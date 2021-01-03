bein sports 1 canlı izle şifresiz, Karagümrük Trabzonspor maçı İZLE

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03 Ocak 2021 16:29
bein sports 1 canlı izle şifresiz, Karagümrük Trabzonspor maçı İZLE
beIN Sports 1 Canlı Karagümrük Trabzonspor izle! Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, HD izlemek için buraya tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA



KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Karagümrük ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI BEIN SPORTS HABER CANLI YAYINI




Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karagümrük - Trabzonspor karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Galatasaray maçıyla sona eren bordo-mavililer, Fatih Karagümrük deplasmanından galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puanla 7. sırada yer alıyor.

KARAGÜMRÜK'ÜN 11'İ

Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec; Biglia, Koray, Ndiaye, Jimmy, Alparslan, Sobiech

TRABZONSPOR'UN 11'İ:

Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny



Karagümrük sahasında yenilmedi

Süper Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük, bu sezon sahasında oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmadı.

Deplasmanda çıktığı 7 maçın 5'ini kazanan Karagümrük, 2 de beraberlik alarak sahasında yenilgi yüzü görmedi.

Fatih Karagümrük ayrıca sahasında 16 gol atarak bu alanda ligin en fazla gol atan takımı olarak göze çarpıyor.

İstanbul takımlarını yenemediler

Trabzonspor bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 maçı da kazanamadı.

Ayrıca Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor deplasmanda hiç gol yemedi.

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