bein sports 1 izle, Karagümrük Galatasaray CANLI İZLE

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 16:00'da oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçın VAR hakemi Arda Kardeşler oldu.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 20 puan topladı.

Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 18 puana sahip.



BOEY VE ARDA TURAN YOK



Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle maçta görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı da kart görmesi durumunda 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.



KARAGÜMRÜK'TE LUCKASSEN CEZALI



Karagümrük'te cezalı Luckassen, Galatasaray maçında oynayamayacak.

