bein sports 1 izle, Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI İZLE şifresiz

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI CANLI, TIKLAYIN...







Beşiktaş XI: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.





Kasımpaşa XI: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.

Beşiktaş Kasımpaşa maçı şifresiz canlı izlenebiliyor. bein sports 1'de Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma canlı olarak ekranlara geliyor. Ligde galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Beşiktaş, Kasımpaşa'u ağırladığı maçta kayıp yaşamak istemiyor. Kasımpaşa, Beşiktaş deplasmanında en azından 1 puan hedefliyor. Digitürk aboneleri, üyelikleri kapsamında Beşiktaş - Kasımpaşa maçını canlı olarak takip edebiliyor. Sporx'ten de Beşiktaş - Kasımpaşa maçını canlı şifresiz olarak 90 dakika boyunca takip ederek, tüm gelişmelerden aınnda haberdar olabilirsiniz.Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Hasic ile birlikte cezalı Larin maçta forma giyemeyecek.Kasımpaşa'da son olarak Aytaç Kara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı ve bu karşılaşmada oynayamayacak.Beşiktaş ile Kasımpaşa lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 34 maçın 23'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.Siyah-beyazlıların 74 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi.Beşiktaş, geçen sezon oynanan iki maçta da Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla üstünlük kurdu.Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta 2019-2020 ve 2018-2019'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-2018'de 2-1 ve 2016-2017'de 4-1 mağlup etti.Beşiktaş ayrıca Kasımpaşa'ya karşı son 3 maçı da 3-2'lik skorla kazandı.İki takım arasındaki son 10 maç, gollü mücadelelere sahne oldu.Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 10 maçta üç ve üzerinde gol atıldı.Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 10 maçta toplam 44 gol kaydedildi.İki ekip arasındaki son 4 karşılaşma, beşer golle tamamlandı.