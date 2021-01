bein sports 1 canlı izle şifresiz, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı İZLE

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?



Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin oynadığı 14 maçta 26 puanı bulunurken Kasımpaşa'nın ise 15 maçta 19 puanı var.

Kasımpaşa'da Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson lie cezalı Aytaç Kara Fenerbahçe karşısında yerini alamayacak.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile Diego Perotti, Kasımpaşa deplasmanında oynayamayacak. Ayrıca hastalık geçiren Caner Erkin ve Serdar Aziz, bu önemli deplasmanda yer alamayacak. Hastalık dönemini yeni atlatan Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Gökhan Gönül: "İnsan bir kere geliyor hayata ancak her yıl hatırlanmak çok güzel. Bu özel günümü hatırlayıp, iyi dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" https://t.co/vK52yzr97m pic.twitter.com/a7gNxBd9S7



— Sporx (@sporx) January 4, 2021

Ertuğrul

Hadergjonaj

Sadiku

Brecka

Haddadi

Tirpan

Varga

Yusuf

Alan

Anıl

Hodzic

Altay

Gökhan

Sadık

Tisserand

Novak

Mert Hakan

Sosa

Valencia

Pelkas

Thiam

Samatta

Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi 16. kez sahasında konuk ediyor. Fenerbahçe bu karşılaşmaların sadece birini kaybetti ve diğer tüm maçları kazanarak büyük bir üstünlük kurdu.

Ayrıca Fenerbahçe, rakibi Kasımpaşa'ya üst üste iki kez mağlup olduğu bir seri de yaşanmadı.





Sarı lacivertli takım İstanbul takımlarına konuk olduğu karşılaşmalarda şanssızlık yaşıyor.

Fenerbahçe İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçında galibiyet elde edememişti. Tam tersi şekilde ise Kasımpaşa, Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son 3 maçın tamamını kazandı.



