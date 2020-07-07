bein sports 1 şifresiz izle, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı canlı

Alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı canlı olarak izlenebiliyor. Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçını 90 dakika boyunca buradan takip edebilirsiniz.

07 Temmuz 2020 17:58
bein sports 1 şifresiz izle, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı canlı
CANLI YAYIN SÜPER LİG: Gençlerbirliği ile Fenerbahçe'nın maçı canlı şifresiz olarak bein sports 1'de izlenebiliyor. Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi yenerek kümede kalma şansını daha da arttırmak istiyor. Fenerbahçe de Gençlerbirliği'ni kayıpsız geçerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdmeyi planlaıyor. Digitürk üyeleri, abonelikleri kapsamında bein sports'ta maçın heyecanını yaşıyorlar. Sporx'ten de Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ, TIKLAYIN...


Gençlerbirliği ile Fenerbahçe'nin 92. randevusu: Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, salı günü yapacakları maçla ligde 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 91 maçta sarı-lacivertliler 46, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 7 lig maçından 6'sını kazanıp, birinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 162 gole, Gençlerbirliği 96 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne son 36 maçta sadece 3 kez yenildi: Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 36 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 7'sinde berabere kaldı.

Ankara'daki Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçları: Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakalarında Fenerbahçe 15, Gençlerbirliği 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti. Ankara'da Gençlerbirliği'nin 54 golüne, Fenerbahçe 53 golle yanıt verdi.

Gençlerbirliği - Fenerbahça maçlarında en farklı galibiyetler: Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti. İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, bu sezon ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe'de 3 oyuncu ceza sınırında: Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci, forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı olacak.

Kaynak: Sporx.com

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