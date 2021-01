bein sports 1 izle, Beşiktaş Trabzonspor CANLI İZLE şifresiz

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıktan kurtulan Gökhan Töre yeniden sakatlandı ve maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Trabzonspor'da uzun süredir olmayan Trondsen'in yanı sıra ayağında kırık olan Abdülkadir Ömür forma giyemeyecek. Öte yandan Kamil Ahmet Çörekçi de cezası sebebiyle maç kadrosunda yok.



BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN



Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel 64 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 103, Trabzonspor ise 49 gol attı. Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı. İki takım arasında geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.



İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI



Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 46 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 73 golüne karşılık, bordo-mavililer 39 gol attı.





VIDA, MENSAH VE GHEZZAL SINIRDA



Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Trabzonspor maçında da kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.





Süper Lig'in 22 . haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligin ilk yarısında 14 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Beşiktaş 44 puanla 21 haftalık periyodu lider tamamlamıştı. Dokuz galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Trabzonspor ise ligde ilk yarıyı 33 puanla 6. sırada bitirmişti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 16 lig maçında Trabzonspor'u sadece 4 kez yenebildi. Bordo-mavililer, deplasmanda son 16 lig maçından 5'inde Beşiktaş'ı yendi, 7'sinde berabere kaldı. Beşiktaş ise söz konusu karşılaşmada rakibine 4 kez üstünlük kurabildi.Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 3 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 95 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 34 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 137 gole, Trabzonspor 108 golle karşılık verdi.Trabzonspor art arda önemli transferleri bitirirken oyuncularına da teklifler geliyor. Bordo-mavili kulüpte son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Djaniny'ye Al Hilal'den transfer teklifi geldi. 29 yaşındaki oyuncu için 7 milyon euro teklif edildi. Bu sırada Torino da Caleb Ekuban'a olan ilgisini duyurdu ve bordo-mavililerin kapısını 8 milyon euro'luk öneri ile çaldı. Yönetim bu teklifleri teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletti. Usta çalıştırıcı "Transferin bitimine bu kadar kısa süre kala daha iyilerini bulamayız" diyerek gönderilmelerini istemediğini yönetime bildirdi. Trabzonsporlu idareciler de sezon sonuna kadar iki isimle yolları ayırmak istemediklerini Al Hilal ile Torino kulüplerine ilettiler.Fırtına'da Beşiktaş derbisi öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı kazanan 11'i yine bozmayacak. Kalede yine Uğurcan olacak. Geir dörtlü Serkan, Edgar, Hugo ve Marlon'dan kurulacak. Önlerinde Berat ve A. Parmak yer alacak. Nwakaeme, Flavio ve Ekuban'ın önünde de Djaniny oynayacak. Abdullah Avcı'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı geldi. Deneyimli çalıştırıcı "Süper Kupa güzel bir hedefti. Müzeye bir kupa daha koymak önemliydi. Biz bunu başardık. Şimdi bu maçı unutun. Önümüzde bambaşka bir meydan okuma var. Beşiktaş'ı da yenerek serimizi sürdürmeliyiz" dedi.Trabzonspor'un başına geçtikten sonra üst üste kazandığı puanlarla bordo-mavili takımı ligde üst sıralara tırmandıran teknik direktör Abdullah Avcı eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek. Geçen sezon Beşiktaş'ta göreve başlayan ancak beklediği sonuçları alamayan Avcı'nın geçen sezon ikinci yarının ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilginin ardından Beşiktaş yönetimi tarafından görevine son verilmişti.Ersin, Roiser, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, AboubakarUğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, DjaninySüper Lig'in 22. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Trabzonspor, 132. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 131 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 45'ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 182 golüne, bordo-mavililer 146 golle karşılık verdi.Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve bir beraberlikle 25 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük'ü (4-1), Göztepe'yi (2-1) yendi. Beşiktaş, 9 maçlık yenilmezlik serisinde 26 gol atarken, kalesinde sadece 4 gol gördü.Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş tarafından yeniden kadroya dahil edilen Tyler Boyd için Sivasspor resmen devreye girdi ve Beşiktaş'a bu sabah saatlerinde resmi teklif yaptı. Beşiktaş, Sivasspor'un teklifini kabul ederken; Tyler Boyd'a da Sivasspor'un görüşme yapması için izin verdi.Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 18 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 18 randevuda siyah-beyazlılar 8, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, geçen sezonki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 15 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Josef de Souza'nın kontratı uzatıldı. