beIN Sports, Fenerbahçe'yi mahkemeye verdi

Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasındaki gerginlik, beIN Sports avukatları tarafından mahkemeye taşındı.



Reuters'in aktardığı habere göre beIN Sports, protesto amacıyla logolarını "beFAIR" (Adaletli ol) olarak değiştirerek kullanması nedeniyle Fenerbahçe'yi dava etti.



beIN Sports avukatlarının, Fenerbahçe'nin "beFAIR" yazılı logoyu kullanımını yasaklamak ve daha ötesinde hukuki yaptırımların da uygulanmasını sağlamak istediği kaydedildi.



YAYINCI KURULUŞUN SON AÇIKLAMASI



Digitürk'ün spordan sorumlusu Grup Başkanı Rashed Al-Marri Rashed Al-Marri, Fenerbahçe'nin tepkisiyle ilgili "Özrümüzü, açıklama saat 19.05'te yapılmış diye beğenmediler. Fanatik Fenerbahçelilerin olduğunun farkındayız. Biz bir iki hafta bekleyelim dedik. Ama bir noktadan sonra siz bizim logomuzu illegal şekilde kullanırsanız bu problem olur. Londra'daki hukuk kanadımız bu işe el koyabilir. Tişörtleri çıkarın, ne söylemek istiyorsanız söyleyin hiçbir problem yok. Bizim için iyi olan şey Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un iyi olması. Eğer bu takımlar iyi olursa iyi bir ligimiz olur. Günün sonunda bu dört takım ya da başka birinin şampiyon olması bizi ilgilendirmez." açıklamasını yapmıştı.



Ayrıca Rashed Al-Marri "Hande Sümertaş kamera açısıyla, reji odasının ne olduğunu bile bilmiyor. Onun sadece spor içeriklerinin alımıyla ilgili bir görevi var. Bizim objektif olmama gibi bir durumumuz asla olamaz. Bir yandan da benim sunucuma, muhabirime günaşırı baskı yapamazsınız. Benim basın özgürlüğümü elimden almaya çalışıyorsunuz. Kimse şirketimizden











