bein sports 1 izle, Fenerbahçe Rizespor CANLI İZLE şifresiz

Fenerbahçe Rize beIN Sports linki, Fenerbahçe Rizespor maçı reklamsız bedava, Fener Rize maçı canlı yayın linki, Fenerbahçe Rizespor beIN Sports HD, Fener Rizespor maçı izle, Canlı Fenerbahçe Rizespor izle, Fenerbahçe Rizespor maçı canlı yayın izle, Digitürk Fenerbahçe Rizespor canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan kritik Fenerbahçe Rizespor maçı beIN Sports'dan canlı yayınlanmaktadır. İşte Fenerbahçe Rizespor maçını canlı şifresiz izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.

30 Ocak 2021 18:07
bein sports 1 izle, Fenerbahçe Rizespor CANLI İZLE şifresiz
beIN Sports Fenerbahçe Rizespor Canlı link! Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, HD izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇI CANLI, TIKLA






FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Rizespor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇINI CANLI DİNLE

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe
Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta



Çaykur Rizespor
Zafer, Onur, Selim, Meriah, Mellnjak, Donsah, Doğan, Michalak, Sabo, Tunay, Samudio



OSAYI SAMUEL MAÇ KADROSUNDA OLABİLİR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel'in Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer alma durumu bulunuyor. Sarı-lacivertli takımla sadece bir idmana çıkan Nijerya doğumlu İngiliz futbolcunun, eski takımı Queens Park Rangers'dan hazır gelmesi nedeniyle fiziksel bir eksiğinin bulunmadığı biliniyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda kadroda olması bekleniyor.

FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE RİZESPOR SON DURUM

Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 42 puanla 2. sırada giriyor.

FENERBAHÇE RİZESPOR: İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Yeni transfer Mesut Özil'in maç kadrosunda olması beklenmezken Gökhan Gönül'ün durumuna maç saatinde karar verilecek. Yeşil-mavili ekipte Loic Remy ve İsmail Köybaşı sakatlıkları, kaptan Abdullah Durak ise sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe kafilesinde yer almadı. Ayrıca 6 futbolcu koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada tutuluyor.

FENERBAHÇE RİZESPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



FENERBAHÇE RİZESPOR İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 19 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 40, Çaykur Rizespor 16 gol attı.

FENERBAHÇE RİZESPOR: BİR MAÇ TEKRAR EDİLDİ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabakada, ender görülen bir durum yaşandı. Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.



FENERBAHÇE RİZESPOR FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi. Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

ENNER VALENCIA SINIRDA

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor müsabakasında sarı kart gören 31 yaşındaki futbolcu, kart görmesi durumunda Hatay deplasmanına gidemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Valencia'nın yanı sıra sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak Tisserand da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 

FENERBAHÇE RİZESPOR 40. MAÇ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 39 karşılaşmanın 24'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 78 kez havalandırdı, kalesinde ise 40 gole engel olamadı. Sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.





Diğer Haberler

Ali Gültiken: 'Fenerbahçe kazandı mı? Kazandı!' Fenerbahçe

Ali Gültiken: "Fenerbahçe kazandı mı? Kazandı!"
Taraftarlar, Marsilya'nın antrenman tesislerine saldırdı Marsilya

Taraftarlar, Marsilya'nın antrenman tesislerine saldırdı
Fenerbahçe'de Valencia'nın performansı yükseliyor Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Valencia'nın performansı yükseliyor
Tümer Metin'den Fenerbahçe yorumu: 'Oyun tartışılır, galibiyet tartışılmaz' Fenerbahçe

Tümer Metin'den Fenerbahçe yorumu: "Oyun tartışılır, galibiyet tartışılmaz"
Hasan Kartal: 'Sumudica'yı neden attı, anlamadım' Rizespor

Hasan Kartal: "Sumudica'yı neden attı, anlamadım"
Tuzlaspor, zirve yolunda kritik 3 puanı kaptı Spor Toto 1. Lig

Tuzlaspor, zirve yolunda kritik 3 puanı kaptı
Fenerbahçe 8 haftada 7. galibiyetini aldı! Maç fazlasıyla lider! Fenerbahçe

Fenerbahçe 8 haftada 7. galibiyetini aldı! Maç fazlasıyla lider!
Marius Sumudica ilk maçında kırmızı kart gördü Rizespor

Marius Sumudica ilk maçında kırmızı kart gördü
Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Pelkas Fenerbahçe

Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Pelkas
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
2

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
3

Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı
4

Gaziantep FK'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
5

Rafael Nadal ve Serena Williams'tan Avustralya Açık'taki sıkı denetime destek
6

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
7

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
8

Türkiye Tenis Federasyonu Uzaktan Eğitim Semineri sona erdi
9

Hentbolda ertelenen 9. hafta maçı oynandı
10

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
yukarı ok