bein sports 1 izle, Galatasaray Benfica maçı izle, Galatasaray maçı izle canlı

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Temsilcimiz Galatasaray, Benfica ile UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alıyor. Galatasaray'ın Benfica maçı canlı olarak burada.





GALATASARAY - BENFICA MAÇI CANLI, TIKLAYIN...













GALATASARAY VE BENFICA BURAYA NASIL GELDİ: Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada iyi bir skor elde ederek, rövanş öncesi avantaj sağlamaya çalışacak. Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayan Galatasaray, Portekiz'den Porto, Almanya'dan Schalke 04 ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova ile yer aldığı grubu üçüncü sırada bitirerek, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele etme hakkı elde etti.



Portekiz temsilcisi Benfica ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, play-off turunda da Yunanistan'ın PAOK takımını eleyerek grup aşamasına yükseldi. Benfica, Almanya'nın Bayern Münih, Hollanda'nın Ajax ve Yunanistan'ın AEK takımlarıyla mücadele ettiği grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.



Mitroglou listede yok: Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede ismi yer almayan yeni transfer Kostas Mitroglou, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan Mbaye Diagne, Marcao ve Christian Luyindama'yı UEFA'ya bildirirken, Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'in ismi listede yer almadı. Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Mariano Filho, son antrenmanda takımla çalıştı.



Benfica'da önemli eksikler: Galatasaray'ın rakibi Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul'a getirmedi. Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.



Rövanş 21 Şubat'ta: Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'de oynanacak. Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.



Galatasaray, Avrupa'da 278. maçına çıkıyor: UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 106 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 375 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 412 gole engel olamadı. Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.



"Kupa 2"de 75 maç: Galatasaray, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 75 maç yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bu organizasyonda oynadığı maçların 29'unu kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 22'sinde yenildi. Galatasaray bu maçlarda 119 gol atarken kalesinde 98 gol gördü.



2000 yılında şampiyon oldu: Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı takım, mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nda mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye futbolda Avrupa'daki ilk kupasını getirdi.



MANCHESTER UNITED MAÇI İZLEYECEK: Galatasaray ile Benfica'nın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçında Manchester United scout ekibi de yerini alacak. Manchester United'ın 19 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Felix ile oldukça yakından ilgilendiği belirtilirken Galatasaray ile oynanacak maçta stattan Felix'i takip edecekleri kaydedildi.



İngiliz The Sun gazetesine konuşan Manchester United yetkilisi, Felix ile ilgilendiklerini doğrularken ''Kulüp, Felix ile ilgileniyor. Onun için hazırlanan rapor oldukça olumlu. Müthiş bir yetenek ve çok ilgi çekici bir oyuncu. Oyun tarzı olarak Deco'yu andırıyor.'' sözlerini kullandı. Manchester United'ın Türk Telekom Stadı'nda izleyeceği Felix'in serbest kalma maddesi 120 milyon euro...



MARCAO'DAN BENFICA MAÇI AÇIKLAMASI: Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Portekiz ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao, Portekiz basınına önemli açıklamalar yaptı. Transferiyle ilgili konuşan Marcao, sarı-kırmızılı formayı giymekten çok mutlu olduğunu dile getirdi. Record'a konuşan Marcao'nun açıklamaları şu şekilde:



"Galatasaray'a kısa sürede uyum sağladım. Hemen forma giymeye başladığım için de mutluyum. Takım arkadaşlarım, teknik direktörüm bana çok yardımcı oldular. Geldiğim günden bu yana yenilmedik, yalnızca bir maçta berabere kaldık. Bundan daha mutlu olamazdım.



"Çok ani bir değişimdi. Chaves'e transferimden 6 ay sonra Galatasaray'a transfer olma fırsatı çıktı. Hedefim her zaman için daha büyük işler başarmak. Tanrıya şükür, yaşamımın aileme odaklandığı bir döneminde her şey çok hızlı gelişti. Buraya gelirken takımın hedeflerine çok hazırlıklıydım. Kulüp şampiyonluk istiyor, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmayı ve yerel kupada da ilerlemeyi hedefliyor. Eğer mümkünse yarıştığımız tüm kulvarlarda şampiyon olmak istiyoruz."



