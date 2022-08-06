bein sports 1 izle, Beşiktaş Kayserispor CANLI İZLE

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CANLI Beşiktaş Kayserispor maçı linki! Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI, TIKLA













BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir. GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI DİNLE



BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE









Muhtemel 11'ler





Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Kartal Kayra, Salih, Gedson, Ghezzal, Muleka, Weghorst.







Kayserispor: Bilal, Onur, Karimi, Hosseini, Carole, Mensah, Camponharo, Emrah, Bertolacci, Thiam, Gavranovic



BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?



Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında taraftarı önünde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev alacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Mücadelenin VAR hakemi Alper Ulusoy. Süper Lig daha yüksek oranlarla dönüyor! Yeni sezonda tüm Süper Lig maçlarında %7 ekstra kazanç, sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve



53. randevu



Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 52 maçta Beşiktaş 31, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 89 gol atarken, kalesinde 56 gol gördü. Rakibini geçen sezon İstanbul'da 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı takım, deplasmandaki karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı. İki takım 2021-2022'de Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde de karşı karşıya gelirken, Yukatel Kayserispor, İstanbu'daki karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükselmişti.



Valerien Ismael'den Ersin Destanoğlu'na: "Aklını sahaya ver"



Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan'ın ardından bir başka Beşiktaş özkaynak ürünü, yuvaya veda edebilir. Valerien İsmael ise öğrencisinden tam konsantrasyon istedi. Ismael, açılış maçında oynatacağı Ersin'le konuşup, "Biz işimizi yapalım. Aklını sahaya ver. Bir gelişme olursa kulüp bilgi verir. Sana güveniyorum" sözleriyle motive etti. Öte yandan siyah-beyazlı altyapı, hatırı sayılır bir gelir sağladı. Rıdvan'dan ilk etapta 4 milyon euro, Emirhan'dan da 4.5 milyon euro kasaya girdi: Toplam 155 milyon TL… Bu rakam iki oyuncunun performansına göre artacak. Rıdvan'da 2 milyon 250 bin euro'luk 'bonus' var. Emirhan'ın sonraki satışından ise Beşiktaş'a yüzde 20 pay gelecek. Beşiktaş, 2022-23 sezonunu Kayserispor maçıyla bugün açıyor. Siyah-beyazlılar, merakla Valerien İsmael'in oynatacağı sistemi merak ediyor. Edinilen bilgilere göre üçlü savunmadan vazgeçen İsmael, 4-3-3 dizilişiyle sahada olacak. (Sözcü)



Beşiktaş'ta yeni oyun anlayışı: Amansız baskı



Geçen sezonu beklentilerin gerisinde tamamlayan, sükseli transferlerle 2022-2023'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, bugün seyircisi önünde ilk resmî sınavına çıkıyor. Vodafone Park'ta oynanacak Kayserispor maçında tribünler tıklım tıklım dolu olacak. Biletlerin hepsi satılmış durumda. Sezona sükseli bir başlangıç yapmak isteyen siyah beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael de taraftarları heyecanlandıracak bir oyun anlayışı hazırladı. Daha önce Premier Lig'de West Bromwich'i çalıştıran ve kadrosunda Ada'da forma giymiş yedi oyuncusu bulunan Ismael, özellikle iç saha maçlarında amansız baskı istiyor. İngiliz takımları gibi düdükle birlikte rakibi yarı sahasına hapsetmeyi planlayan Fransız çalıştırıcı ilk yarım saatte gol bulmanın önemini oyuncularına anlatıyor. Beşiktaş'ın, Premier Lig patentli oyuncuları şöyle: Weghorst, Ghezzal, Saiss, Cenk, Gedson, N'Koudou ve Masuaku. Beşiktaş'ın yeni transferleri ilk defa siyah beyazlı formayla lig maçına çıkacak. Saiss, Weghorst, Muleka, Gedson, Masuaku ve Emrecan Uzunhan; Valerien Ismael'in görev vermesi hâlinde Beşiktaş formasıyla ilk defa lig maçında görev yapmış olacak. Siyah beyazlı ekip ilk maçına üç oyuncusundan mahrum çıkacak. Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton, Kayserispor karşısında görev alamayacak.



