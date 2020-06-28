bein sports 1 izle, Başakşehir Galatasaray CANLI şifresiz yayını

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇINDA FATİH TERİM STADI'NDA OYNANIYOR





Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 11 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

Söz konusu dönemdeki maçlardan 3'ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 11 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi, son müsabaka berabere bitti.

Altısı Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 20, konuk Galatasaray 13 gol attı.

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