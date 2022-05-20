bein sports 1 izle, Antalyaspor Galatasaray CANLI İZLE

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Antalyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



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Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi.

Futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayacak Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip ise, 58 puanla 7. sırada bulunuyor.