bein sports 1 izle, Hatayspor Fenerbahçe CANLI İZLE şifresiz

Hatayspor XI: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Boupendza, Diouf.











Fenerbahçe XI: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Bright, Mert Hakan, Thiam

Hatayspor'da, defans oyuncusu Soner Örnek sakatlığı nedeniyle, Babajide Akintola ise cezalı olması sebebiyle maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kafilede yıldız oyuncu Mesut Özil de yer aldı. Mesut, böylece Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk kez bir maçın kadrosuna dahil oldu.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Jose Sosa ise Hatayspor maçının kafilesine alınmadı.

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Hatayspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'in 23. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada Hatayspor'a konuk olacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.Erol Bulut, Hatayspor maçı öncesinde son idmanın ardından öğrencilerine bir konuşma yaptı. Başarılı teknik adam, "Sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladık ve lider olduk. Ancak önemli olan zirveye çıkmak değil, burada kalıcı olmak. Daha yolumuz çok uzun. Oynayacağımız 19 maç var. Hatayspor sınavı, bunlar arasında en zorlu olanlarından biri" diye konuştu. Rakibin çok tehlikeli olduğunun altını çizen Erol Bulut, "Başakşehir karşısında neler yaptıklarını gördünüz. Yapacağımız her hatayı cezalandırabilecek bir takım. Çok dikkatli olmalıyız" dedi.Fenerbahçe'de transfer döneminin son gününde 5 futbolcu ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli ekipte Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedildi ve tecrübeli oyuncu Başakşehir'in yolunu tuttu. Kemal Ademi, Karagümrük'e; İsmail Yüksek, 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a, Eyüp Akcan 2. Lig ekibi Tarsus İdmanyurdu'na, Gülhan Üreyen ise 2. Lig ekibi İnegölspor'a kiralandı. Daha önce de Nabil Dirar, Club Brugge'e, Serhat Ahmetoğlu ise Karagümrük'e sezon sonuna kadar gönderilmişti.G.Saray ile girilen rekabette kazanan taraf olan ve İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler bir hamleden çok sayıda kazanç çıkardı. Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberi şu şekilde. Fenerbahçe'nin Vedat ve Jailson'dan elde ettiği bonservis geliri sezon sonu kullanılamayacaktı. Bu bonservis geliriyle geleceğe sağlam bir yatırım yapılmış oldu. Galatasaray, transferi bitirmek üzereyken devreye girildi ve İrfan Can kadroya katıldı. Böylelikle Fenerbahçe, ezeli rakibinin güçlenmesini engellemiş oldu. Fenerbahçe, Sosa'dan beklediği verimi alamadığı için sezon sonunda orta saha oyuncusu arayacaktı. İrfan transferiyle sezon sonuna iş bırakılmadı ve sorun erkenden çözüldü. Daha önce çok uğraşılmasına rağmen gerçekleştirilemeyen İrfan Can transferi bu kez sonlandırıldı. Fenerbahçe A Milli Takım'ın önemli bir parçasını kadrosuna dahil etti.Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, forma giyemeyecek. Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın Hatayspor ile oynayacağı maçta yedek kulübesinde yer aldı. Arsenal ile en son 7 Mart 2020'de West Ham ile oynayacağı maçta forma giyen Mesut Özil, 10 ay 3 hafta 5 gün aradan sonra ilk kez bir maçta oynama şansı yakaladı.Fenerbahçe'de genç ve potansiyelli yıldızlar dikkat çekiyor. Hem transfer döneminde kadroya katılan isimler hem de mevcut kadrodaki isimler gelecek açısından avantaj sağlıyor. Ocak ayında transfer edilen 23 yaşındaki Osayi-Samuel, 22 yaşındaki Attila Szalai ve 25 yaşındaki İrfan Can Kahveci en önemli örnekler oldu. Ayrıca mevcut takımda yer alan 21 yaşındaki kaleci Altay Bayındır, 25 yaşındaki Ozan Tufan, 25 yaşındaki Mert Hakan, 26 yaşındaki Pelkas ve 26 yaşındaki Nazım Sangare göze çarpan diğer isimler. Bu isimlerin gelecek dönemde hem sportif başarıya katkı sağlama güçleri hem de transferde satılarak ekonomik kazanç getirme şansları bulunuyor. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun bizzat yönettiği transfer döneminde geleceğe yönelik hamleler özel olarak gündemde tutuldu. Bu sayede geleceğin kadrosu kurulurken, scouting sisteminin başarıyla işletilmesi sayesinde potansiyelli yıldızlar bulundu. Szalai gelir gelmez takıma katılırken, Samuel ve İrfan Can da kısa sürede heyecan yarattı. Ayrıca mevcut kadroda Pelkas, Mert Hakan, Ozan Tufan, Nazım ve kaleci Altay sezon başından beri ilk 11'de yer alan isimler oluyor.Fenerbahçe'nin Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci'ye ödeyeceği ücret belli oldu. 25 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe'den yıllık maksimum 15 milyon TL kazanacak (Bugünkü kurla 1.7 milyon Euro). Bu rakamın içinde maaş ve bonuslar da yer alıyor. Sarı lacivertli kulüp, Başakşehir'den transferi İrfan Can Kahveci için imza parası ödemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, İrfan Can Kahveci'nin lisansını çıkarttı.Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.