bein sports 1 izle, Karagümrük Fenerbahçe CANLI İZLE şifresiz

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.





KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE EKSİKLER



Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan Zukanovic maçta yer alamayacak. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti bu karşılaşmada yer alamayacak. Ayrıca Lemos kart cezalısı.



Muhtemel 11'ler



Fatih Karagümrük

Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech



Fenerbahçe

Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Caner, Ozan, Mert Hakan, Mesut Özil, Thiam, Samuel, Samatta







FENERBAHÇE ZİRVEYİ İSTİYOR



Süper Lig'de ezerli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Karagümrük karşısında kazanarak yarışın dışında kalmak istemiyor. Sezonun ilk yarısında Samatta'nın 2 golüyle Karagümrük'ü yenen Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyeti sonrasında yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.



KARAGÜMRÜK 3. GALİBİYETİN PEŞİNDE



Süper Lig'de bu sezon hem transferleri hem de aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren Karagümrük üst üste 3. galibiyetini almak istiyor. 2 maçtır kazanan Karagümrük, bu sezon ilk kez 3 maçlık seri yakalamak istiyor. Karagümrük ayrıca son 3 maçtır kalesinde gol görmüyor.



FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA



Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 48 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 25. haftaya averajla 3. sırada girdi.

36 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de sergilediği performansla dikkati çeken Fatih Karagümrük ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, 37 puanla 8. basamakta yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.









