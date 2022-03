bein sports 1 izle, Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayını linki

🔔İşte Haftanın Fırsatı



̷2̷.̷1̷4̷ - 2.35 Galatasaray

̷2̷.̷9̷5̷ - 3.25 Beraberlik

̷2̷.̷5̷0̷ - 2.75 Beşiktaş



🆚Galatasaray - Beşiktaş derbisi daha yüksek oranlarla 𝘀𝗮𝗱𝗲𝗰𝗲 iddaa bayileri ve https://t.co/QTdGuLNdH3 'da. @iddaa #HeyecanMahallede pic.twitter.com/wI3g74wduh



— Sporx (@sporx) March 14, 2022

DERBİDE SEYİRCİ REKORU KIRILABİLİR



Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray'da tüm biletler satıldı. Zorlu hava koşullarına rağmen 50 binden fazla Sarı-Kırmızılı futbolseverin Nef Stadyumu'na hücum etmesi ve sezon rekorunu kırması bekleniyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Kasım'da Marsilya ile kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmayı 50 bine yakın Galatasaraylı futbolsever takip etti. Bu tarihten sonra Nef Stadyumu, eski günlerinden çok uzakta kaldı. 27 Şubat'ta Süper Lig 'de Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşan Cim Bom'u, Sami Yen'de 38 bin dolaylarında taraftar izledi. Şimdi ise Aslan, bugün ligde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Olumsuz hava koşullarına rağmen Galatasaraylı futbolseverler, dev derbiye müthiş bir ilgi gösterdi, 50 binden fazla bilet satıldı. Maç saatinde Sarı-Kırmızılı taraftarların, dondurucu soğuğa rağmen Nef Stadyumu'na akın etmesi bekleniyor. Ayrıca Siyah-Beyazlılar ile oynanacak karşılaşmanın Aslan için bir önemi daha var. Eğer büyük bir aksilik olmazsa seyirci konusunda Beşiktaş mücadelesinde sezonun rekoru kırılabilir.



Seyirci rekoru kırıldı



Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı. Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti. Ligin daha önceki seyirci rekoru, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül 2003 tarihinde yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbide 70 bin 125 kişiyle kırılmıştı





Seyircisiz derbiler



Beşiktaş ile Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi müsabakası, tarihe geçti. Galatasaray'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 97 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle iki ekip, biri Nef Stadı diğeri Vodafone Park olmak üzere iki mücadeleyi taraftarsız oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçla kapanacak. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak. Öte yandan maçın VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak derbiyle ilgili maç öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm gelişmeler Sporx.com, Sporx telefon aplikasyonundan ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak aktarılacak.

Galatasaray - Barcelona maçı için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi 🚨 pic.twitter.com/n1Nh8YGsHq



— Sporx (@sporx) March 14, 2022

MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Pulgar, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Gomis









Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Teixeira, Kenan, Ghezzal, Güven









EKSİKLER



Galatasaray'da kaptan Arda Turan haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sağ üst adale grubundan sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi.

DERBİ ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Galatasaray, geride kalan 28 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Şampiyonluk yarışında kopan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada girdi. Beşiktaş ise 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgiyle 45 puan topladı ve 29. hafta öncesinde 7. sırada yer buldu. Galatasaray, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta yapılan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.



Yarıda kalan derbi



Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonunun 5. haftasında seyirci rekorunun kırıldığı derbi, saha olayları nedeniyle yarıda kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 22 Eylül 2013 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçta siyah-beyazlılar, 18. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Galatasaray, 59 ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın golleriyle öne geçti. Maçta kaybolan süre oynanırken, Galatasaraylı Melo'nun 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından sahaya çok sayıda taraftar girdi. Bunun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gitti ve maçı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil etti.







TORRENT: "KAZANIRSAK HAVAYA GİRERİZ"



Galatasaray'da yönetim kurulu ve Teknik Direktör Domenec Torrent'ten futbolculara derbi uyarısı geldi. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Kulüpler arasında yaşanan erteleme krizinin ardından çıkılacak Beşiktaş maçına büyük önem veren sarı-kırmızılılar, futbolculardan Barcelona ile perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş müsabakasını unutmalarını isteyip, sadece Beşiktaş'a motive olmaları talimatını verdi. Barcelona maçının ardından oyuncularla sürekli olarak yapılan toplantılarda, "Hepimiz için Avrupa Ligi öncelik ama daha öncesinde de Beşiktaş ile oynayacağız. Ligde herhangi bir hedefimiz kalmayabilir. Ancak bu tablo Beşiktaş maçını önemsemeyeceğimiz anlamına gelmez. Bu yüzden Barcelona rövanşını unutup, tamamen derbiye odaklanmalıyız. Taraftarımız bu galibiyete çok önem veriyor. Büyük bir taraftar desteği altında coşku ile oynamalıyız. Derbide alınacak güzel bir sonuç Barcelona maçı öncesi de bizi daha da havaya sokar" ifadelerinin kullanıldığı belirlendi.



Galatasaray'da kaptan Arda Turan haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sağ üst adale grubundan sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi.Galatasaray, geride kalan 28 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Şampiyonluk yarışında kopan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada girdi. Beşiktaş ise 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgiyle 45 puan topladı ve 29. hafta öncesinde 7. sırada yer buldu. Galatasaray, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta yapılan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonunun 5. haftasında seyirci rekorunun kırıldığı derbi, saha olayları nedeniyle yarıda kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 22 Eylül 2013 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçta siyah-beyazlılar, 18. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Galatasaray, 59 ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın golleriyle öne geçti. Maçta kaybolan süre oynanırken, Galatasaraylı Melo'nun 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından sahaya çok sayıda taraftar girdi. Bunun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gitti ve maçı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil etti.Galatasaray'da yönetim kurulu ve Teknik Direktör Domenec Torrent'ten futbolculara derbi uyarısı geldi. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Kulüpler arasında yaşanan erteleme krizinin ardından çıkılacak Beşiktaş maçına büyük önem veren sarı-kırmızılılar, futbolculardan Barcelona ile perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş müsabakasını unutmalarını isteyip, sadece Beşiktaş'a motive olmaları talimatını verdi. Barcelona maçının ardından oyuncularla sürekli olarak yapılan toplantılarda, "Hepimiz için Avrupa Ligi öncelik ama daha öncesinde de Beşiktaş ile oynayacağız. Ligde herhangi bir hedefimiz kalmayabilir. Ancak bu tablo Beşiktaş maçını önemsemeyeceğimiz anlamına gelmez. Bu yüzden Barcelona rövanşını unutup, tamamen derbiye odaklanmalıyız. Taraftarımız bu galibiyete çok önem veriyor. Büyük bir taraftar desteği altında coşku ile oynamalıyız. Derbide alınacak güzel bir sonuç Barcelona maçı öncesi de bizi daha da havaya sokar" ifadelerinin kullanıldığı belirlendi.