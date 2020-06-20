bein sports 1 canlı izle şifresiz, Denizlispor Beşiktaş maçı İZLE

Beşiktaş'ta 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens,2 0 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçta sarı kart görmeleri halinde 29. haftada İttifak Holding Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 39 maçta siyah-beyazlılar 27, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın toplam 67 golüne, Denizlispor 34 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 12 maçtır mağlup edemiyor. Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 12 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 9 randevuyu ise kaybetti. Rekabetteki son 12 maçta Beşiktaş 11 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.





Beşiktaş, genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Denizli'deki maçlarda da sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Denizli'deki 18 maçın 11'ini kazanırken, 3 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

Denizli'de siyah-beyazlıların 33 golüne, yeşil-siyahlılar 17 golle karşılık verdi. İki ekip Denizli'de en son 2009-2010 sezonunda karşılaştı ve kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk Beşiktaş oldu.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Denizli'de yapılması gereken karşılaşma ev sahibi ekibin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-0 galip gelmişti.





Beşiktaş formasıyla son maçına 15 Mart'taki Galatasaray derbisiyle çıkan Burak Yılmaz, sarı kart cezası sebebiyle takımının geçen hafta Antalyaspor'la oynadığı mücadelede forma giyememişti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hafta boyunca yapılan antrenmanlardaki performansı sebebiyle memnun olduğu Milli yıldız, 97 gün sonra şovuna kaldığı yerden devam etmeye çalışacak.

SERGEN YALÇIN'DAN EMİR: "KALEYİ GÖREN VURSUN"



Beşiktaş, bugün deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktör Sergen Yalçın takımından hücum futbolu istedi. Son antrenmanda öğrencilerini uyaran Yalçın, fırsat bulanların ceza sahası dışından şut çekmelerini istedi. Başarılı çalıştırıcı "Eksik kadromuza rağmen savaşarak mücadele etmeliyiz. Eğer kaleyi görürseniz ceza alanına girmeden şut atmayı ihmal etmeyin" derken Lens ve Ljajic'le özel olarak ilgilendi. Sol aşil tendonu ağrısı nedeniyle çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda yer almayan Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konduğu bildirildi. Ganalı oyuncu Denizli maçı kadrosun alınmadı. Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida ve Dorukhan Toköz de Denizli'ye götürülmedi.



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Beşiktaş, bugün deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktör Sergen Yalçın takımından hücum futbolu istedi. Son antrenmanda öğrencilerini uyaran Yalçın, fırsat bulanların ceza sahası dışından şut çekmelerini istedi. Başarılı çalıştırıcı "Eksik kadromuza rağmen savaşarak mücadele etmeliyiz. Eğer kaleyi görürseniz ceza alanına girmeden şut atmayı ihmal etmeyin" derken Lens ve Ljajic'le özel olarak ilgilendi. Sol aşil tendonu ağrısı nedeniyle çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda yer almayan Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konduğu bildirildi. Ganalı oyuncu Denizli maçı kadrosun alınmadı. Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida ve Dorukhan Toköz de Denizli'ye götürülmedi.