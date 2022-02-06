bein sports 1 izle, Alanyaspor Galatasaray CANLI İZLE

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CANLI Alanyaspor Galatasaray beIN link! Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray HAtay Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA













ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?



Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, ALANYASPOR GALATASARAY MAÇINI CANLI DİNLE



ALANYASPOR GALATASARAY BEIN SPORTS HABER İZLE







Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.







SÜPER LİG'DE 12. RANDEVU



Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında ligde 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.



Geride kalan 11 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 13 golle yanıt verebildi.





GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE



Karşılaşmada gözler, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği oyuncularda olacak.



Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde eski oyuncuları Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya ile Inaki Pena ve Erick Pulgar'ı renklerine bağladı.



GALATASARAY ALANYA'DA 5'TE 3 YAPTI



İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.



Sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olduğu 5 maçın 3'ünü kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, bir müsabaka ise berabere bitti.



Alanya'daki müsabakalarda takımlar 9'ar kez ağları havalandırdı.



SON 12 LİG MAÇINDA 1 GALİBİYET



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.



Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 11 gol atan Galatasaray, kalesinde 19 gol gördü.



Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.



GALATASARAY'IN AVERAJI EKSİ



Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde attığından fazla gol yedi ve eksi averajda kaldı.



Ligde attığı 28 gole karşın kalesinde 33 gol gören sarı-kırmızılı takım, 23. haftayı -5 averajla bitirdi.



TORRENT İLE 3 MAÇTA DA MAĞLUP



Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 3 lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybetti.



Galatasaray, Torrent yönetiminde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile oynadığı hazırlık maçında da mağlup oldu.



GALATASARAY'DA 6 EKSİK



Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Fatih Öztürk, Işık Kaan Arslan ve Mbaye Diagne maçın kadrosunda yer alamayacak.



Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı forması giyen Mustafa Muhammed ile yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui de kadroda bulunamayacak.



Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda 25. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında oynayamayacak.



EN FARKLI GALİBİYETLER



Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.



Aytemiz Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.



Alanyaspor XI: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Emre Akbaba, Novais, Efkan, Efecan, Candeias, Eduardo









Galatasaray'ın ilk 11'i: Pena; Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Ömer; Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem; Babel.









Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 23. haftayı lider Trabzonspor'un 27 puan gerisinde 15. sırada bitirdi.



Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 23. haftayı 3. sırada tamamladı.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazanmıştı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Ümit Öztürk.Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında ligde 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.Geride kalan 11 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 13 golle yanıt verebildi.Karşılaşmada gözler, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği oyuncularda olacak.Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde eski oyuncuları Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya ile Inaki Pena ve Erick Pulgar'ı renklerine bağladı.İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.Sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olduğu 5 maçın 3'ünü kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, bir müsabaka ise berabere bitti.Alanya'daki müsabakalarda takımlar 9'ar kez ağları havalandırdı.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 11 gol atan Galatasaray, kalesinde 19 gol gördü.Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde attığından fazla gol yedi ve eksi averajda kaldı.Ligde attığı 28 gole karşın kalesinde 33 gol gören sarı-kırmızılı takım, 23. haftayı -5 averajla bitirdi.Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 3 lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybetti.Galatasaray, Torrent yönetiminde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile oynadığı hazırlık maçında da mağlup oldu.Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Fatih Öztürk, Işık Kaan Arslan ve Mbaye Diagne maçın kadrosunda yer alamayacak.Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı forması giyen Mustafa Muhammed ile yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui de kadroda bulunamayacak.Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda 25. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında oynayamayacak.Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.Aytemiz Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 23. haftayı lider Trabzonspor'un 27 puan gerisinde 15. sırada bitirdi.Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 23. haftayı 3. sırada tamamladı.İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazanmıştı. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray HAtay Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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