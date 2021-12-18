bein sports 1 izle, Galatasaray Başakşehir CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Galatasaray - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan.
Terim'in cezası sürüyor
Galatasaray'da cezası devam eden teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçında da takımının başında yer alamayacak Ligin 13. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), toplamda 6 maç ceza verdi. Medipol Başakşehir maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan olacak.
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 26 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 43 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.
Fatih Terim: "Haydi aslanlarım, size güveniyorum"
Süper Lig'de son 5 maçında üç beraberlik, iki yenilgi alan ve taraftarlarını üzen Galatasaray, 17. haftada Başakşehir'i konuk edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle yedek kulübesinde olamayacak. Cuma günü yapılan son antrenman öncesinde oyuncularına seslenen deneyimli teknik adam, "Haydi aslanlarım, size güveniyorum. Başakşehir'i kötü gidişatı bitirelim. Geldiğimiz süreçte birçok şanssızlık yaşadık ama artık kara bulutları dağıtmamız gerekiyor. Devre arasına kayıpsız girip önümüzü daha iyi görmeliyiz. Ben size güvenyorum, siz de kendinizi gösterin" diye konuşup zafer emri verdi. Galatasaray ile Başakşehir cumartesi günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Başakşehir maçı öncesi son durum
Süper Lig'de son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, sezonun geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 23 puanla ligde 9. sırada bulunuyor. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi.
Galatasaray'ın sahasındaki maçlar
Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 13 kez konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.
İki takımın eksikleri
Galatasaray'da Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile tedavisine devam edilen Sacha Boey, maçın kadrosunda yer alamayacak. Son idmanda takımla çalışan Marcao'nun durumu maç saatinde belli olacak. Ayrıca Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Eksik oyuncusu bulunmayan Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.
İşte Sacha Boey'in dönüş maçı
Galatasaray'a sezon başında gelen Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle tam 18 maç kaçırdı. 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, Florya'da takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Tam hazır hale gelmeden Marsilya maçında forma giydiği için sakatlığı ciddi şekilde nükseden genç oyuncunun devre arasına kadar olmayacağı belirtildi. Boey'in ligin ikinci yarısındaki Giresun maçına yetişmesi bekleniyor.
Galatasaray'da kale İsmail Çipe'ye emanet
Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kalede İsmail Çipe'ye vorma vermeyi planlıyor. Sivasspor maçında sakatlanan ve en az 2,5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera'nın yokluğunda teknik direktör Fatih Terim'in Başakşehir maçında kalede İsmail Çipe'yi tercih etmesi bekleniyor. Galatasaray ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek mücadele cumartesi günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray'da Luka Jovic yoklaması
Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Luka Jovic heyecanı yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Real Madrid formasını giyen dünyaca ünlü Sırp yıldızın transferi için resmen harekete geçti. Yönetimin İspanya'da fazla forma şansı bulamayan Jovic'in menajeriyle görüşerek ilk resmi adımı attığı belirlendi. 23 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğü, Galatasaray'a gelmeye de sıcak baktığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar şu anda Jovic'in kiralanması konusunda İspanyol deviyle pazarlıklarını sürdürüyor. 2019 yılında 63 milyon Euro karşılığında Eintracht Frankfurt'tan Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu 43 maça çıkıp sadece 3 gol atabildi. Bu sezon 8 maçta rakip ağları 1 kez sarsabilen Jovic'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın Sırp forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtiliyor. Jovic kısa süre önce Sarı-Kırmızılı kulübü Instagram üzerinden takibe başlamıştı. Galatasaray eğer devre arasında Luka Jovic'i kadrosuna katarsa bu kez farklı bir konu gündeme gelecek. Böyle bir durumda kadrosunda 14 yabancısı bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın hangi forvetini gözden çıkaracağı sorusu yanıt arayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in Mustafa Muhammed'in takımda kalmasını istediği, bu nedenle Mbaye Diagne ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor. (Takvim)
Galatasaray'da ekonomik sıkıntı; yönetim arayışta
Süper Lig'de 5 haftadır kazanamayan Galatasaray'da ekonomik sıkıntı da baş göstermiş durumda. Sarı-kırmızılı yönetimin futbol takımına uzun süredir maaşlarını ödemediği ortaya çıktı. Yönetimin yeni yıla kadar futbolcuların biriken yaklaşık 10 milyon euro alacağını sıfırlamaya çalışacağı ifade ediliyor. Ancak kasada para olmadığı için yöneticilerin kaynak aradığı öğrenildi. Mali olarak zor durumda olan Galatasaray'a bir kötü haber de İspanya'dan geldi. Sezon başında sözleşmesi 3 milyon euro tazminat karşılığında feshedilen Radamel Falcao da sarı-kırmızılı kulüpten ödeme bekliyor. UEFA'dan ise Avrupa Ligi son 16 turuna katılımdan dolayı Mart ayında para gelecek. Yönetim hem borçları kapatmaya hem de ara transferlere finansman bulmaya çalışıyor. Galatasaray'da yerli oyuncuların üç, yabancı futbolcuların ise bir aylık alacağı bulunuyor.
Kerem Aktürkoğlu: "Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok"
Spor Toto Süper Lig'de kritik maçta Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama geldi. Genç futbolcu, "Kötü bir süreçten geçiyoruz ancak bunun altından kalkacak güçteyiz. Başakşehir maçına iyi hazırlandık ve galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Taraftarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz." şeklinde konuştu. Başakşehir mücadelesinde takımının en önemli hücum kozlarından biri olacak Kerem, bu sezon 28 karşılaşmada forma giyerken, 6 gol-5 asist ile toplam 11 gole katkı verdi.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne
Medipol Başakşehir Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Deniz, Berkay, Chadli, Okaka
Galatasaray galibiyeti unuttu
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 5 maçında üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.