Süper Lig'in 25. haftasında Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Karagümrük ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Sportif Direktörü, Beşiktaş'ın TFF'den harcama limitleriyle ilgili detaylı inceleme istemesiyle ilgili konuştu ve Galatasaray'a da mesaj yolladı.Limitlerle ilgili konuşmanın tahrik amaçlı olduğunu kaydeden Belözoğlu, "Ekip olarak Fenerbahçe'ye hizmet etme arzu ve istediği ile çalışıyoruz, biz işimize konsantreyiz. Ancak bizi bu noktadan saptırmaya, tahrik etmeye çalışıyorlar.Sezon başında biz limitle ilgili konuştuğumuzda "Federasyona güvenmiyor musunuz?" diyenler şimdi Fenerbahçe nasıl transfer yaptı diyorlar. Herkes kendi işine baksın, federasyon kendi işine bakıyor. Limitlere aykırı bir şey yapıyorsan zaten federasyon var, kurulmuş kurul var." dedi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı birlik olduğunu söyleyen idareci, "Şu an ligde üç takım aynı puanda. Ancakr. Bunlar hiç doğru yaklaşımlar değil. Fenerbahçe'nin böyle bir riski yok. Kimsenin bilgisi yok ama herkesin fikri var. Her kulübün belli bir limiti var ve bunlar da resmen açıklanıyor. Biz kendimize göre bize verilen limitleri en doğru şekilde kullandık." ifadelerini kullandı. Limitler içinde transfer yaptıklarını vurgulayan yönetici, "Limitleri Fenerbahçe üzerinden bu kadar gündeme getirme çabası farklı niyet taşıyor. Bizim mevcut oyuncu kadromuz, yeni kadro kurduk, 18 oyuncu geldiğinde 18 milyon euro harcadık. Bizim TL olarak kadromuzun maliyetini federasyon sitesinde görebilirsiniz.Biz sezon başında limitlerle ilgili açıklama yaparken, durumu anlatırken, kritik dönemden geçerken herkes memnundu, federasyona güveniyoruz deniyordu." diye konuştu.Sakatlıklar nedeniyle son haftalarda ideal kadrosundan uzak kalan Fenerbahçe'nin cumartesi Karagümrük ile oynayacağı lig maçının 11'i büyük ölçüde belirlendi. Kupada Başakşehir'e karşı hatalı goller yiyen Harun'u kulübeye çekecek olan teknik direktör Erol Bulut, eldivenleri yeniden Altay'a teslim edecek. Sağ bekte Gökhan'ın yerine Nazım'a görev verecek Bulut, solda Caner, savunmanın göbeğinde de Serdar (Tisserand)-Szalai ikilisini oynatacak. Gustavo'nun yokluğunda orta alanda Ozan-Sosa, önlerinde de Mesut Özil'in forma giymesi bekleniyor. Son 3 resmi maçta sonradan oyuna giren Mesut, çubuklu ile ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Erol Bulut'un sahadaki yardımcısı gözüyle baktığı Mesut, takımın hücumdaki en önemli kozu olacak. Kanatlarda Osayi-Valencia, en uçta da Galatasaray derbisinde oynatılmayan Thiam gol silahı olarak sahadaki yerini alacak. Son haftalarda düşüşe geçen Papiss Cisse ile Mbwana Samatta ise 25. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında yedek soyunacak.Sarı-Lacivertliler, ligde ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte 48 puanda. Ancak Rize maçıyla başlayan ve Hatay maçıyla zirve yapan kötü oyuna rağmen bu iki karşılaşma kazanılmıştı. Galatasaray'a Kadıköy'de 1-0 kaybedilmesi, eleştiri oklarının Erol Bulut'a yönelmesine neden oldu. Son darbe ise kupaya Başakşehir karşısında havlu atılmasıyla geldi. Emre Belözoğlu her ne kadar Bulut'un arkasında olduğunu açıklasa da önümüzdeki 3 lig maçı Fenerbahçe için çok kritik görünüyor. Bugün Karagümrük'e konuk olacak olan Sarı-Lacivertliler, ardından Göztepe ile karşılaşacak. Erol Bulut ve öğrencileri 28 Şubat'ta ise son haftaların en formda takımı Trabzonspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalardan alınacak sonuçlar, Sarı-Lacivertliler'in ve Erol Bulut'un kaderini çizebilir. Erol Bulut, dünkü idmandan önce takımını etrafına toplayıp bir konuşma yaptı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray ve Başakşehir yenilgilerini artık arkalarında bırakmaları gerektiğini söyledi. Bulut, "Ligde 17 karşılaşma daha var. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. İlk yarıda nasıl sıkıntılı süreçten sonra ayağa kalktıysak, yine aynısını yapacağız. Bunun için Karagümrük maçını kazanmamız şart. Sizden sadece galibiyet değil, neden şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu da göstermenizi istiyorum" dedi.Spor yazarlarından Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'de üst üste alınan Galatasaray ve Başakşehir mağlubiyetlerinin ardından Erol Bulut'a gelen tepkileri eleştirdi. İşte Bilgiç'in o yazısı... Fenerbahçe, Başakşehir'e elenince, birdenbire geçen senelerin filmi yeniden vizyona girdi; "Erol Bulut istifa"... Bu tepki selinin suyunu Fenerbahçe taraftarları oluşturuyordu. Aynı "linçi" Aykut Kocaman'a da, Ersun Yanal'a da yapmışlardı. Biri "defansif"ti, diğeri değişiklikleri doğru yapmıyordu, Erol Bulut da "acemi"... Takımın oyun planı yoktan başladılar, "Böyle mi oynar"dan devam ettiler. Hatta Mehmet Yozgatlı'nın Mesut Özil'e taktik tahtası üzerinde bilgi vermesi bile eleştirildi, "Vay efendim Dünya Yıldızı'na yardımcı hoca mı taktik verirmiş" diye... Bir öfke dili, bir küçümseme, bir umutsuzluk sormayın gitsin. Çünkü oyuna geldiler... "Öfke selindeler" dedik, ama barajın kapağını kim açıyor, sorgulamadılar. Sanki Fenerbahçe ilk defa eleniyor kupadan. Üstelik 10 kişi kaldığı maçta 80 dakikada rakibi ile de başa baş mücadele etmiş, eşitliği sağlamış, defansif