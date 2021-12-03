bein sports 1 izle, Kasımpaşa Beşiktaş CANLI İZLE

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.





İki takımın eksikleri



Kasımpaşa'da Sadiku ile Nabil Dirar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Beşiktaş'ta Mert Günok, Alex Teixeira ve Gökhan Töre ile kırmızı kart cezalısı Necip Uysal'ın yanı sıra Francisco Montero da kamp kadrosuna alınmadı. Sol uyluk üst kısmında iltihaplanma tespit edilen Miralem Pjanic ise kamp kadrosuna dahil edildi.



Muhtemel 11'ler



Kasımpaşa

Harun, Sakıb, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Yusuf, Jorgensen







Beşiktaş

Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Can, NKoudou, Batshuayi







İki futbolcu ceza sınırında



Beşiktaş ve Kasımpaşa'da ikişer futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Kasımpaşa'da ise Umut Bozok ile Hajradinovic sınırda bulunan isimler.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.Kasımpaşa'da Sadiku ile Nabil Dirar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Beşiktaş'ta Mert Günok, Alex Teixeira ve Gökhan Töre ile kırmızı kart cezalısı Necip Uysal'ın yanı sıra Francisco Montero da kamp kadrosuna alınmadı. Sol uyluk üst kısmında iltihaplanma tespit edilen Miralem Pjanic ise kamp kadrosuna dahil edildi.Harun, Sakıb, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Yusuf, JorgensenErsin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Can, NKoudou, BatshuayiBeşiktaş ve Kasımpaşa'da ikişer futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Kasımpaşa'da ise Umut Bozok ile Hajradinovic sınırda bulunan isimler.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Oynadığı son 4 lig maçını kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Beşiktaş, yeni bir başlangıç için şansını Kasımpaşa deplasmanında deneyecek.



Beşiktaş ligde 4 maçtır puan alamıyor



Üst üste kayıplar yaşayan Beşiktaş, ligde 4 maçtır kazanamıyor. Toplamda 6 maçtır yüzü gülmeyen Beşiktaş en son galibiyetini derbi maçta Galatasaray'a karşı elde etmişti.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılan futbol takımı oyuncularına başarı dileklerinde bulunarak Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na uğurladı. pic.twitter.com/dDl3pI0iBj



— Sporx (@sporx) December 3, 2021