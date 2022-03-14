bein sports 1 izle, Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayını linki

Galatasaray'da kaptan Arda Turan haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sağ üst adale grubundan sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi.Galatasaray, geride kalan 28 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Şampiyonluk yarışında kopan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada girdi. Beşiktaş ise 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgiyle 45 puan topladı ve 29. hafta öncesinde 7. sırada yer buldu. Galatasaray, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta yapılan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonunun 5. haftasında seyirci rekorunun kırıldığı derbi, saha olayları nedeniyle yarıda kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 22 Eylül 2013 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçta siyah-beyazlılar, 18. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Galatasaray, 59 ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın golleriyle öne geçti. Maçta kaybolan süre oynanırken, Galatasaraylı Melo'nun 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından sahaya çok sayıda taraftar girdi. Bunun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gitti ve maçı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil etti.Galatasaray'da yönetim kurulu ve Teknik Direktör Domenec Torrent'ten futbolculara derbi uyarısı geldi. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Kulüpler arasında yaşanan erteleme krizinin ardından çıkılacak Beşiktaş maçına büyük önem veren sarı-kırmızılılar, futbolculardan Barcelona ile perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş müsabakasını unutmalarını isteyip, sadece Beşiktaş'a motive olmaları talimatını verdi. Barcelona maçının ardından oyuncularla sürekli olarak yapılan toplantılarda, "Hepimiz için Avrupa Ligi öncelik ama daha öncesinde de Beşiktaş ile oynayacağız. Ligde herhangi bir hedefimiz kalmayabilir. Ancak bu tablo Beşiktaş maçını önemsemeyeceğimiz anlamına gelmez. Bu yüzden Barcelona rövanşını unutup, tamamen derbiye odaklanmalıyız. Taraftarımız bu galibiyete çok önem veriyor. Büyük bir taraftar desteği altında coşku ile oynamalıyız. Derbide alınacak güzel bir sonuç Barcelona maçı öncesi de bizi daha da havaya sokar" ifadelerinin kullanıldığı belirlendi.