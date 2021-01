bein sports 1 canlı izle şifresiz, Kayserispor Beşiktaş maçı İZLE

Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 28 puan topladı. Beşiktaş bu maçı kazandığı takdirde haftayı lider kapatacak.

Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunan Hes Kablo Kayserispor ise 10 maçtır kazanamıyor. Ligdeki son galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı ekip, ardından oynadığı 10 karşılaşmada 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.



KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ: EKSİKLER



Kayserispor'dan pazar günü öğle saatlerinden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcularımızdan tedavileri devam eden Silviu Lung, Yasir Subaşı, Ömer Uzun, Joseph Attamah ve Manuel Fernandes sakatlıklarından dolayı Beşiktaş maçı kadrosunda yer almamaktadır." denildi.

Beşiktaş'ın Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde kamp kadrosu açıklandı;



❌Adem Ljajic

❌Gökhan Töre

❌Rachid Ghezzal

❌Vincent Aboubakar https://t.co/02PVM5jxQH



Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar kamp kadrosunda yer almadı.



KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ: KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR



Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında iki farkla üstünlüğü bulunuyor. Kayseri'de ev sahibi ekip 10, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere tamamlandı. Siyah-beyazlılar deplasmanda 24 gol atarken, rakibinin 31 golüne engel olamadı.









KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ: 49. MAÇ



Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 48 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 77 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmayı siyah-beyazlı takım 4-1 kazandı. Hes Kablo Kayserispor ise evinde rakibine 3-1 üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, elde ettiği galibiyetle rakibini 11 maç sonra yenmeyi de başardı.



KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ: EN FARKLI SKORLU MAÇLAR



Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maç, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.



MENSAH VE VIDA CEZA SINIRINDA



Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, bu karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa, 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminden bu yana gündeminde olan ancak sezon başında bonservis engeline takıldığı için transferini gerçekleştiremediği Bengali-Fode Koita defteri yeniden açıldı. Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa'nın ocak ayında 1 milyon Euro civarı bonservis talebi olduğunu biliyordu. Bu rakamı düşürmek için yeniden nabız yoklayan Kartal, "Bonservissiz göndermek istemiyoruz" yanıtı aldı. Siyah-beyazlılarda forma giymeyi çok isteyen Koita ise gözünü iki kulüp arasındaki görüşmelere dikmiş durumda. Kasımpaşa'ya daha önce de ayrılmak istediğini ileten 30 yaşındaki futbolcu kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a imza atacak. Kasımpaşa'da bu sezon 9 maça çıkan Koita 4 gol kaydetti. Kasımpaşa'da çıktığı toplam 108 maçta ise 31 gol ve 11 asistle oynadı.Kartal'ın yaz transfer döneminin son günü Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, İtalyan medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Geçen sezon kiralık oynadığı Fiorentina kulübüne yakın "fiorentina.it" sitesine röportaj veren Cezayirli futbolcu, Türkiye günleri ve geleceği hakkında konuştu. Süper Lig'de forma giydiği 10 maçta 6 asiste imza atan Ghezzal, "Türkiye'de şu an her şey benim için güzel gidiyor. Takımımız iyi durumda ve hocamız da bana güveniyor. Ligde de iyi bir konumdayız. İstanbul ile Floransa arasında sportif anlamda neredeyse hiçbir fark yok. Hatta İstanbul'daki tesisler daha iyi bile diyebilirim" ifadelerini kullandı. İtalya'ya geri dönebileceğini aktaran 28 yaşındaki oyuncu, "Fiorentina'da kalmak isterdim. Bu takımda kendimi iyi hissediyordum, ayrıca sahada çok eğleniyordum. Ancak maalesef iki kulüpyeniden anlaşamadı. İtalyan futbolunu ve bu ülkedeki yaşamı seviyorum. Gelecekte geri dönüş neden olmasın? Ancak şu an sadece Beşiktaş'a odaklıyım. Umarım bu takımla şampiyonluk kazanırım" diye konuştu.Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle kadro dışı bırakılan futbolculardan Jeremain Lens, Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas ile yollarını ayırmak için harekete geçti. Siyah beyazlılar, ligin ilk yarısı için TFF'ye bildirilen listeye alınmayan üç futbolcuyla görüşerek ocak ayında takımdan ayrılmalarını istedi. Sözleşmeleri Haziran 2022'de sona erecek bu oyunculardan Isimat-Mirin'le Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Kayserispor'un, Douglas'la da Denizlispor'un ilgilendiği bildirildi. Yıllık 2.2 milyon Euro'luk garanti ücreti nedeniyle Türkiye'den bir takımla anlaşma ihtimali düşük olan Lens ise, kalan ücretinin bir bölümünün ödenmesi halinde ayrılabileceğini bildirdi. Beşiktaş, bu oyunculara talip olan kulüplerden kiralama ya da bonservis bedeli talep etmeyecek. Kadro dışı olan diğer isim Boyd ise ikinci yarıda A takıma dönecek. Diğer taraftan Beşiktaş'ın, kadro dışı bıraktığı 4 oyuncuya ilk yarıda 2.7 milyon Euro ödediği belirtildi.Kayserispor ile 16. hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yoğun maç trafiği nedeniyle kadroyu mümkün olabildiği kadar idareli kullanmaya çalışacak. Annesinin cenazesi nedeniyle ülkesinde olan Vincent Aboubakar'ın yokluğunu da kapatmaya çalışan deneyimli teknik adam, yarınki maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Galibiyet serisini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda futbolcularını uyaran Sergen Yalçın'ın, "Bu senenin şampiyonluğu ocak ve şubat ayından geçer. Bu aylarda kazanabildiğimiz kadar maç kazanmalıyız. Ocak ve şubat aylarını kazasız belasız geçmeliyiz. Artık 2021'deyiz ve ilk maçımız Kayserispor maçı. Galibiyetle başlamak çok önemli. Herkes forma şansı buluyor. Bulmaya da devam edecek" diye konuştuğu bildirildi. 