri olabileceği belirtiliyor.Teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında olan Serdar Aziz, geçen sezonun ikinci yarısında başarılı bir görüntü çizmişti. Bu yaz hazırlık kampında sakatlığı yüzünden takımla yeterli şekilde çalışma imkanı bulamayan Serdar Aziz, sadece AEK'ya karşı forma giymişti.Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizini çözmek üzere sarı-kırmızılılarda önemli bir zirve gerçekleşti.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile takımın golcüsü Bafetimbi Gomis özel bir toplantı yaptı.Zam talebinin reddedilmesinin ardından performansı düşen Fransız yıldız, "Hatalı olduğumu kabul ediyorum. Geçen sezonki gibi çok çalışıp goller atacağım" dedi. Terim de Gomis'i A.Gücü karşısında oynatma kararı aldı.Galatasaray'da kritik Fatih Terim-Bafetimbi Gomis zirvesi önceki gün gerçekleşti. Teknik direktör Terim, zam talebinin geri çevrilmesinin ardından antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında isteksiz görünen ve son olarak TFF Süper Kupa'da kader penaltısını kaçıran Fransız futbolcuyla bir görüşme yaptı. Terim'in, "Neyin var, problemin ne?" sorusuna verdiği cevapla Gomis, hatalarını kabul ederek samimi yanıtlar verdi.Gomis, Terim'e, "Kötü bir dönem geçirdim. Kafam karıştı. Üzüldüm, sıkıldım. Hatta belki de profesyonelce davranamadım. Hatalı olduğumu kabul ediyorum ve özür diliyorum. Ama şimdi kafamı topladım. Galatasaray'ı ve Türkiye'yi seviyorum. Ayrılmak istemiyorum. Size ve Galatasaray taraftarlarına eskisi gibi olduğumu göstereceğim. Yine geçen sezonki gibi ekstra idmanlar yapıp gollerimi atacağım" dedi.Bu sözlerin ardından Fatih Terim, Gomis ile ilgili kararını net olarak verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, ekstra idmanlar yapmaya da başlayan Gomis'i yedek bırakmayacak. Fransız futbolcu Galatasaray'ın bugün Ankaragücü ile oynayacağı Süper Lig maçında forma giyecek.Manchester City, "Denayer'i kiralamayı düşünmüyoruz, satacağız" deyince; Galatasaray, Brezilyalı genç stoper Marlon'u kiralamak için Barcelona'nın kapısını çaldı.Savunma hattının sınıfta kaldığı bir hazırlık dönemini geride bırakan Galatasaray'da transferde öncelik savunmaya verildi.Eski oyuncusu Denayer'i tekrar kiralamak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Manchester City'den gelen "10 milyon Euro'ya satmak istiyoruz'' cevabı sonrasında B Planı'nı devreye soktu.G.Saray'ın Barcelona'nın 22 yaşındaki genç stoperi Marlon için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.Barcelona Genel Sekreteri Abidal'la temasa geçen yetkililer Marlon'u kiralamak istediklerini bildirdiler. Marlon, "Dışarıdan alacağımız zaman takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek zorundayız'' açıklamasını yapan Fatih Terim'in transfer kriterine de uyuyor.Geçen sezonu Fransa'nın Nice takımında kiralık geçiren 1995 doğumlu Marlon'un ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı.Galatasaray, İspanya'da Real Sociedad formasını giyen Hector Moreno'yu kiralamak istiyor. Oyuncunun menajeri ve kulüple temas sağlandı.Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Stoper takviyesi için büyük çaba harcayan Sarı-Kırmızılılar'da rota bir anda İspanya'ya döndü. Yönetim, La Liga ekiplerinden Real Saciedad'ta forma giyin Hector Moreno'nun transferi için görüşmelere başladı.Fatih Terim'in de onay verdiği Meksikalı stoper için İspanyol kulübüne kiralama teklifi yapıldı. Sociedad'ta gözden çıkarılan 30 yaşındaki Moreno, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle teklife sıcak bakıyor.Sol bekte de görev yapabilen yıldız futbolcu, Ocak ayından bu yana Sociedad'ta forma giyiyor. Daha önce Roma ve PSV'de de görev yapan Moreno mücadeleci futbolu ve lider özellikleri ile ön plana çıkıyor.Kısa süre içinde Hector Moreno konusunda önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor... İki yöneticinin İspanya'ya giderek Sociedad ile masaya oturacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Andre Silva'nın Sevilla'ya transferinin an meselesi olduğu belirtildi.Galatasaray'ın forvet bölgesinde düşündüğü ilk isim olan Andre Silva, La Liga'ya transfer olmaya hazırlanıyor.İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre; Sevilla, Andre Silva transferi konusunda Milan ile anlaştı.Haberde; La Liga ekibinin, Silva için Milan'a 20 milyon euro ödeyeceği belirtildi.Sevilla'nın, Ante Rebic, Michy Batshuayi ve Vincent Aboubakar gibi isimlerin içinde Andre Silva'yı seçtiği kaydedildi.Porto'dan geçen sezon başında Milan'a transfer olan 22 yaşındaki forvet, Serie A ekibinin formasıyla 40 maçta 10 gol attı ve 2 asist yaptı.Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray'da maç kadrosu belli oldu.Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1'inci haftasında yarın deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Kadroda, Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Tolga Ciğerci yer almadı.Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Henry Onyekuru, Lionel Carole, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Doğan Can Davas, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Twitter'dan taraftarlara mesaj yolladı. Fatih Terim, "Yolumuz açık, başımız dik, yeni bir mücadeleye hep birlikte çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon öncesi sarı kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Hedef 22' vurgusu yapan deneyimli teknik adam, "Galatasaray, imkansız ve hayal denilenleri gerçeğe dönüştürüp tarihe geçen, zorlukları birleşerek aşan, değişimin öncüsü, sahada ruhunu, tribünde varlığını ortaya koyan ve en önemlisi inanmaktan vazgeçmeyenlerin takımıdır. Yolumuz açık, başımız dik, yeni bir mücadeleye hep birlikte çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun" ifadelerine yer verdi.Galatasaray, 18 yaşındaki Mutlu Aksu Doğan ile 17 yaşlarındaki Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş ile profesyonel sözleşme imzaladı.Galatasaray, altyapısında oynayan 3 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.Galatasaray Futbol Akademisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 18 yaşındaki Mutlu Aksu Doğan ile 17 yaşlarındaki Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunduGalatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluğa giden yollarda önlerinde engellerin olduğunu ancak sonuca ulaşacaklarını belirtti.KKTC Galatasaray Taraftar Derneği'nin 21'inci şampiyonluk kutlamasına video konferans ile katılan Cengiz, "Süper kupayı kaybetmeleriyle" ilgili olarak, "Kupayı kaybettik ama maçı kaybetmedik" dedi."Gördüğünüz gibi şampiyonluğa genel olarak mutluluğa giden yollar genel olarak direkt, düz, gül bahçeleri veya otoban yollar değildir" diyen Başkan Cengiz, "Taşlı, tarlalı, zor yollar da vardır. Galatasaray olarak önümüzde engeller var. Bu engelleri sizlerle birlikte, yönetimimizle birlikte aşacağımızı ve sürekli olarak şampiyonluklara ulaşacağımızı, Galatasaray'ın adını şanlı armayı sürekli olarak ebediyete kadar gönderde tutacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.Cengiz, Galatasaray'ın sürekli şampiyon olması için mücadele ettiklerine vurgu yaptı.Cengiz, KKTC'de yatırım yapılmadığı gerekçesiyle Galatasaray'ın kullanımından alınan arsa ile ilgili de açıklamalar yaptı. Gecede bulunan fanatik Galatasaraylılığıyla bilinen Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'dan, "arsanın yeniden Galatasaray'a verilmesi ricasında bulunan" Cengiz, "Bu arsaya Galatasaray'a yakışan bir yatırım yapacağız" dedi.Galatasaray, KKTC'de otel ve antreman sahaları olacak bir kompleks yapmak istiyor.KKTC Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Mustafa Alkaravlı da, "KKTC'de en fazla taraftarı olan takımın Galatasaray olduğunu" ifade etti.Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Ergün Penbe, Evren Turan ve Kıbrıslı Türk Ahmet Sivri de katıldı.Galatasaray, sezon sezon öncesinde kadrosunu büyük ölçüde korudu.Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde korudu.Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan takımın istikrarlı oyuncularını kadrosunda tutan sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Muğdat Çelik'i renklerine bağlarken, İngiltere'nin Everton kulübünden Nijeryalı Henry Onyekuru'yu kiraladı. Galatasaray, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun da bonservisini İtalyan kulübü Inter'den aldı.Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeleri sona eren futbolculardan performansıyla eleştirilen Yasin Öztekin'in yanı sıra, geride kalan sezon fazla forma şansı bulamayan Koray Günter, Hakan Balta, Cedric Carrosso, Iasmin Latovlevici, Eray İşcan ve Umut Gündoğan ile yola devam etmedi. Kiralık sözleşmesi biten Jason Denayer de kulübü Manchester City'ye döndü.2015-2016 sezonu öncesinde transfer edilen ancak 3 sezonda hiçbir resmi maça çıkamayan Endoğan Adili'nin sözleşmesini fesheden Galatasaray, geçen sezon Belçika'nın Standard Liege'de kiralık olarak forma giyen Luis Pedro Cavanda ile de yollarını ayırdı. Standard Liege, Galatasaray'a 2,4 milyon avro ödeyerek Cavanda'nın kiralık sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullandı.Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçlarında süre alan genç futbolcular, gelecek adına umut verdi.Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, kampa götürdüğü genç oyunculardan İsmail Çipe, Celil Yüksel, Abdussamed Karnuçu, Doğan Can Davas, Ahmet Sivri, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol'a hazırlık maçlarında şans verdi.Kaleci İsmail Çipe'nin yanı sıra Yunus Akgün, Celil Yüksel ve Doğan Can Kavas, performanslarıyla dikkati çekti.Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.Transfer maliyeti ve beklentilerin altında kalan performansıyla eleştirilen Tarık Çamdal'dan takım bulması istenirken, oyuncunun bu sezon alacağı 1 milyon 605 bin avroluk garanti ücret işleri zora sokuyor.Geçen sezonun son bölümünde ağrıları olduğu gerekçesiyle maçlara çıkmayan ve teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düşen Tolga Ciğerci ise sakat olduğunu öne sürmesi nedeniyle yurt dışı kampına götürülmedi. Sezon öncesi antrenmanlarında takımla çalışmayan ve yıllık 2 milyon avro garanti ücreti bulunan Tolga için nasıl bir yol izleneceği merak konusu.Her iki oyuncunun da sözleşmeleri, 2019 yılı mayıs ayı sonu itibarıyla bitecek.Galatasaray, yeni sezonda yaptığı ilk resmi müsabakada TFF Süper Kupa'yı kaybetti.Son lig şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa maçında Ziraat Türkiye Kupası kazananı Akhisarspor ile Konya'da karşılaştı.Sarı-kırmızılılar, 1-0 geri düştüğü müsabakada 1-1 beraberliği yakaladı. 90 dakikası 1-1 sona eren müsabakanın uzatma bölümünde beraberlik bozulmayında penaltı atışlarına geçildi.Penaltıları 5-4 kaybeden Galatasaray, kupayı rakibine kaptırdı.Galatasaray, yeni sezon öncesinde 6 hazırlık maçı yaptı.Bu maçlardan 3'ünü kazanan sarı-kırmızılılar, 3 müsabakada da mağlup olduBrezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, Galatasaray'da forma giyen Maicon için 5 milyon euroyu gözden çıkardı.Galatasaray'da geleceği belirsiz olan isimlerden Maicon için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, Maicon için devreye girdi.Brezilya basınında yer alan haberlere göre Flamengo, Maicon için Galatasaray ile görüşüyor. Kırmızı-siyahlı ekibin Maicon için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.Savunmadaki hatalar nedeniyle eleştirilen Maicon için Galatasaray'ın Brezilya temsilcisine vereceği cevap bekleniyor. Haberde Maicon'un da Brezilya'ya dönmek istediğine yer verildi.Galatasaray, geçen sezon başında Maicon'u Sao Paulo'dan 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Brezilyalı savunma oyuncusu Galatasaray formasıyla şu ana kadar 36 resmi maçta görev yaptı.MKE Ankaragücü taraftarları, Galatasaray takımını Ankara'da kamp yaptığı otelde ziyaret etti. MKE Ankaragücü taraftarlarının otelde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya geldiği, deneyimli teknik adama sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı döneme ait fotoğrafını armağan ettiği bildirildi.MKE Ankaragücü taraftarları, Galatasaray takımını Ankara'da kamp yaptığı otelde ziyaret etti.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu açılış maçında bu akşam karşılaşacakları sarı-kırmızılı ekibin kamp yaptığı oteli ziyaret ettiği bildirildi.Açıklamada, MKE Ankaragücü taraftarlarının otelde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya geldiği, deneyimli teknik adama sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı döneme ait fotoğrafını armağan ettiği kaydedildi.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Ankaragücü maçında ileri uçta Eren Derdiyok'u oynatmayı planlıyor.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Ankaragücü maçında forveti değiştirmeye hazırlanıyor.Son antrenmanda ileri uçta Eren Derdiyok'un forma giydiği öğrenildi. Süper Kupa'daki Akhisar mücadelesinde 120 dakika boyunca etkisiz bir performans sergileyen Gomis, 5. penaltıyı da kaçırmıştı.Terim, Sinan Gümüş ve Muğdat Çelik'ten de göreve hazır olmalarını istedi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sofiane Feghouli'yi kulübeye çekip yeni transferi Henry Onyekuru ile Ankaragücü karşısına çıkacak.İlk haftada Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da kadro da değişim olacak.Fatih Terim, sakatlığı bulunan Nagatomo'nun alternatifini Martin Linnes olarak belirledi. Sağ beke Mariano'yu, sol beke ise Linnes'i koymak isteyen Terim, orta üçlüde ise Selçuk-Fernando ve Belhanda'yı oynatacak.Sofiane Feghouli'yi kulübeye çekecek olan Terim, Onyekuru'yu ilk lig maçında sağ kanatta deneyip solda ise Rodrigues'e şans verecek.İleri uçta ise Bafetimbi Gomis olacak.