"Teknik direktörümüz Fatih Terim, oyun kalitemi beğeniyor ama bana kendimi sürekli geliştirmemi söylüyor. Gösterdiğimiz gelişim onu hiçbir zaman tatmin etmiyor ve daima her oyuncunun geliştiğini görmek istiyor. Bu takımdaki tüm oyuncular için böyle.



Şu ana kadar Fatih Terim ile bireysel diyaloglar içerisine çok az girdik. Çünkü, arka arkaya, seri halinde çıkmamız gereken maçlar vardı. Futbolumdan dolayı hocam memnun.



Eğer bir stoperseniz ve top kaybediyorsanız, bu her zaman eleştiri konusu olur. Bu tip şeylere meydan vermemek için oyuna iyi konsantre olmanız gerekir."



'BENFICA'YI ELEMEK İÇİN AGRESİF OLMALIYIZ': "Galatasaray'ın Benfica'yı elemesi için reçete, sahaya agresif çıkmak oyuna iyi konsantre olmak olacaktır. Benfica, çok uzun süredir birlikte oynayan futbolculardan kurulu bir takım. Birbirleriyle çok uzun zamandır arkadaşlar ve yeni teknik adamla birlikte yeni bir dinamizm yakaladılar.



Topa sahip olmayı seven, organize bir takım. Saygı duyduğum hücum yönleri de var. O maç ile karşılaştıracak olursak şimdi nasıl bir ilk 11 çıkacak, kimler sahada olacak bilemiyorum. Salvio, Jonas ve Cervi vardı. Şimdi bu oyuncuların belki de hiçbiri ilk 11'de başlamayacak.



Rafa Silva o gün Chaves'e karşı iki gol birden atmıştı. Çok hızlı hücuma çıkarak etkili olmuşlardı. Dikkatli olmalıyız, ben de Benfica'nın bu geçişleriyle ilgili takım arkadaşlarıma uyarılarda bulunuyorum. Futbolcuları cesur oynuyor. Benfica karşısında çok dikkatli olmalıyız."



"Galatasaray, çok tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Tekniği üst düzey, çok kaliteli oyuncuları var. Bunlar Dünya Kupası oynamış futbolcular. Bu oyuncukları çok fazla anlatmaya gerek yok. Bizim sırrımız, çok etkili bir şekilde golle bulabiliyor olmamız. Savunmadaysa rakip oyuncu markajında epey agresif davranıyoruz."



"FATİH TERİM İÇİN ÇOK ZORDU...": "Babasının vefat etmesi, teknik direktörümüz Fatih Terim için çok zor bir durumdu elbette. Takım olarak kendisinin yanındaydık. Hocamıza destek olduk. Beklenmedik ölümlerin ne kadar zor bir şey olduğunu ben de biliyorum. Futbol, sahaya çıktığımızda keyifle birlikte her şeyin sonsuz olduğu konusunda yanıltıyor."



"AĞABEYİM, KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ": "Futbol hayatımdaki en büyük referans ağabeyimdi. 2017'de kalp krizinden öldü. Benim gibi stoperdi. Tüm zorlukların üstesinden geldiğini gördüm. 14 yaşında evden ayrıldı. Slovakya'ya, bilinmeze gitti. İngilizce de bilmiyordu. 17 yaşında profesyonel olarak ilk maçına çıktı. Ardından Stoke City'ye gitti. Onun gelişimini ve ne kadar zorluk çektiğini gördüm."



TALISCA'DAN BENFICA İÇİN AÇIKLAMA: UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Benfica maçı öncesinde Beşiktaş ve Benfica'nın eski oyuncusu Anderson Talisca'dan açıklama geldi.



Brezilyalı futbolcu, zorlu maç öncesinde Portekiz ekibine seslendi ve ''Galatasaray'ın kadrosu görmeyeli epey değişmiş. O yüzden şu an nasıl bir takım olduklarını bilmiyorum. Ancak taraftarlarının çok ateşli olduğunu söyleyebilirim. Tribünler, Benfica üzerinde büyük bir baskı yaratacaktır. Buna garanti verebilirim.'' şeklinde konuştu.