İstanbul'daki maçlar



Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 26 lig maçından 21'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Kayserispor deplasmanda 2 kez galip gelebildi. Kayserispor, İstanbul'da Beşiktaş'ı ilk kez 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini deplasmanda son olarak 2011-2012 sezonunda yendi. 15 Ekim 2011'de İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kayserispor, Beşiktaş'a 2-0 üstünlük kurmayı başardı Beşiktaş, 2011'deki yenilginin ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakibine bu 9 karşılaşmada 26 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü. Bu arada İstanbul'daki 26 lig maçında Beşiktaş 60, Kayserispor ise 20 gol attı.



Valerien Ismael'den mesaj: "Tek gayemiz kazanmak"



Yeni sezonun son provasını Vodafone Park'ta 1-1 berabere biten Sampdoria maçıyla yapan Beşiktaş'ta teknik direktör, Valerien Ismael, takımıyla bir toplantı yaptı. Kayserispor ile oynayacakları lig maçı öncesi takıma bir motivasyon konuşması yapan Ismael, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Siyah-beyazlı teknik adamın oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Yeni sezondaki taktik anlayışımızı mümkün olabildiği kadar ezberlemeye çalıştık. Rakipler karşısında ne yapacağımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizim tek gayemiz kazanmak. Tüm planlarımızı hep bunun üzerine yaptık. Kim olursa olsun rakibi hataya sürükleyerek cezalandırmalıyız. Bunu karşımızdaki her takım için söylüyorum" dediği öğrenildi. Savunma anlamında da uyarılarda bulunan Valerien Ismael, "Üçlü veya dörtlü sistem. Önemli olan bu değil. Önemli olan toplu savunma ve hücum. Oyun içerisinde sistemlerde mutlaka değişiklik olur. Oyunun akışına göre refleks göstermemiz çok daha önemli. Sistem ne olursa olsun önde basmamız şart. Sampdoria maçında attığımız gol bu baskı neticesinde attığımız bir goldü" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, tüm takımı bugünkü Kayserispor maçına motive etmeye çalıştı.



En farklı skorlu galibiyetler



Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, Beşiktaş'ın 2010-2011 ve geçen sezon İstanbul'da 4-2'lik skorlarla kazandığı maçlar, taraflar arasındaki en gollü karşılaşmalar oldu.



Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Kartal Kayra, Salih, Gedson, Ghezzal, Muleka, Weghorst.Bilal, Onur, Karimi, Hosseini, Carole, Mensah, Camponharo, Emrah, Bertolacci, Thiam, GavranovicBeşiktaş, yeni sezonun ilk maçında taraftarı önünde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev alacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Mücadelenin VAR hakemi Alper Ulusoy. Süper Lig daha yüksek oranlarla dönüyor! Yeni sezonda tüm Süper Lig maçlarında %7 ekstra kazanç, sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da! Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 52 maçta Beşiktaş 31, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 89 gol atarken, kalesinde 56 gol gördü. Rakibini geçen sezon İstanbul'da 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı takım, deplasmandaki karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı. İki takım 2021-2022'de Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde de karşı karşıya gelirken, Yukatel Kayserispor, İstanbu'daki karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükselmişti.Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan'ın ardından bir başka Beşiktaş özkaynak ürünü, yuvaya veda edebilir. Valerien İsmael ise öğrencisinden tam konsantrasyon istedi. Ismael, açılış maçında oynatacağı Ersin'le konuşup, "Biz işimizi yapalım. Aklını sahaya ver. Bir gelişme olursa kulüp bilgi verir. Sana güveniyorum" sözleriyle motive etti. Öte yandan siyah-beyazlı altyapı, hatırı sayılır bir gelir sağladı. Rıdvan'dan ilk etapta 4 milyon euro, Emirhan'dan da 4.5 milyon euro kasaya girdi: Toplam 155 milyon TL… Bu rakam iki oyuncunun performansına göre artacak. Rıdvan'da 2 milyon 250 bin euro'luk 'bonus' var. Emirhan'ın sonraki satışından ise Beşiktaş'a yüzde 20 pay gelecek. Beşiktaş, 2022-23 sezonunu Kayserispor maçıyla bugün açıyor. Siyah-beyazlılar, merakla Valerien İsmael'in oynatacağı sistemi merak ediyor. Edinilen bilgilere göre üçlü savunmadan vazgeçen İsmael, 4-3-3 dizilişiyle sahada olacak. (Sözcü)Geçen sezonu beklentilerin gerisinde tamamlayan, sükseli transferlerle 2022-2023'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, bugün seyircisi önünde ilk resmî sınavına çıkıyor. Vodafone Park'ta oynanacak Kayserispor maçında tribünler tıklım tıklım dolu olacak. Biletlerin hepsi satılmış durumda. Sezona sükseli bir başlangıç yapmak isteyen siyah beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael de taraftarları heyecanlandıracak bir oyun anlayışı hazırladı. Daha önce Premier Lig'de West Bromwich'i çalıştıran ve kadrosunda Ada'da forma giymiş yedi oyuncusu bulunan Ismael, özellikle iç saha maçlarında amansız baskı istiyor. İngiliz takımları gibi düdükle birlikte rakibi yarı sahasına hapsetmeyi planlayan Fransız çalıştırıcı ilk yarım saatte gol bulmanın önemini oyuncularına anlatıyor. Beşiktaş'ın, Premier Lig patentli oyuncuları şöyle: Weghorst, Ghezzal, Saiss, Cenk, Gedson, N'Koudou ve Masuaku. Beşiktaş'ın yeni transferleri ilk defa siyah beyazlı formayla lig maçına çıkacak. Saiss, Weghorst, Muleka, Gedson, Masuaku ve Emrecan Uzunhan; Valerien Ismael'in görev vermesi hâlinde Beşiktaş formasıyla ilk defa lig maçında görev yapmış olacak. Siyah beyazlı ekip ilk maçına üç oyuncusundan mahrum çıkacak. Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton, Kayserispor karşısında görev alamayacak.Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 26 lig maçından 21'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Kayserispor deplasmanda 2 kez galip gelebildi. Kayserispor, İstanbul'da Beşiktaş'ı ilk kez 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini deplasmanda son olarak 2011-2012 sezonunda yendi. 15 Ekim 2011'de İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kayserispor, Beşiktaş'a 2-0 üstünlük kurmayı başardı Beşiktaş, 2011'deki yenilginin ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakibine bu 9 karşılaşmada 26 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü. Bu arada İstanbul'daki 26 lig maçında Beşiktaş 60, Kayserispor ise 20 gol attı.Yeni sezonun son provasını Vodafone Park'ta 1-1 berabere biten Sampdoria maçıyla yapan Beşiktaş'ta teknik direktör, Valerien Ismael, takımıyla bir toplantı yaptı. Kayserispor ile oynayacakları lig maçı öncesi takıma bir motivasyon konuşması yapan Ismael, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Siyah-beyazlı teknik adamın oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Yeni sezondaki taktik anlayışımızı mümkün olabildiği kadar ezberlemeye çalıştık. Rakipler karşısında ne yapacağımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizim tek gayemiz kazanmak. Tüm planlarımızı hep bunun üzerine yaptık. Kim olursa olsun rakibi hataya sürükleyerek cezalandırmalıyız. Bunu karşımızdaki her takım için söylüyorum" dediği öğrenildi. Savunma anlamında da uyarılarda bulunan Valerien Ismael, "Üçlü veya dörtlü sistem. Önemli olan bu değil. Önemli olan toplu savunma ve hücum. Oyun içerisinde sistemlerde mutlaka değişiklik olur. Oyunun akışına göre refleks göstermemiz çok daha önemli. Sistem ne olursa olsun önde basmamız şart. Sampdoria maçında attığımız gol bu baskı neticesinde attığımız bir goldü" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, tüm takımı bugünkü Kayserispor maçına motive etmeye çalıştı.Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, Beşiktaş'ın 2010-2011 ve geçen sezon İstanbul'da 4-2'lik skorlarla kazandığı maçlar, taraflar arasındaki en gollü karşılaşmalar oldu.

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