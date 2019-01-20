(bein sports 1 izle canlı) Trabzonspor Başakşehir maçı izle şifresiz

Ünal Karaman'ın başında olduğu Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir'i ağırlıyor. Şu an Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki maçı canlı olarak buradan takip edebilirsiniz.



TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI, TIKLAYIN...









TRABZONSPOR'UN SON DURUMU: Ligin ilk yarısının son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 29 puanla ikinci sıraya yükselen bordo-mavililer, 35 puanla liderlik koltuğunda bulunan rakibini mağlup ederek aradaki puan farkını 3'e düşürmeyi hedefliyor.



Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Jose Sosa, Ogenyi Onazi ile İran Milli Takımı kampında bulunan Vahid Amiri ve Majid Hosseni, takımda yer alamayacak. Sakatlığı düzelen Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ise forma giyebilecek.



BAŞAKŞEHİR'İN SON DURUMU: Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 35 puan toplayan turuncu-lacivertliler, son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İlk yarıyı 29 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başardı.



Medipol Başakşehir'de tedavi süreci sona eren Alparslan Erdem de takımla çalışmalara başladı. Turuncu-lacivertli ekipte, bu zorlu mücadele öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.



TRABZONSPOR İLE BAŞAKŞEHİR'İN 22. KAPIŞMASI: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek. 2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 21 maçın 9'unda Trabzonspor, 6'sında Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.



TRABZONSPOR, BAŞAKŞEHİR'E KARŞI 7 MAÇTIR KAZANMADI: Trabzonspor, ligde 7 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 7 lig maçında 4 kez yenildi, 3 kez berabere kaldı. Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 10 maçta ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 10 gol yedi.



ÖZEL PRİM 60 BİN TL TRABZONSPOR: Spor Toto Süper Lig'de bugün zirve yarışı için büyük önem taşıyan maçta Trabzonspor sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.



Ligin ilk yarısını müthiş bir yükseliş içinde tamamlayan ve 5 maçta topladığı 13 puanla puan sıralamasında ikinci sıraya yerleşen bordo-mavililer, bu çıkışlarını Başakşehir karşısında da sürdürmek ve aradaki 6 puanlık farkı üçe indirmeyi hedefliyor. Başakşehir ise Trabzon deplasmanında galip gelerek şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arayı açmak istiyor.



Trabzonsporlu taraftarlar transfer yasağı yüzünden beklenen takviyelerin yapılamamış olmasına aldırış etmedi ve Başakşehir maçı için satışa sunulan biletlerin tamamını tüketti. Bordomavili taraftarlar ayrıca maç öncesi koreografi gösterisi yapacak.



Yönetim Kurulu Başakşehir maçı öncesi futbolcuların moralini yükseltmek için 20 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirdi. Yönetim ayrıca Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a olduğu gibi bu maç için de 60 bin TL prim vermeyi kararlaştırdı.



Kariyeri boyunca Başakşehir'e karşı 4 maçta teknik direktör olarak kulübede yer aşan bordo-mavili takımın hocası Ünal Karaman bu karşılaşmalarda sadece 1 galibiyet elde etti. Karaman, 3 de yenilgi aldı.



Başakşehir'in başında 417 maça çıkan teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'a karşı 21 kez rakip olurken 6 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Tecrübeli hoca 8 de yenilgi gördü.





Başakşehir'den Adebayor için Slimani şartı: Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Adebayor için girişimlerini sürdürüyor. Başakşehir'de bu sezon fazla şans bulamayan Adebayor'u, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbol stiline ters düştüğü için kadroda düşünmüyor. Pas sistemine dayalı bir oyunu tercih eden Avcı, daha çok uzun top ve ceza sahasına yapılan ortalarda etkili olan Adebayor'u yedekte tutuyor.



F.Bahçe ise bu oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal da yönetimle yaptığı görüşmede Adebayor'a sıcak baktığını bildirdi.



Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Başakşehir yönetimiyle görüşerek Adebayor'u sözlü olarak istedi. Başakşehili yöneticiler de bu oyuncuyu vermeye sıcak baktıklarını ancak karşılığında İspanyol oyuncu Soldado'yu talep ettiklerini ilettiler. Fenerbahçe de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Soldado'yu verebileceğini bildirdi. Ancak iş Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yansıdığında planlar değişti. Çünkü Avcı, 33 yaşındaki İspanyol golcü Soldado'nun oyun planına uymayacağını belirtti.



Avcı buna karşılık Slimani'nin alınmasını talep etti. Başakşehir yönetimine de, "İslam Slimani'yi alabilirseniz, Adebayor'u verebilirsiniz" şeklindeki kararını iletti. Ancak Slimani, Fenerbahçe'nin oyuncusu olmadığı için iş çıkmaza girdi. Leicester Ctiy'de tapusu bulunan Slimani'yi, İngiliz ekibinin onayı olmadan Fenerbahçe'nin bir başka kulübe vermesi söz konusu değil. Cezayirli yıldızın bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle, tapusuyla birlikte transfer edilmesi de mümkün görünmüyor.