Eski takımına da mesaj gönderen 25 yaşındaki yıldız oyuncu, ''Benfica taraftarlarını unutmam. Bu sene yeniden şampiyon olmalarını istiyorum.'' sözlerini kullandı.



FERNANDO'DAN BENFICA YORUMU: UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı öncesinde Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, basın toplantısı düzenledi ve zorlu maçı değerlendirdi. Fernando'nun Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalar şu şekilde;



Mutlaka zor geçecektir. Benfica iyi bir takım ama biz de neler yapacağımızı, neleri iyi yaptığımızı ve gücümüzü biliyoruz. En büyük artımız, muhteşem taraftarımızla mücadele etmek olacak. İyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz.



Kendi liglerinde ciddi bir skor aldılar. (10-0) Bu skordan bağımsız olarak onlar zaten çok iyi bir takım. Felix de iyi bir futbolcu, attığı güzel golleri var ama yalnızca o değil. Yarın akşam hepsine karşı önlemimizi alacağız.



Şu anki durumlara bakılırsa Porto biraz daha önde gözüküyor. Ancak kimsenin Benfica'yı küçümsememesi gerekiyor. Diğer taraftan bakacak olursak, biz de çok iyi bir takımız ve yapacaklarımızın farkındayız.



DIAGNE'NİN İLK HEYECANI: Galatasaray formasını giydiği ilk maçta Trabzonspor'a gol atan Mbaye Diagne yarın da bir ilki yaşayacak. Senegalli yıldız Benfica önünde kariyerinin ilk Avrupa maçına çıkacak. Diagne'nin hedefi, Portekiz ekibine de gol atmak.



Sarı kırmızılı yönetimin uzun uğraşlar neticesinde kadrosuna dahil ettiği Diagne'nin ilk maçında birçok pozisyona girmesi olumlu karşılanırken, dikkatsizliği ise eleştirildi. Trabzonspor karşısında özellikle hava toplarında etkisiz kalan Senegalli golcünün başarısızlığı yeni saç stilini gündeme getirdi.



Diagne'nin saç stilinin ve kafasındaki boncukların olumsuz etki yapabileceği bildirildi. Bu nedenle teknik ekip bu konuyu yeni oyuncusuna anlatacak.



Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor. Perşembe akşamı, Galatasaray, Benfica ile oynadığı ilg maçta galip gelmeyi hedefliyor. Şu an Digitürk üyeleri, abonelikleri kapsamında beİN Sports 1'den (Tıkla - İzle) heyecana ortak oluyorlar. Futbolseverler, Sporx'ten Galatasaray - Benfica maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada iyi bir skor elde ederek, rövanş öncesi avantaj sağlamaya çalışacak. Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayan Galatasaray, Portekiz'den Porto, Almanya'dan Schalke 04 ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova ile yer aldığı grubu üçüncü sırada bitirerek, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele etme hakkı elde etti.Portekiz temsilcisi Benfica ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, play-off turunda da Yunanistan'ın PAOK takımını eleyerek grup aşamasına yükseldi. Benfica, Almanya'nın Bayern Münih, Hollanda'nın Ajax ve Yunanistan'ın AEK takımlarıyla mücadele ettiği grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede ismi yer almayan yeni transfer Kostas Mitroglou, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan Mbaye Diagne, Marcao ve Christian Luyindama'yı UEFA'ya bildirirken, Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'in ismi listede yer almadı. Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Mariano Filho, son antrenmanda takımla çalıştı.Galatasaray'ın rakibi Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul'a getirmedi. Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'de oynanacak. Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 106 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 375 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 412 gole engel olamadı. Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.Galatasaray, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 75 maç yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bu organizasyonda oynadığı maçların 29'unu kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 22'sinde yenildi. Galatasaray bu maçlarda 119 gol atarken kalesinde 98 gol gördü.Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı takım, mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nda mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye futbolda Avrupa'daki ilk kupasını getirdi.Galatasaray ile Benfica'nın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçında Manchester United scout ekibi de yerini alacak. Manchester United'ın 19 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Felix ile oldukça yakından ilgilendiği belirtilirken Galatasaray ile oynanacak maçta stattan Felix'i takip edecekleri kaydedildi.İngiliz The Sun gazetesine konuşan Manchester United yetkilisi, Felix ile ilgilendiklerini doğrularken ''Kulüp, Felix ile ilgileniyor. Onun için hazırlanan rapor oldukça olumlu. Müthiş bir yetenek ve çok ilgi çekici bir oyuncu. Oyun tarzı olarak Deco'yu andırıyor.'' sözlerini kullandı. Manchester United'ın Türk Telekom Stadı'nda izleyeceği Felix'in serbest kalma maddesi 120 milyon euro...Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Portekiz ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao, Portekiz basınına önemli açıklamalar yaptı. Transferiyle ilgili konuşan Marcao, sarı-kırmızılı formayı giymekten çok mutlu olduğunu dile getirdi. Record'a konuşan Marcao'nun açıklamaları şu şekilde:"Galatasaray'a kısa sürede uyum sağladım. Hemen forma giymeye başladığım için de mutluyum. Takım arkadaşlarım, teknik direktörüm bana çok yardımcı oldular. Geldiğim günden bu yana yenilmedik, yalnızca bir maçta berabere kaldık. Bundan daha mutlu olamazdım."Çok ani bir değişimdi. Chaves'e transferimden 6 ay sonra Galatasaray'a transfer olma fırsatı çıktı. Hedefim her zaman için daha büyük işler başarmak. Tanrıya şükür, yaşamımın aileme odaklandığı bir döneminde her şey çok hızlı gelişti. Buraya gelirken takımın hedeflerine çok hazırlıklıydım. Kulüp şampiyonluk istiyor, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmayı ve yerel kupada da ilerlemeyi hedefliyor. Eğer mümkünse yarıştığımız tüm kulvarlarda şampiyon olmak istiyoruz.""Teknik direktörümüz Fatih Terim, oyun kalitemi beğeniyor ama bana kendimi sürekli geliştirmemi söylüyor. Gösterdiğimiz gelişim onu hiçbir zaman tatmin etmiyor ve daima her oyuncunun geliştiğini görmek istiyor. Bu takımdaki tüm oyuncular için böyle.