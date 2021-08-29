bein sports 1 izle, Kasımpaşa Galatasaray CANLI İZLE

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29 Ağustos 2021 19:17
bein sports 1 izle, Kasımpaşa Galatasaray CANLI İZLE
 Kasımpaşa Galatasaray beIN Sports Canlı  yayın Linki! Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA






KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?

Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇINI CANLI DİNLE

KASIMPAŞA GALATASARAY BEIN SPORTS HABER İZLE



KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Kasımpaşa - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 11 kez birbirlerine rakip oldu. Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı. Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 13 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçı 4-0 kazandı.



KASIMPAŞA GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa
Harun, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Ben Ouannes, Sadiku, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Varga, Jörgensen

Galatasaray
Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Barış Alper, Cicaldau, Berkan, Kerem, Diagne



MORUTAN FORMA GİYEBİLECEK

Galatasaray'da yeni transfer Olimpiu Vasile Morutan, görev verilmesi durumunda yeni takımıyla ilk maçını oyanayabilecek. Romanya'nın FCSB ekibinden transfer edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki futbolcunun lisansı çıkarıldı.

GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK

Galatasaray'da cezalı Marcao, tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan karşılaşmanın kadrosunda bulunamayacak. Kasımpaşa'da yeni transfer Ryan Donk'un, kondisyon olarak henüz hazır olmaması nedeniyle eski takımına karşı forma giymesi beklenmiyor.

GALATASARAY SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde geçen sezonun son 6 haftası ile bu sezonun ilk 2 haftasında oynadığı müsabakaları kazanarak 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Galatasaray, ayrıca ligdeki son 11 maçında rakiplerine mağlup olmadı. KASIMPAŞA GALATASARAY: 35. RANDEVU

İki ekip arasında geride kalan 34 lig maçından 22'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 6 kez galip geldi. Galatasaray'ın 68 golüne, Kasımpaşa 31 golle yanıt verdi. Ligde geçen sezon Kasımpaşa sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, Galatasaray da evindeki müsabakadan 2-1 üstün ayrıldı.

KASIMPAŞA - GALATASARAY: SON DURUM

Ligdeki ilk iki maçında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u yenerek sezona iyi başlayan Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasını da kayıpsız geçmeye çalışacak. Kasımpaşa ise ligdeki ilk maçında Atakaş Hatayspor ile berabere kalırken, ikinci maçında GZT Giresunspor'u mağlup ederek 4 puan topladı.

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