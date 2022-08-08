bein sports 1 izle, Fenerbahçe Ümraniyespor CANLI İZLE

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI, TIKLA

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayak karşılaşmada hakem Yaşar Keman Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördündü hakemi Mert Güzenge. VAR görevinde ise Koray Gençerler bulunacak.

Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Emre Mor, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia

Serkan, Mert, Glumac, Allyson, Lenjani, Sackey, Gagnidze, Oğuz, Geraldo, Gheorghe, Adel Bettaieb

Jorge Jesus ilk maçına çıkacak

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Jesus yönetiminde Avrupa kupalarında 3 maç yaptı.

Fenerbahçe, Jesus'un teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde 2-1 mağlup olmuştu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertli ekip, Slovacko'yu taraftarları önünde 3-0 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti.

Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski de, Jesus'un görev vermesi halinde Kadıköy'deki ilk maçta taraftarla buluşacak.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli ekibin cumartesi günkü idmanda bireysel çalışan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin maçın kadrosunda olması beklenmiyor.

Ümraniyespor, Süper Lig'deki ilk maçını oynayacak

Süper Lig'in yeni İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor da, ligdeki ilk heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak.

Ümraniyespor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplarken, aynı puana sahip lider MKE Ankaragücü'nün ardından 2. sırada yer alarak bu sezon için Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, son olarak Hatayspor'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve Bursaspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken, 21 yaşındaki Gürcü orta saha Gagnidze'yi ise satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

