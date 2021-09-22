bein sports 1 izle, Kayserispor Galatasaray CANLI İZLE

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlanacak.



Kayseri'deki maçlar



Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 25 lig maçında 12 kez yendi. Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 20, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı. Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974'de yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı müsabakalardan 12'sini yitirdi, 12'sinde ise berabere kaldı.



En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 50 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.







Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.

Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.

Galatasaray'da sakatlıkları süren Arda Turan ve Sacha Boey ile sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao kamp kadrosunda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Lung, Ramazan, Kolovetsios, Yasir, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Thiam, Gökhan

Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Assunçao, Emre Kılınç, Taylan, Oğulcan, Feghouli, Muhammed

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı, galibiyet elde edemedi.

Ligin ilk iki haftasında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kasımpaşa ve dördüncü haftada Trabzonspor ile berabere kaldı, beşinci haftada ise Aytemiz Alanyaspor'a yenildi.

Galatasaray, son üç haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.