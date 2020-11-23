bein sports 1 canlı izle şifresiz, Galatasaray Kayserispor maçı İZLE

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

Galatasaray Kayserispor maçı şifresiz canlı izlenebiliyor. bein sports 1'de Galatasaray ile Kayserispor arasındaki karşılaşma canlı olarak ekranlara geliyor. Ligde galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Galatasaray, Kayserispor'u ağırladığı maçta kayıp yaşamak istemiyor. Kayserispor, Galatasaray deplasmanında en azından 1 puan hedefliyor. Digitürk aboneleri, üyelikleri kapsamında Galatasaray - Kayserispor maçını canlı olarak takip edebiliyor. Sporx'ten de Galatasaray - Kayserispor maçını canlı şifresiz olarak 90 dakika boyunca takip ederek, tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.Galatasaray'da sakatlığı bulunan 4 futbolcu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 5 futbolcu maçta forma giyemeyecek. Yaşadıkları sakatlıklar sonrası tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir maçın kadrosunda yer almayacak. Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan iki oyuncu da Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için müsabakada görev yapamayacak.Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Fenerbahçe ile berabere kaldı, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Galatasaray, sonraki üç maçında ise Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı ve Belhanda sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 48 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 6 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 108 golüne, Kayserispor 37 golle yanıt verebildi. Galatasaray, geçen sezonki maçlarda rakibini deplasmanda 3-2, İstanbul'da da 4-1 mağlup etti.İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 24 lig maçının 20'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 71 gol atıp, kalesinde 17 gol gördü.Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 48 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.