Şu ana kadar Fatih Terim ile bireysel diyaloglar içerisine çok az girdik. Çünkü, arka arkaya, seri halinde çıkmamız gereken maçlar vardı. Futbolumdan dolayı hocam memnun.Eğer bir stoperseniz ve top kaybediyorsanız, bu her zaman eleştiri konusu olur. Bu tip şeylere meydan vermemek için oyuna iyi konsantre olmanız gerekir.""Galatasaray'ın Benfica'yı elemesi için reçete, sahaya agresif çıkmak oyuna iyi konsantre olmak olacaktır. Benfica, çok uzun süredir birlikte oynayan futbolculardan kurulu bir takım. Birbirleriyle çok uzun zamandır arkadaşlar ve yeni teknik adamla birlikte yeni bir dinamizm yakaladılar.Topa sahip olmayı seven, organize bir takım. Saygı duyduğum hücum yönleri de var. O maç ile karşılaştıracak olursak şimdi nasıl bir ilk 11 çıkacak, kimler sahada olacak bilemiyorum. Salvio, Jonas ve Cervi vardı. Şimdi bu oyuncuların belki de hiçbiri ilk 11'de başlamayacak.Rafa Silva o gün Chaves'e karşı iki gol birden atmıştı. Çok hızlı hücuma çıkarak etkili olmuşlardı. Dikkatli olmalıyız, ben de Benfica'nın bu geçişleriyle ilgili takım arkadaşlarıma uyarılarda bulunuyorum. Futbolcuları cesur oynuyor. Benfica karşısında çok dikkatli olmalıyız.""Galatasaray, çok tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Tekniği üst düzey, çok kaliteli oyuncuları var. Bunlar Dünya Kupası oynamış futbolcular. Bu oyuncukları çok fazla anlatmaya gerek yok. Bizim sırrımız, çok etkili bir şekilde golle bulabiliyor olmamız. Savunmadaysa rakip oyuncu markajında epey agresif davranıyoruz.""Babasının vefat etmesi, teknik direktörümüz Fatih Terim için çok zor bir durumdu elbette. Takım olarak kendisinin yanındaydık. Hocamıza destek olduk. Beklenmedik ölümlerin ne kadar zor bir şey olduğunu ben de biliyorum. Futbol, sahaya çıktığımızda keyifle birlikte her şeyin sonsuz olduğu konusunda yanıltıyor.""Futbol hayatımdaki en büyük referans ağabeyimdi. 2017'de kalp krizinden öldü. Benim gibi stoperdi. Tüm zorlukların üstesinden geldiğini gördüm. 14 yaşında evden ayrıldı. Slovakya'ya, bilinmeze gitti. İngilizce de bilmiyordu. 17 yaşında profesyonel olarak ilk maçına çıktı. Ardından Stoke City'ye gitti. Onun gelişimini ve ne kadar zorluk çektiğini gördüm."UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Benfica maçı öncesinde Beşiktaş ve Benfica'nın eski oyuncusu Anderson Talisca'dan açıklama geldi.Brezilyalı futbolcu, zorlu maç öncesinde Portekiz ekibine seslendi ve ''Galatasaray'ın kadrosu görmeyeli epey değişmiş. O yüzden şu an nasıl bir takım olduklarını bilmiyorum. Ancak taraftarlarının çok ateşli olduğunu söyleyebilirim. Tribünler, Benfica üzerinde büyük bir baskı yaratacaktır. Buna garanti verebilirim.'' şeklinde konuştu.Eski takımına da mesaj gönderen 25 yaşındaki yıldız oyuncu, ''Benfica taraftarlarını unutmam. Bu sene yeniden şampiyon olmalarını istiyorum.'' sözlerini kullandı.UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı öncesinde Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, basın toplantısı düzenledi ve zorlu maçı değerlendirdi. Fernando'nun Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalar şu şekilde;Mutlaka zor geçecektir. Benfica iyi bir takım ama biz de neler yapacağımızı, neleri iyi yaptığımızı ve gücümüzü biliyoruz. En büyük artımız, muhteşem taraftarımızla mücadele etmek olacak. İyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz.Kendi liglerinde ciddi bir skor aldılar. (10-0) Bu skordan bağımsız olarak onlar zaten çok iyi bir takım. Felix de iyi bir futbolcu, attığı güzel golleri var ama yalnızca o değil. Yarın akşam hepsine karşı önlemimizi alacağız.Şu anki durumlara bakılırsa Porto biraz daha önde gözüküyor. Ancak kimsenin Benfica'yı küçümsememesi gerekiyor. Diğer taraftan bakacak olursak, biz de çok iyi bir takımız ve yapacaklarımızın farkındayız.Galatasaray formasını giydiği ilk maçta Trabzonspor'a gol atan Mbaye Diagne yarın da bir ilki yaşayacak. Senegalli yıldız Benfica önünde kariyerinin ilk Avrupa maçına çıkacak. Diagne'nin hedefi, Portekiz ekibine de gol atmak.Sarı kırmızılı yönetimin uzun uğraşlar neticesinde kadrosuna dahil ettiği Diagne'nin ilk maçında birçok pozisyona girmesi olumlu karşılanırken, dikkatsizliği ise eleştirildi. Trabzonspor karşısında özellikle hava toplarında etkisiz kalan Senegalli golcünün başarısızlığı yeni saç stilini gündeme getirdi.Diagne'nin saç stilinin ve kafasındaki boncukların olumsuz etki yapabileceği bildirildi. Bu nedenle teknik ekip bu konuyu yeni oyuncusuna anlatacak. Kaynak: Sporx.com

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