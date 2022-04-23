bein sports 1 izle, Adana Demirspor Trabzonspor CANLI İZLE

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23 Nisan 2022 20:16
bein sports 1 izle, Adana Demirspor Trabzonspor CANLI İZLE
Adana Demirspor Trabzonspor beIN Sports 1 yayını! Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Adana Demirspor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



Adana Demirspor Trabzonspor maçı hakemi

Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu. Adana Demirspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'un eksikleri

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.

Muhtemel 11'ler

Adana Demirspor
Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.

Trabzonspor
Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Denswil, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Visca, Kouassi, Cornelius



32. randevu

Adana Demirspor ile Trabzonspor bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. 1974 tarihinde başlayan rekabette bordo mavililer 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 9 kez beraberlik yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmayı başarmıştı.

33 yıldır deplasmanda yenilmiyor

Adana deplasmanında bugüne kadar 15 kez çıkan Trabzonspor, bu maçların 6'sından galibiyet, 4'ünden yenilgi alırken 5 kez beraberlik yaşadı. Trabzonspor Adana'da en son 33 yıl önce mağlup olmuştu.


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