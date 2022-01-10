bein sports 1 canlı link, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı İZLE

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Ligde ilk yarıyı beklentinin oldukça gerisinde kapatan sarı-lacivertliler, 32 puanla 4. sırada bulunuyor.
Teknik direktörleri Vitor Pereira'nın ayrılışının ardından henüz yeni bir teknik adamla anlaşamayan Fenerbahçe'de Adana Demirspor'a karşı kulübede Zeki Murat Göle görev yapacak.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesinde 5 eksik oyuncu bulunuyor. Altay Bayındır, Mergim Berisha, Luiz Gustavo, Nazım Sangare ve Miguel Crespo kadroya alınmadı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.
ADANA DEMİRSPOR'DA 3 EKSİK
Koronavirüs testi pozitif çıkan Mario Balotelli ile birlikte sakatlığı bulunan Khadim Rassoul maç kadrosunda yer almayacak. Ayrıca, Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi forması giyen Simon Deli de mücadelede oynamayacak.
5 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanına götürülemeyecek.