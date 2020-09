bein sports 1 canlı izle şifresiz, Galatasaray Gaziantep maçı İZLE

Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray ile Gaziantep karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray'a dönmek için 6 ay boşta bekleyen Arda Turan, sarı-kırmızılı forma altındaki ilk maçına kaptan olarak çıktı.33 yaşındaki yıldız, tam 3 bin 403 gün sonra 'Parçalı' formayı resmi bir maçta terletti. Arda'nın Galatasaray'daki son karşılaşması, 20 Mayıs 2011'deki 2-0'lık Konyaspor mücadelesiydi.Başarılı futbolcu, takımın başına Fatih Terim geçtikten sonra o yaz, transferin son günlerinde 13 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e gitmişti. Dolayısıyla bu maç, Arda'nın Fatih Terim yönetiminde Galatasaray ile çıkacağı ilk maç oldu.2020-2021 sezonun ilk lig karşılaşmasında Galatasaray'ın gol silahı Radamel Falcao olacak.Teknik direktör Fatih Terim, Florya kampında sık sık çift forvetli sistemi denemesine rağmen, Gaziantep FK mücadelesinde Kolombiyalı yıldızı ileri uçta tek başına görevlendirmeye karar verdi.Bunun iki sebebi var. İlki, Diagne'nin yaşadığı hafif sakatlık ve tam hazır olmaması. Diğeri ise, orta saha bölgesinin eksikliği. Çift forvetli sistemde orta alana çok yük bineceğini göz önünde bulunduran Terim, Etebo ve diğer yeni transfer gelmeden iki santrfora geçmeyi düşünmüyor.Galatasaray'da yeni sezonun ilk resmi maçı olan Gaziantep FK maçı kadrosunda en çok dikkat çeken isim, takıma geri dönen Arda Turan oldu. beIN Sports yorumcuları Tugay Kerimoğlu ve Sabri Sarıoğlu, Arda Turan'a zaman verilmesi gerektiğini kaydetti.Kerimoğlu açıklamasında, "Beklentileri şu an fazlasıyla Arda Turan üzerinde. Uzun süre sonra yuvaya döndü. Beklentiler, Arda Turan'ın maç kurtarması. Yavaş yavaş üzerine koyarsa problem yaşamaz. Ancak, Okay Yokuşlu transferiyle Arda 2'ye katlar. 2-3 senedir top oynamayan bir Arda'dan bahsediyoruz. Kafa olarak, fizik olarak ne seviyede bakmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.Sabri Sarıoğlu ise zorlu bir "Arda, şahsen çok sevdiğim bir kardeşimdir. Yakın zamanda karşılaştık. Fizik olarak, kilo olarak çok iyi. 2.5-3 senedir düzenli oynayamadı. Maç temposu olmadığı sürece performansı üst seviyeye çıkaramaz. Ligin ilk maçı. Öyle bakmak lazım. Fiziksel olarak yorgun düşebilir. Oynadıkça daha üst seviyeye çıkacaktır. Arda kendini kanıtlamış bir oyuncu. Eski Arda'yı geri döndürmek isteyecek. İlk başlarda zorlanacaktır." dedi.Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gaziantep maçından önce açıklamalarda bulundu.,Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan Mert Hakan Yandaş krizine de üstü kapalı cevap veren Terim, "Türk oyuncu piyasasına gelince takımlar çok ise burada Galatasaray bir seçenek olamaz. Fazla takım talip ise Galatasaray'ın zaten bir ısrarı olmaz. Galatasaray bir seçenek olamaz. Yerli transferde durumumuz bu. Allah nasip ederse takımımızın geleceği ile ilgili yönetimimiz ile konuşuyoruz, tahtaya yazdığımız isimler de bu isimlerdi. Aklımızda her şey bire bir oturmadı ama önümüzde zaman var. Konuşma zamanı gelince zaten konuşurum ama hep beraber olmak zorundayız, tek ses olmak zorundayız, Galatasaray taraftarına bunu söylüyoruz. Taraftarın olmaması keyif vermiyor ancak yapacak da bir şey yok. Umarım en kısa sürede taraftarlara kavuşuruz." dediTransferin olmamasının dünyanın sonu olmadığını vurgulayan Terim, "Galatasaraylıların aklı fikri hep futboldadır. Şu ana kadar isteklerle, olanlar yan yana gelmeyebilir ama dünyanın sonu değildir. Mevcut oyuncularımız da iyidir, kadromuz da iyidir. Bazı fırsat transferlerini de yaptık, 5 Ekim'e kadar zamanımız var, kovalayacağız. Söylenecek halim yok, karalar bağlayacak halim de yok biz Galatasarayız. Taraftardan ricam, Galatasaray ile bir bütün olsunlar, tam konsantre olun ve hep beraber Mayıslara koşalım ancak böyle olursa olur. Bazen istekler ile gerçekler yan yana gelmeyebilir ama bir daha altını çiziyorum; dünyanın sonu değil" dedi.Galatasaray'ın transfer stratejisini de anlatan Terim, "Bizim geldiğimizden itibaren UEFA cezasından dolayı transferlerin büyük kısmını kiralık oyunculardan yaptık, sattığımız kadar alabildik. UEFA bize bir engel koydu, şunu belirtmem lazım; 36 aldıysak 50 oyuncu da verdik. Galatasaray da bundan iyi ekonomi elde etti; ayrıca iki sezonda 4 de kupa aldı" şeklinde konuştu.Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabaka beIN Sports 1'den yayımlanacak. Mücadele koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak.Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba bu maçta sahada olmayacak. İlk idmanını takımdan ayrı yapan yeni transfer Etobo ile kasığında ağrı hisseden Diagne'nin durumları maç saatinde belli olacak.Gaziantep FK'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.FatihOmarLuyindamaMarcaoSaracchiTaylanBelhandaFeghouliArdaEmre KılınçFalcaoGünay GüvençOğuz CeylanToscaDjilobodjiJunior MoraisJeffersonKozuljEnver Cenk ŞahinMaximGüray VuralAndreGalatasaray, 62 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 42 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 37 ilk hafta maçının ise 30'unu kazandı, 5'ini yitirdi, 2'sinde ise berabere kaldı.Galatasaray, sahasında çıktığı son 10 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 9'unda suskun kaldı.Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ile geçen sezon aynı skorla kaybettiği Denizlispor müsabakalarında skor üretemedi.Galatasaray, sahasında oynadığı 37 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir), geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.Galatasaray'da 6 futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.Kadroya yeni katılan Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro Etebo, Gaziantep FK müsabakasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşayacak.2011'de ayrıldığı Galatasaray'a 9 yıl sonra dönen Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.Altyapısından çıktığı Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen ve 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Ardan Turan, Barcelona ve Medipol Başakşehir maceralarının ardından yeniden sarı-kırmızılı takıma döndü.2011'de Galatasaray formasıyla son resmi maçına 20 Mayıs'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanan Konyaspor karşısında çıkan Arda, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda 3 bin 403 gün sonra yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.Galatasaray, Gaziantep temsilcisiyle ligde 3. kez karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile yaptığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazanırken, ikinci devrede İstanbul'da yapılan karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı.