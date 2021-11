bein sports 1 izle, Karagümrük Galatasaray CANLI İZLE

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 16:00'da oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçın VAR hakemi Arda Kardeşler oldu.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 20 puan topladı.

Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 18 puana sahip.



BOEY VE ARDA TURAN YOK



Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle maçta görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı da kart görmesi durumunda 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.



KARAGÜMRÜK'TE LUCKASSEN CEZALI



Karagümrük'te cezalı Luckassen, Galatasaray maçında oynayamayacak.



Süper Lig'de Galatasaray'ın Karagümrük ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı son dakika gelişmeleri... Karagümrük ile Galatasaray iarasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da, Mustafa Muhammed maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Fatih Terim gibi bir teknik direktörü sahip olmanın kendileri için büyük bir şans olduğunu söyleyen Muhammed, "Çok şanslıyız, Fatih Terim gibi bir hocamız var. Maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Karagümrük maçına da çok iyi hazırlandık." dedi. Beşiktaş derbisinde kaçırdığı penaltıyı da telafi edeceğini söyleyen başarılı futbolcu, "Forvet olarak gol atmayı çok seviyorum ama takıma yardım etmek de önemli. Amacım kahraman olmak değil. Kaçırdığım penaltıyı telafi edeceğim." ifadelerini kullandı.Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Borini, Ahmed Musa, Karamoh, PesicMuslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Ömer Bayram, Cicaldau, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Halil.Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 14 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 27 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 12 golle karşılık verdi.Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 7 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, bir beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, rakibinin sahasında 16 gol atarken, kalesinde 8 gole engel olamadı.Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük ile oynayacakları maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuştu. Kadrodaki değişikliklere değinen Terim, "Birkaç tane önemli nokta var. Avrupa'da kritik maçlardan sonra üçüncü gün oynadığımız maçlar bizi yıpratıyor. Bazı oyuncularımız... Morutan müthiş mücadele etti ama toplu oyunda öğrenecekleri var. Feghouli son 20 dakika ancak oynayabilir. Birkaç değişiklikle dezavantajları formüle etmeye çalışıyoruz. İyi bir takımla oynayacağız. Ligin her maçı zor geçiyor. Her takım, her takımı yenebilecek güçte" dedi. Fatih Terim ayrıca, "İşimiz kolay olmayacak ama 3 puan da kazanmak istiyoruz. Araya moralli girmek istiyoruz, inşallah da başarırız." ifadelerini kullandı.