Süper Lig'de Trabzonspor'un konuğu Başakşehir! Şu anda Digitürk üyeleri, beİN Sport 1 ekranlarından (Tıkla - İzle) üyelikleri kapsamında karşılamanın heyecanına ortak olabiliyorlar. Birçok takımın kaderini etkileyecek Trabzonspor - Başakşehir maçını Sporx'ten canlı olarak takip ederek coşkuyu yaşayabilirsiniz. Tüm gelişmeler de karşılaşma boyunca bu sayfada olacak.Ligin ilk yarısının son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 29 puanla ikinci sıraya yükselen bordo-mavililer, 35 puanla liderlik koltuğunda bulunan rakibini mağlup ederek aradaki puan farkını 3'e düşürmeyi hedefliyor.Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Jose Sosa, Ogenyi Onazi ile İran Milli Takımı kampında bulunan Vahid Amiri ve Majid Hosseni, takımda yer alamayacak. Sakatlığı düzelen Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ise forma giyebilecek.Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 35 puan toplayan turuncu-lacivertliler, son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İlk yarıyı 29 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başardı.Medipol Başakşehir'de tedavi süreci sona eren Alparslan Erdem de takımla çalışmalara başladı. Turuncu-lacivertli ekipte, bu zorlu mücadele öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek. 2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 21 maçın 9'unda Trabzonspor, 6'sında Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.Trabzonspor, ligde 7 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 7 lig maçında 4 kez yenildi, 3 kez berabere kaldı. Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 10 maçta ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 10 gol yedi.Spor Toto Süper Lig'de bugün zirve yarışı için büyük önem taşıyan maçta Trabzonspor sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.Ligin ilk yarısını müthiş bir yükseliş içinde tamamlayan ve 5 maçta topladığı 13 puanla puan sıralamasında ikinci sıraya yerleşen bordo-mavililer, bu çıkışlarını Başakşehir karşısında da sürdürmek ve aradaki 6 puanlık farkı üçe indirmeyi hedefliyor. Başakşehir ise Trabzon deplasmanında galip gelerek şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arayı açmak istiyor.Trabzonsporlu taraftarlar transfer yasağı yüzünden beklenen takviyelerin yapılamamış olmasına aldırış etmedi ve Başakşehir maçı için satışa sunulan biletlerin tamamını tüketti. Bordomavili taraftarlar ayrıca maç öncesi koreografi gösterisi yapacak.Yönetim Kurulu Başakşehir maçı öncesi futbolcuların moralini yükseltmek için 20 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirdi. Yönetim ayrıca Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a olduğu gibi bu maç için de 60 bin TL prim vermeyi kararlaştırdı.Kariyeri boyunca Başakşehir'e karşı 4 maçta teknik direktör olarak kulübede yer aşan bordo-mavili takımın hocası Ünal Karaman bu karşılaşmalarda sadece 1 galibiyet elde etti. Karaman, 3 de yenilgi aldı.Başakşehir'in başında 417 maça çıkan teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'a karşı 21 kez rakip olurken 6 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Tecrübeli hoca 8 de yenilgi gördü.Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Adebayor için girişimlerini sürdürüyor. Başakşehir'de bu sezon fazla şans bulamayan Adebayor'u, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbol stiline ters düştüğü için kadroda düşünmüyor. Pas sistemine dayalı bir oyunu tercih eden Avcı, daha çok uzun top ve ceza sahasına yapılan ortalarda etkili olan Adebayor'u yedekte tutuyor.F.Bahçe ise bu oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal da yönetimle yaptığı görüşmede Adebayor'a sıcak baktığını bildirdi.Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Başakşehir yönetimiyle görüşerek Adebayor'u sözlü olarak istedi. Başakşehili yöneticiler de bu oyuncuyu vermeye sıcak baktıklarını ancak karşılığında İspanyol oyuncu Soldado'yu talep ettiklerini ilettiler. Fenerbahçe de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Soldado'yu verebileceğini bildirdi. Ancak iş Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yansıdığında planlar değişti. Çünkü Avcı, 33 yaşındaki İspanyol golcü Soldado'nun oyun planına uymayacağını belirtti.Avcı buna karşılık Slimani'nin alınmasını talep etti. Başakşehir yönetimine de, "İslam Slimani'yi alabilirseniz, Adebayor'u verebilirsiniz" şeklindeki kararını iletti. Ancak Slimani, Fenerbahçe'nin oyuncusu olmadığı için iş çıkmaza girdi. Leicester Ctiy'de tapusu bulunan Slimani'yi, İngiliz ekibinin onayı olmadan Fenerbahçe'nin bir başka kulübe vermesi söz konusu değil. Cezayirli yıldızın bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle, tapusuyla birlikte transfer edilmesi de mümkün görünmüyor. Kaynak: Sporx.com

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