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada; "Beşiktaş mutluluktur. Josef de Souza'nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi. Josef açıklamasında, "Sadece iki kararımdan şüphe duymadım. İlki Beşiktaş'a gelmem. İkincisi Beşiktaş'la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş" dedi.Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Alman ekibi Bayer Leverkusen'den Tin Jedvaj geldi. A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, 25 yaşındaki stoper Tin Jedvaj'ı kiralamak için Bayer Leverkusen'e teklif yaptı. Tin Jedvaj'ın stoper listesinde şu anda ilk sırada olduğu ve yönetimin bu transferi bitirmek istediği kaydedildi. Bu sezon Bundesliga'da 1 maç oynayan Jedvaj, toplamda ise 6 kez Leverkusen forması giydi. Hırvat savunmacı, 2015'te Roma'dan 7 ilyon euro bedelle alınmıştı. JAedvaj geçen sezonu Augsburg'da kiralık olarak geçirmişti.Beşiktaş - Trabzonspor maçı Süper Lig'in 22. haftasının merakla beklenen mücadelesi olarak dikkat çekiyor. Zirveyi de yakından ilgilendiren karşılaşmayı Rıdvan Dilmen NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında yorumladı. Beşiktaş - Trabzonspor maçının net üç ihtimalli maç olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "3 ihtimalli bir maç olacak. Seyircili olsaydı yüzde 50 Beşiktaş, yüzde 30 beraberlik, yüzde 20 Trabzonspor derdim" ifadelerini kullandı. Süper Lig'deki her takım gibi Trabzonspor'un da yoğun maç temposu olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor uzun süredir çok puan alıyor ama 3-4 haftadır oyununu da geliştirdi. Beşiktaş takımı sert bir takım, Abdullah Avcı ile ilk kez bu kadar sert bir takımla oynayacaklar. Trabzonspor da çok pozisyon veren takım görüntüsünden çıktı. O yüzden ortada bir maç olarak görüyorum." dedi.Sergen Yalçın futbolculuğundaki gibi teknik direktörlüğünde de efsane olma yolunda ilerliyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ardından son olarak ligde G.Saray'ın da mağlup edilmesiyle tecrübeli çalıştırıcı büyük maçları kaybetmeme geleneğini sürdürdü. Sergen Hoca'nın başarısı yönetimi de harekete geçirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergen Yalçın'la yola devam etmek istiyor. Bu defa yapılacak sözleşmenin ise en az beşsenelik olması planlanıyor. Başkan Çebi geçen sezon "Yeni sözleşme en çok Sergen Yalçın'a yakışır. Ben istikrardan yanayım, kendisine de güveniyorum" demişti. Sergen Yalçın'la sadece sözleşme yenilenmeyecek, tecrübeli çalıştırıcının yetkileri de genişletilecek. Göreve geldiğinde maaş konuşmayan, tazminat bile talep etmeyen hoca, takımın yapılanmasında tek yetkili olacak. Sergen Yalçın, bir süre önce Erdal Torunoğulları'nın bıraktığı Futbol AŞ Başkanlığı görevini farklı bir rütbeyle üstlenmiş olacak.Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Jeremain Lens için girişimlere başladı. A Spor'un haberine göre; Karagümrük, sezon sonuna kadar kiralık olarak Lens'i istedi. Lens ve Karagümrük görüşmeler yapıyor. Beşiktaş'ta sezon başı kadro dışı bırakılan Jeremain Lens'in durumu önümüzdeki saatlerde belli olacakBeşiktaş Kulübü, Cenk Tosun'un transferi sonrası Güven Yalçın'ın sezon sonuna kadar farklı bir takıma kiralanmasına karar verdi. NTV'nin haberine göre; 6 kulüpten teklif alan 22 yaşındaki oyuncu, anlaşacağı kulüpte sezon sonuna kadar forma giyecek. Tercihini İtalya'dan yana kullanmak isteyen Güven'in Serie B temsilcisi Lecce ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu sezon Beşiktaş'ta 13 maça çıkan Güven, 1 gol attı.Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, transferinin çok hızlı geliştiğini belirterek, "Buraya kupalar kazanmaya geldim. Çünkü ben de bireysel olarak o kupaları kazanmak isteyen, hep başarılı olmak isteyen bir oyuncuyum." dedi. Bordo-mavili ekibin 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki Yunan futbolcu, kulübün Instagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayında taraftarlara seslendi. Konuşmasına "Merhaba." diye başlayan Bakasetas, transferi hakkında, "Takımın ilgisini duyduktan sonra her şeyin çok çabuk geliştiğini söylemem gerekir." ifadelerini kullandı. Trabzonspor'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Bakasetas, taraftarların kulübü nasıl sevdiğini çok iyi bildiğini söyledi. "Buraya kupalar kazanmaya geldim. Çünkü ben de bireysel olarak o kupaları kazanmak isteyen, hep başarılı olmak isteyen bir oyuncuyum." açıklamasında bulunan Bakasetas, şöyle konuştu: "Aynı hedef doğrultusunda hep beraber mücadele edeceğiz. Tahmin ediyorum ki birçok taraftarımız geçen seneki golle alakalı bir şeyler söyleyecektir bana. Ancak şunu da söylemeliyim, o golü atmasaydım belki de buraya asla gelemeyecektim. Büyük aşklar her zaman kavgayla başlar. Kariyerimde bu aşamaya çok heyecanlı bir şekilde hazırım. Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, herkesin burayı ne kadar sevdiğini geldiğim ilk günden, ilk andan itibaren anladım. Bu sezon ve önümüzdeki sezonlarda da hedeflerimize ulaşabilmemiz için sahada elimden gelenin en iyisini vereceğimden şüpheniz olmasın. Bunun sözünü size verebilirim." Yunan orta saha oyuncusu konuşmasını, "Bize her yer Trabzon. İyi akşamlar." diyerek tamamladı.