bein sports 1 canlı link, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı İZLE

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı yayın izle, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı izle, Fenerbahçe Adana Demirspor beIN canlı maç linki, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı yayın linki, Canlı bein Fenerbahçe Adana Demirspor izle, beIN Fenerbahçe Adana Demirspor canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'de oynanacak olan kritik Fenerbahçe Adana Demirspor maçı beIN'den canlı yayınlanmaktadır. İşte Fenerbahçe maçını canlı izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.

10 Ocak 2022 19:42
bein sports 1 canlı link, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı İZLE
İZLE Fenerbahçe Adana Demirspor linki! Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



LİGDE 36. RANDEVU

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke; Osayi, Kim, Szalai, Novak; Mert Hakan, Sosa, Zajc; İrfan, Pelkas, Valencia.



Adana Demirspor: Muriqi; Svensson, Tayyib, Samet, Kaan; Stambouli, Gökhan İnler; Castro, Yunus, Vargas; Assombalonga.



Ligde ilk yarıyı beklentinin oldukça gerisinde kapatan sarı-lacivertliler, 32 puanla 4. sırada bulunuyor.

Teknik direktörleri Vitor Pereira'nın ayrılışının ardından henüz yeni bir teknik adamla anlaşamayan Fenerbahçe'de Adana Demirspor'a karşı kulübede Zeki Murat Göle görev yapacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesinde 5 eksik oyuncu bulunuyor. Altay Bayındır, Mergim Berisha, Luiz Gustavo, Nazım Sangare ve Miguel Crespo kadroya alınmadı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.

ADANA DEMİRSPOR'DA 3 EKSİK

Koronavirüs testi pozitif çıkan Mario Balotelli ile birlikte sakatlığı bulunan Khadim Rassoul maç kadrosunda yer almayacak. Ayrıca, Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi forması giyen Simon Deli de mücadelede oynamayacak.

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanına götürülemeyecek.


Diğer Haberler

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçındaki penaltı anı Fenerbahçe Fenerbahçe - Adana Demirspor maçındaki penaltı anı
Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! Fenerbahçe Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
Juventus'ta Chiesa sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı Juventus Juventus'ta Chiesa sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı
Alanyaspor'dan Khouma Babacar'a veda Transferler Alanyaspor'dan Khouma Babacar'a veda
Fatih Terim'e veda: 'Teşekkürler Mister!' Galatasaray Fatih Terim'e veda: "Teşekkürler Mister!"
Fenerbahçe'de Mesut Özil sürprizi Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mesut Özil sürprizi
bein sports 1 canlı link, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı İZLE Gündem bein sports 1 canlı link, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı İZLE
Fenerbahçe Adana Demirspor maçı İZLE (bein sports izle linki) Gündem Fenerbahçe Adana Demirspor maçı İZLE (bein sports izle linki)
Fenerbahçe Adana Demirspor izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full Gündem Fenerbahçe Adana Demirspor izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full
Daha fazla göster
1 Kovid-19, masa tenisinde sporcu sayısını düşürdü
2 8 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
3 Euroleague'de iki maça koronavirüs engeli
4 Beşiktaş'ta tek 'yetkili' Halim Okta
5 OKULLAR ERKEN KAPANIR MI? Okullar ne zaman kapanacak?
6 6 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
7 5 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
8 Liverpool, koronavirüs nedeniyle tesislerini kapattı
9 THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli
10 Göztepe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
yukarı ok