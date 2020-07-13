bein sports 2 canlı izle şifresiz, Malatyaspor Beşiktaş maçı İZLE

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13 Temmuz 2020 21:16
bein sports 2 canlı izle şifresiz, Malatyaspor Beşiktaş maçı İZLE
 beIN Sports 2 Malatyaspor Beşiktaş Canlı yayını Şifresiz izle! Süper Lig'in 32. haftasında Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, HD izlemek için buraya tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
MALATYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA





MALATYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, MALATYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLE

MALATYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS HABER CANLI YAYINI



Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçı beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Beşiktaş 53 puanla 4. sırada yer alırken Yeni Malatyaspor karşılaşma öncesinde 13. sırada ve 32 puanı bulunuyor.

İki takımın eksikleri

Malatyaspor'da eksik oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta Atiba kart cezalıs. Burak Yılmaz, Dorukhan, Ljajic, Boateng ve Umut Nayir kadrode yer almayacaklar.

11'ler

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan, Umut.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby



İki takım 6. kez karşı karşıya gelecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın oynadığı son 5 maçta Beşiktaş'ın 3, Yeni Malatyaspor'un1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.

Sarı kart cezası sınırında 6 oyuncu

Siyah-beyazlılarda BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında.

Jeremain Lens, Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Caner Erkin, Domagoj Vida ve Umut Nayir'in 3 sarı kartı var.

Bu oyuncular Malatya deplasmanında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Malatyaspor 4 büyükleri zorluyor

Malatya ekibi, 2017-2018 sezonundan bu yana mücadele ettiği Süper Lig'de büyük takımlara karşı da zorlu bir deplasman özelliği kazandı. Sarı-siyahlı ekip, "Dört büyüklere" karşı iç sahada oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alırken, 3 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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