bein sports 1 izle, Ümraniyespor Galatasaray CANLI İZLE

ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ümraniyespor - Galatasaray mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ev sahibi Ümraniyespor'da eksik oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray'da sakatlığı süren Dubois'in yanı sıra sakatlık geçiren Fredrik Midtsjö'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Serkan Kırıntılı, Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Del Valle, Bettaieb

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Mertens, Yunus, Kerem, Seferovic

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Ümraniyespor - Galatasaray karşılaşmasında taraflar tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren sarı-kırmızılı ekip, ilk haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerken, evindeki ikinci hafta mücadelesinde Bitexen Giresunspor'a aynı skorla mağlup oldu. İlk 2 haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, 10. sırada yer alıyor.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ise oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi sonunda bir puan elde etti. Ümraniyespor aldığı bir puanla haftaya 13. sırada girdi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 62 yıl aranın ardından üst üste ilk iki deplasman maçını kazanan ikinci yerli teknik adam olmak istiyor.

1960 yılında Coşkun Özarı'nın ardından hiç bir yerli teknik adam Süper Lig'in ilk iki deplasman maçını kazanamazken bu başarıyı gösteren en son hoca ise 2009-2010 sezonunda Frank Rijkaard olmuştu.

