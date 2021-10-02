bein sports 1 izle, Beşiktaş Sivasspor CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

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Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi olarak Arda Kardeşler görev yapacak. Beşiktaş - Sivasspor maçını beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.



Beşiktaş'ta Adana Demirspor ve Ajax maçlarını boş geçen Michy Batshuayi, doğum gününde Sivasspor filelerini havalandırarak gol sevinci yaşamak istiyor.https://t.co/n8vfCc7Te0



— Sporx (@sporx) October 2, 2021

Sergen Yalçın: "Sivasspor maçında da Ajax karşısındaki hırsı bekliyorum."https://t.co/GYGBOMpf3p



— Sporx (@sporx) October 2, 2021







Ligde oynadığı son maçta Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen 11 isimden Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'yı da kadroya alındı. Sakatlığı devam eden isimler ise Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Francisco Montero oldu ve kamp kadrosuna alınmadı.

Sivasspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.

Mert, N'Sakala, Vida, Serdar, Rosier, Josef, Oğuzhan, Salih, Güven, Gökhan Töre, Batshuayi

Muammer, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet Oğuz, Hakan, Fajr, Felix, Henrique, Gradel, Kayode

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor ile 31. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 30 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

Siyah-beyazlı takım geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Sivas'taki mücadele ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.