hataları ile de yenildiği halde. Halbuki ligde rakipleriyle aynı puanda. Üstelik ikisine de yenildiği halde. Geride 17 maç var. İyi transferler yapılmış, önemli oyuncular (Gustavo - Pelkas) sakatlanmış, kalan haftalarda çok daha kaliteli bir kadro ve oyun vaat ediliyor, ama Fenerbahçe taraftarı takımını -hocasını- silip atıyor. Oynanan futbol elbette keyif verici değil. Tribünler boşken hiçbir takımın böyle bir endişesi yok zaten. Şampiyon olacaklarsa kazanacaklar. Klasik "1-0" sistemine geri döndüler. "Yok" denilen oyun planında aslında "akıllı oynayın" yazıyor. Çünkü sezon başı tek kale yaptıkları maçlarda yenilgiler aldılar. Defans hatalarını düzeltemediler. Zaman içinde onarım yaparken, direkt çözümü de dengeli oyunda buldular. Mesut Özil takıma bu yüzden alındı. Ön taraftaki kaosu çözüp, ataklarda daha etkili organizasyonlar üretmesi için. Ligin en çok gol atan üç takımından biri için, "Niye santrfor alınmadı" denmez. Santrforlar var, formda değiller. Ama bütün bunları düşünmeyen, "O gitsin, başkası gelsin" diyerek, Samatta'nın birdenbire gol kralı olacağını, Mert Hakan'ın her şutunda kaleyi bulacağını veya orta sahada kimsenin top kaptırmayacağını sananlar var. Bu umutsuzluğu, şampiyonsuzlukla geçen altı sezondan sonra "yine mi?" sorusunu paniğe çevirten o baraj kapağını açan eller kimler? Tam potaya girmişken, kaosa bir kibrit daha çakıp, yangının sorumlusu olanlara aklı kim veriyor? Fenerbahçe taraftarı bir kez daha oyuna geldi. Futboldan mutsuz olabilirler, ama doğruları iyi tartsınlar. Merak etmesinler; Samandıra'da yanlış giden bir şeyler olursa biz duyarız, yazarız, söyleriz, uyarırız. Arda Turan'a, soyunma odası görüntüleri nedeniyle iki maç ceza verildi. Fatih Terim kupa maçı öncesinde, "Her halde benim adım geçiyor diye böyle bir şey yaptılar" diyerek kararı eleştirdi. İki kız çocuğu sahibi, torunlarını kucağında gezdiren Fatih Hoca, Arda Turan'ın oradaki ifadelerini "normal" buluyorsa, o ifadeleri kendisine övgü olarak alıyorsa ve "Bana küfredenleri tespit ettim. Hesaplaşacağım" diyerek gösterdiği haklı tepkinin peşine bu normalleşmeyi koyuyorsa, bitmişiz. Torunu söylese azarlayıp, kınayacağı bir durumda, "Ne yapmış ki..." havalarındaysa, onu dinleyen gençler evlatlarına hangi terbiyeyi verecekler. Çok üzüldüm, şaşırdım. Fatih Karagümrük maçını "kriz" ortamına çeken gelişmeler malum. 23 maçlık periyotta artık kadrodan neler bekleneceği de iyi anlaşıldı. Fenerbahçe bugün Mesut Özil ile birlikte ilk maçına başlayacak. Oyunda nelerin gelişeceğini, dünya yıldızı bir oyuncunun çevresindekilerin performansını nasıl değiştireceğini, kadronun özgüveninin nasıl gelişeceğini hep birlikte izleyeceğiz. Mesut Özil'le farklı bir Fenerbahçe göreceğiz..Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynayacağı maçta kalede yeniden Altay Bayındır olacak.Son haftalarda yaptığı kurtarışlarla formunu zirveye taşıyan genç file bekçisi, Fatih Karagümrük forvetlerine de duvar olmaya çalışacak. Altay'ı Avrupa'dan birçok kulübün scoutlarına takibe aldırdığı ve gelecek raporlara göre sezon sonunda transfer teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor..Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, iki mağlubiyetle yıkılmayacaklarını, önemli olanın sezon sonunda hedefe ulaşmak olduğunu söyledi. Yoğun bir fikstürde zaman zaman kayıplar olacağını belirten Ekvadorlu yıldız, "Her takım bunu yaşıyor. Biz de bazen takılabiliyoruz. Özellikle bu ay çok yoğun geçti. Önemli olan sezon sonunda nerede olduğunuzdur. İyi ekibiz, kaliteli oyunculara sahibiz, her şeyi vereceğiz. Ligde şu anda zirveye ortağız, en üstlerde olmaya devam edeceğiz. Sezon sonunda da şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.Fenerbahçe'de Erol Bulut kanatta oynattığı Valencia'ya artık forvet hattında forma verme kararı aldı. Başakşehir'le oynanan kupa maçında golü ve istekli tavrı Ekvadorlu yıldızı öne çıkardı. Bugünkü Karagümrük mücadelesinde bu değişimin yaşanması bekleniyor. Tüm bunlarla birlikte Pelkas'ın iyileşmesi ve Mesut Özil'in de fiziksel olarak daha yukarı seviyeye çıkmasıyla hücum hattında daha güçlü bir yapı olması düşünülüyor. Pelkas ve Samuel'in kanatlarda görev alması, Mesut'un ise merkezde yani kendi bölgesinde oynaması isteniyor.Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jose Sosa son günlerde en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor. Sezona flaş bir giriş yapan ancak daha sonra büyük bir düşüş yaşayan Arjantinli yıldızın kötü performansı rakamlara da yansıdı. Kendisine büyük ihtiyaç duyulan kritik Galatasaray derbisi ve kupadaki Başakşehir maçlarında sahada hiç sorumluluk almayan Jose Sosa uzun bir süredir takıma skor katkısı veremiyor. Son olarak 21 Kasım 2020'de Gençlerbirliği ile başkentte oynanan ve 4-1 kazanılan maçta gol atan 35 yaşındaki futbolcu ardından derin bir uykuya geçti. O tarihten bu yana ne gol atabilen ne de asist yapabilen Jose Sosa tam 82 gündür tabelaya etki edemedi. Bu süreçte 3 maçı sakatlık, 1 maçı da gıda zehirlenmesi nedeniyle kaçıran tecrübeli yıldız oynadığı maçlarda da çok etkisiz bir görüntü çizdi.. Sosyal medyada taraftarlardan da yoğun eleştiri alan Sosa ile sezon sonunda yolların ayrılacağı konuşuluyor..