İLGİLİ VİDEO



Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe'ye Kasımpaşa deplasmanı öncesi doping etkisi yapacak iki müjde birden geldi. Covid-19 testleri negatife dönen Ozan Tufan ile Gustavo'nun forma giyebilecek duruma gelmesi teknik heyetin elini rahatlattı. BAY geçilen süreçte yaşanan tatsız gelişmelerle arayışa giren Erol Bulut, son dakika gelişmeleriyle sıkıntıdan kurtuldu. Zorlu bir maç trafiğine gireceklerini belirten Bulut, "Artık üç günde bir maç oynayacağız. Galibiyet serisi yakalamalı ve zirveye yerleşmeliyiz" dedi.Önemli puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren genç çalıştırıcı, "Şimdi telafi zamanı. Başakşehir maçındaki kazanma arzusunun üzerine koyarak devam etmeliyiz. Takım gücünü ortaya koyduğumuzda başarı gelecektir" ifadesinde bulundu. Seri galibiyetler zamanının geldiğini belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı: " Kasımpaşa karşısına final maçı gibi oynamalıyız. Geri adım atmadan 90 dakika savaşmalıyız. Mental kırılganlık göstermeden 90 dakika savaştığımız her maçı kazandık. Trabzon ve Başakşehir maçları bunun en güzel örneği. Bu tarzımız bizim karakterimiz olmalıdır." Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, dünkü antrenmanın ardından futbolcularına bir konuşma yaptı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, ocak ayında kendilerini 8 zorlu maçın beklediğine dikkat çekti. Bulut, "Yeni yılda ilk kez Kasımpaşa karşısında sahaya çıkacağız. Seneye galibiyetle başlayalım, ardından devamını getirelim. Ocak ayı hem lig hem de kupadaki geleceğimiz açısından belirleyici olacak. Hepinize büyük görevler düşecek. Herkes kendini hazır tutmalı. Bu süreci en iyi şekilde atlacağımıza inancım tam" dedi.Süper Lig'de bu sezon istikrarsız sonuçlar yaşayan Fenerbahçe'de 2021 yılının ilk resmi maçı bugün Kasımpaşa karşısında oynanacak. Sarı-lacivertliler, 4 Ocak 2021 yani bugün itibariyle 25 Ocak'a kadar 21 günde 7 resmi maç yapacak. Bu 21 günün sonunda ligde ilk yarıda sona erecek ve ikinci yarı başlayacak. Hem lig hem de kupada zorlu karşılaşmalara çıkacak Erol Bulut ve öğrencileri, 2021'in kaderini bu dönemde çizecek. Pazartesi-perşembe maç trafiğine başlayacak Fenerbahçe, 2020-21 sezonunu şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Son şampiyonluğunu 7 yıl önce kazanan sarı-lacivertli camia artık başarı bekliyor. Son 7 lig maçında 4 kez yenilgi alınsa da, bilhassa son oynanan 4-1'lik Başakşehir maçı takıma yeniden motivasyon sağladı. Bay haftasının verdiği 10 günlük arada da enerji depolayan sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa deplasmanıyla beraber 3 günde 1 maç trafiğine adım atacak Kasımpaşa deplasmanında gelecek bir galibiyetin hem moral kazandırması hem de puan durumunda güç katması gibi avantajları bulunuyor. Ayrıca Kasımpaşa önünde gelecek 3 puandan sonra yeni rakip 7 Ocak akşamı Alanyaspor olacak ve zirve yarışının kaderi ciddi anlamda etkilenecek. 11 Ocak'taki BB Erzurum ve 21 Ocak'taki Sivasspor deplasmanları da kış şartları açısından önemli olacak.4 Ocak Kasımpaşa (D)7 Ocak Alanyaspor11 Ocak BB Erzurum (D)14 Ocak Kasımpaşa (Kupa)18 Ocak Ankaragücü21 Ocak Sivasspor (D)25 Ocak KayserisporFenerbahçe teknik heyeti, cezası bitip ilk 11'e dönecek olan Dimitris Pelkas ile özel bir görüşme yaptı. Yunan futbolcuya Kasımpaşa karşısında takım savunmasını aksatmaması uyarısında bulunuldu. Pelkas'a sadece topla değil topsuz oyunda da takım arkadaşlarıyla birlikte hareket etmesi vurgulanırken, bu kritik dönemde sorumluluk alarak takıma da daha çok katkı vermesi gerektiğinin altı çizildi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sakatlıktan çıkan Enner Valencia ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcusuna eksikler dolayısıyla farklı görevler yükleyen Bulut, yarın Kasımpaşa deplasmanı için özveri istedi. Bulut, Valencia ile yaptığı görüşmede "Gustavo ile Ozan Koronavirüs'ü yeni atlattı. Tolga ise sakat. yok. Orta alanda savunma anlamında zafiyet yaşayabiliriz. Bu noktada senden destek istiyorum. Kim oynarsa destek verip direnci artırmalıyız" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, işin savunma boyutuna mümkün olduğunca yardım isterken, ileriye top taşıma konusunda da Valencia'yı en önemli silahı olarak kullanacak. Bulut, Thiam ve Samatta ikilisi ile başlamayı planladığı Kasımpaşa mücadelesinde Valencia'nın getireceği toplarla golcülerine pozisyon hazırlayacak. Bu sezon ligde 9 maçta forma giyen ve bunların yedisine ilk 11'de başlayan Ekvadorlu oyuncu, 1 gol atıp 2 asist yaptı. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan Kovid-19 testinin negatif çıkması sonrasında dün takımla çalışmalara başlarken, testi negatif çıkan Gustavo ise karantina süresini bugün dolduracağı için takımla çalışamadı. İki oyuncu için son kararı Erol Bulut verecek. Sol alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci'nin tedavisi başlarken, Novak da tedbir amaçlı salonda idman yaptı. Perotti ise özel program eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.Sarı-lacivertlilerde tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Diego Perotti çalışmalarına takımdan ayrı devam ediyor. Düz koşu ve salon çalışmalarıyla fizik kondisyon eksiğini gideren Arjantinli oyuncunun Kasımpaşa maçının ardından takımla çalışmalara başlaması planlanıyor. Alanyaspor maçı, olmazsa en kötü Erzurum deplasmanında kadroya dahil edilmesi bekleniyor.Fenerbahçe'de teknik heyet, yoğun maç trafiğini hasarsız geçmek için özel önlemler aldı. Ocak ayında ortalama 3 günde 1 maça çıkacak olan futbolcuları adale sakatlıklarına karşı korumak amacıyla, kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun görüşleri doğrultusunda özel bir antrenman programı hazırlandı. Bu çerçevede, geçtiğimiz günlerde Novak, Gökhan, Lemos ve Sosa'ya uygulandığı gibi, ağrı hisseden oyunculara aşırı yükleme yapılmayacak. Sakatlık endişesi yaşayanlar salon idmanları, yenileme, düz koşu ve 5'e 2 çalışmaları ile yetinecek. Bu arada teknik direktör Erol Bulut, futbolcularını uyararak özel hayatlarına daha fazla dikkat etmelerini istedi. Ligde Covid-19 salgınından en az etkilenen takım olduklarını, bunun da disiplin ve özverinin bir sonucu olduğunu belirten Bulut, bu titizliklerini sezon sonuna dek sürdürmeleri gerektiğini söyledi.Süper Lig'de 15. haftayı 'bay' geçen ve yaklaşık 10 günlük bir boşluk kazanan Fenerbahçe'de bu sürede bazı sıkıntıların üzerine gidildi. Bu çerçevede en önemli sorunlardan birinin orta saha olduğuna karar verildi. Bir türlü doğru ve ideal orta saha dizilişi oluşmadı. Sosa ve Mert Hakan Yandaş büyük umutlarla transfer edilse de beklentilerin uzağında kaldı. Ozan Tufan bu iki isme yer açmak için kendi bölgesi dışında oynatıldı. Sadece Gustavo gerçek anlamda bekleneni verebildi. 20 golle zirveye oynayan takımlar içinde kalesinde en çok gol gören ekip olan sarı-lacivertliler bu sorunu çözmek için devre arasında stoper takviyesi yapacak. Ancak bu sorun sadece stoperle çözülmeyecek. Teknik heyet orta sahada yaşanan problemin de takımın bu kadar fazla gol yemesinde etkili olduğunu düşünüyor. Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. 