bein sports 2 canlı izle şifresiz, Malatyaspor Beşiktaş maçı İZLE

Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçı beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Beşiktaş 53 puanla 4. sırada yer alırken Yeni Malatyaspor karşılaşma öncesinde 13. sırada ve 32 puanı bulunuyor.

Malatyaspor'da eksik oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta Atiba kart cezalıs. Burak Yılmaz, Dorukhan, Ljajic, Boateng ve Umut Nayir kadrode yer almayacaklar.

Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan, Umut.

Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın oynadığı son 5 maçta Beşiktaş'ın 3, Yeni Malatyaspor'un1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.

Siyah-beyazlılarda BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında.

Jeremain Lens, Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Caner Erkin, Domagoj Vida ve Umut Nayir'in 3 sarı kartı var.

Bu oyuncular Malatya deplasmanında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Malatya ekibi, 2017-2018 sezonundan bu yana mücadele ettiği Süper Lig'de büyük takımlara karşı da zorlu bir deplasman özelliği kazandı. Sarı-siyahlı ekip, "Dört büyüklere" karşı iç sahada oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alırken, 3 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.