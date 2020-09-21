bein sports 1 canlı izle şifresiz, Fenerbahçe Hatayspor maçı İZLE

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Caner Erkin

Luiz Gustavo

Ozan Tufan

Sosa

Thiam

Ferdi Kadıoğlu

Frey

Munir

Popov

Yusuf Abdioğlu

Pablo

Mesut Çaytemel

Aabid

Sackey

Selim Ilgaz

Gökhan Karadeniz

Ribeiro

Diouf

Spor Toto Süper Lig'de sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, rakibi Hatayspor ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, Fenerbahçe ile deplasmanda ilk kez karşılaşmış olacak.







FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Fenerbahçe ile Hatayspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana .



TIKLA, FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇINI CANLI DİNLE Fenerbahçe ile Hatayspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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