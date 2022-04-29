bein sports 1 izle, Fenerbahçe Gaziantep CANLI İZLE

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. VAR hakemi ise Emre Malok oldu. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae müsabakada forma giyemeyecek.

Gaziantep ekibinde ise sakatlığı bulunan Steven Caulker ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Recep Niyaz karşılaşmada forma giyemeyecek.

Altay, Osayi, Serdar, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan, Mert Hakan, Rossi, Serdar

Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosça, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueriedo, Muhammet

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Gaziantep ekibinin Süper Lig'e ilk kez yükseldiği 2019-2020 sezonundan bu yana 5 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 3'ünü Fenerbahçe, 2'sini ise Gaziantep FK kazandı.

Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli takım 13 kez fileleri havalandırdı, Gaziantep temsilcisi ise 6 gol kaydetti.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma Gaziantep FK'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi.

Güneydoğu ekibi, dış sahada çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 33 gol gördü.

Ligde 4 maçtır galip gelemeyen ve puan cetvelinde 15. sırada bulunan Gaziantep FK, rakibi Fenerbahçe'yi yenip kötü gidişe son vermek istiyor.

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.



Fenerbahçe'de 4 hafta hedef



Süper Lig'de son 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlikle 28 puan toplayan Fenerbahçe'de kalan 4 haftada hata istenmiyor. Bu akşam oynanacak Gaziantep maçıyla artık geri sayıma geçecek sarı-lacivertlilerin 4 tane önemli hedefi dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular tamamen saha içine motive olurlarken 4 maçtan 12 puan çıkarmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli takımın 22 Mayıs'ta bitecek 2021-22 sezonu öncesi kalan 4 haftada 4 ana hedefi şöyle: 1- İsmail Kartal ve öğrencilerinin şu anda esas düşüncesi 2. sırayı koruyarak Şampiyonlar Ligi biletini alabilmek... Sarı-lacivertliler kalan 4 maçı da kazanıp hedefe gitmek istiyor. 2- Fenerbahçe gelecek hafta ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik çıkarak sarı-lacivertliler, Vodafone Park'ta kazanmak istiyor. Vodafone Park açıldığından beri lig maçlarında Fenerbahçe galip gelemedi. 3- Şu anda ligde 13 golü bulunan Serdar Dursun, takımın en skorer ismi. Tecrübeli forvet ligde de gol krallığı listesinde iddialı. Serdar kalan 4 maçta arkadaşlarının da yardımıyla Süper Lig'de krallığı kapmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de en son 2011'de Alex de Souza gol kralı olmuştu. 4- Son dönemde 6 maçlık bir galibiyet serisi tutturan sarı-lacivertliler, 4 maçı da kazanıp 10'da 10 yaparak sezonu kapatmak istiyor.



Sadece Malatya'ya gidecekler



Sarı-lacivertlilerde ligde kalan 4 maçın 3'ü İstanbul'da olacak. Bugün Gaziantep'le Kadıköy'de oynayacak Fenerbahçe, gelecek hafta ise Beşiktaş'a konuk gidecek. Bir sonraki maçta evinde sezonun son maçına Karagümrük karşısında çıkacak olan İsmail Kartal ve takımı, son haftada ligden düşen Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak, Malatya seyahati olacak.





