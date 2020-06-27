(beİN Sports) Fenerbahçe Malatyaspor maçı özeti izle

Süper Lig'de 29. hafta maçında Fenerbahçe ile BTC Türk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.Fenerbahçe'nin gollerini 70. dakikada Vedat Muriqi, 90 ve 90+6 dakikada Ozan Tufan kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golleri 81. dakikada Youssouf Ndayishimiye ve 89. dakikada Mitchell Donald'dan geldi.Sarı-lacivertliler, sarı kart gören Garry Rodrigues cezalı duruma düştü. Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre 65'te ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 46'ya yükseltti. BTC Türk Yeni Malatyaspor 28 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırlayacak. BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.Süper Lig'in 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.Sarı-lacivertli ekipte sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci ile adalesinde sertleşme yaşayan Simon Falette, kadroda yer almadı. Bu iki oyuncunun yanı sıra, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan bir diğer oyuncu Ferdi Kadıoğlu ise teknik heyetin tercihi doğrultusunda yedek kulübesine çekildi.Fenerbahçe'de, bu isimlerin yerine sakatlığı geçen Serdar Aziz, Jailson ve Mehmet Ekici sahaya sürüldü.Ayrıca, ailevi sebepler dolayısıyla ülkesi Slovenya'ya giden Miha Zajc da kadroda yer almadı.Sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında, Altay Bayındır, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Garry Rodrigues ve Vedat Muric 11'i ile mücadele verdi.Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, uzun bir aradan sonra ilk 11'de oynadı. Savunmadaki eksikler nedeniyle uzun süre stoperde görev yapan ve kötü performansıyla tepki toplayan Jailson, Yeni Malatyaspor karşısında kendi pozisyonunda şans buldu.Jailson, 106 gün sonra ilk 11'de görevlendirildi. Brezilyalı oyuncu, ligde son olarak pandemiden önce deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuştu. Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyen tecrübeli stoper, ilk 11'deki yerini aldı.Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da savunmada görev yaptı.Başarılı orta saha, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında yine bu pozisyonda görevlendirilmişti.BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, cezalı olması nedeniyle Fenerbahçe deplasmanında takımının başında görev yapamadı.Ligde geride kalan hafta oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören Karaman, 1 maç ceza almıştı. Karaman'ın yerine yardımcısı Hasan Özer takımın başında sahaya çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça düşük tempoda oynandı. İlk yarım saatlik bölümde hem Fenerbahçe hem de Yeni Malatyaspor rakip kaleye gitmekte zorlandı. Savunmaların ön planda olduğu maçın ilk yarısında ilk tehlike konuk ekip Yeni Malatyaspor'dan geldi. Karşılaşmanın 41. dakikasında Acquah'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bulut, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Umut Bulut'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak Altay Bayındır'a çarparak kornere çıktı.Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maçta kaleye isabetli ilk şutunu 45+2. dakikada çekti. Garry Rodrigues'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top kaleci Farnolle'den döndü. İlk yarıda gol çıkmayınca, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikalarında konuk ekip Yeni Malatyaspor, tehlikeli ataklar üretti. Sarı-lacivertliler, arka arkaya kalesinde tehlikeli pozisyonlar görmesinin ardından oyuncu değişikliğine gidildi. Fenerbahçe'de Jailson kenara gelirken, Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.Emre Belözoğlu'nun oyuna girmesinin ardından Fenerbahçe topu daha fazla ayağında tutmaya başladı. Rakip kaleye gitmeye başlayan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'un 10 kişi kalmasının ardından oyunda kontrolü tam anlamıyla eline aldı. Maçın 65. dakikasında Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Emre Belözoğlu'na yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gökhan Töre, hakem Ali Şansalan'a bir şey yapmadığını söylemesine rağmen sonuç değişmedi.Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'un 10 kişi kalmasının ardından 5 dakikada sonra rakip kalede aradığı golü buldu. Maçın 70. dakikasında Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada pozisyonu kafayla tamamlayan Vedat Muriqi takımını 1-0 öne geçirdi.Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçında öne geçmesinin ardından oyunu kontrolünde götürmeye devam etti. Ancak sarı-lacivertliler, 81. dakikada büyük bir şok yaşadı. Fofana'nın serbest vuruştan yaptığı ortada topa yükselen Youssouf Ndayishimiye, kafa vuruşuyla skora denge getirdi. Bu golün ardından Fenerbahçeli futgbolcular şaşkınlık yaşadı.Karlşılaşmanın son bölümünde oldukça heyecanlı anlar yaşandı. 86'da Fofa'nın kullandığı serbest vuruşta Youssouf Ndayishimiye'den seken topta gelişine çok sert bir şut çeken Mitchell Donald takımını 2-1 öne geçirdi.Sahasında oynadığı maçı bırakmayan Fenerbahçe, yediği golün ardından hemen rakip kaleye yüklendi. Fenerbahçe, ceza sahasında Vedat Muriqi'nin pasında Ozan Tufan'ın golüyle durumu 2-2'ye getirdi.Beraberlik golünden sonra da ataklarına devam eden Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u yarı sahasına hapsetti. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Ozan Tufan kafayı vurdu ve maçtaki ikinci golünü atarak sarı-lacivertlilere galibiyeti getirdi. Fenerbahçe, 3-2'lik skorla 3 puana ulaştı. Yeni Malatyaspor ise büyük bir şok yaşadı ve haftayı puansız kapattı.30. dakikada Muric'in şutunda ceza sahasında savunmadan seken top, Ozan Tufan'da kaldı. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı röveşatada meşin yuvarlak yandan farklı şekilde auta gitti.41. dakikada Acquah'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bulut, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Umut Bulut'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak Altay Bayındır'a çarparak kornere çıktı.45+2. dakikada Rodrigues'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top kaleci Farnolle'den döndü.56. dakikada sağdan ilerleyen Gökhan Töre'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda, kaleci Altay Bayandır'ın da müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direkten döndü.60. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında, ceza sahasında Muric'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.70. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında, kale önünde Muric kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.76. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in yakın mesafenden yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta çıktı.81. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor skoru eşitledi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda serbest atış kullanan Fofana'nın yaptığı ortada, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Ndayishimiye, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-1.89. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor üstürlüğü ele geçirdi. Fofana'nın sağdan kulandığı serbest vuruşta ceza sahasında savunmadan seken topu Ndayishimiye kafayla altıpasın sol çaprazında bulunan Donald'a aktardı. Bu futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.90. Fenerbahçe beraberliği sağladı. Deniz Türüç'ün soldan yaptığı ortada ceza sahasında Muric'in indirdiği topla buluşan Ozan Tufan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara attı: 2-2.90+6. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun soldan yaptığı ortada, altıpas önünde iyi yükselen Ozan Tufan kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.ÜlkerAli Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem SatmanAltay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Jailson (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici (Dk. 76 Tolgay Arslan), Rodrigues, MuricFarnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Dk. 43 Mustafa Akbaş), Sakıb Aytaç, Robin Yalçın (Dk. 74 Donald), Murat Yıldırım (Dk. 60 Ndayishimiye), Gökhan Töre, Acquah, Hafes (Dk. 61 Kjartansson), Umut Bulut (Dk. 74 Fofana)Dk. 70 Muric, Dk. 90 ve 90+6 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 81 Ndayishimiye, Dk. 89 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor)Dk. 65 Gökhan Töre ((BtcTurk Yeni Malatyaspor)Dk. 19 Deniz Türüç, Dk. 77 Rodrigues, Dk. 80 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dk. 64 Murat Akbaş, Dk. 71 Farnolle (BtcTurk Yeni Malatyaspor)