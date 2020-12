bein sports 1 canlı izle şifresiz, Beşiktaş Erzurumspor maçı İZLE

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş - Erzurum maçını beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic kadroda yok. Hafta içinde bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan siyah-beyazlı ekipte, Utku Yuvakuran da kadroda bulunmuyor. Beşiktaş'ın bir diğer eksiği ise cezalı Rosier.

Konuk ekip Erzurumspor'da ise eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Ersin

Necip

Welinton

Montero

Rıdvan

Atiba

Josef de Souza

Dorukhan

Ghezzal

Larin

Aboubakar

Farnolle

Gökhan

Mina

Osman

Kaan Kanak

Murat Uçar

Donald

Obertan

Emrah Başsan

Novikovas

Ricardo Gomes

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı 4 resmi maçta bir galibiyet elde edebildi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda da yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı.

İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşirken, iki karşılaşmayı da 3-2'lik skorlarla kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor tur atlayan takım oldu.

Süper Lig'de istediği başangıcı yapamamasına rağmen üst üste 3 önemli maçı kazanan Beşiktaş'ın bu serisi geçtiğimiz hafta Alanya'da sona ermişti.

Siyah beyazlı takım Erzurumspor karşısında galip gelerek 4. sıraya yerleşecek.



Erzurumspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada kötü gidişi İstanbul'daki maçta bitirmek istediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Beşiktaş bu ülkenin büyük takımlarından ve şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Artıları ve eksileri var. Biz her puana talip olduğumuzu söyleyebilirim. Zor bir müsabaka olacak bunu açıkça söylemek lazım ama biz oraya teslim olmaya beyaz bayrağı kaldırmak için gitmiyoruz. Kazanmak için sahada 90 dakika mücadele eden bir takım olarak gidiyoruz. Ümit ediyorum istediğimizi alıp iyi şekilde buraya gelerek yavaş yavaş kazanma alışkanlığını kazanmamız gerekiyor."





Aydın'ın Efeler ilçesinde züccaciyecide çalışan Murat Çıbık, biriktirdiği parayla Beşiktaş Kulübü'ne kongre üyesi oldu;



"Beşiktaş her gece rüyama giriyor. Bir sevdamız var o da Beşiktaş. Benim gözümde paradan önce Beşiktaş geliyor" https://t.co/Neqv8bTmai



— Sporx (@sporx) December 20, 2020

İLGİLİ VİDEO

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Erzurumspor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Beşiktaş ile Erzurumspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş, Süper Lig'de 6 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puan topladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.Kara Kartal'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'yla oynadığı karşılaşmada dinlendirilen Vincent Aboubakar, bu akşamki Erzurumspor mücadelesiyle ilk 11'deki yerine dönecek. Siyah- Beyazlı formayla Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 5 gollük performans sergileyerek takımın yaptığı çıkışta önemli bir paya sahip olan tecrübeli futbolcu, Vodafone Park'ta gollerine devam etmek için sahaya çıkacak. Takım çalışmalarında etkili futbolunu sürdüren başarılı oyuncu, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında yeni bir çıkış peşinde olan takımına bu hedefi doğrultusunda golleriyle destek olmaya çalışacak. Siyah-Beyazlı formayla 9 lig maçında attığı 6 golle krallık yarışında da ön sıralarda yer alan Aboubakar, bugünkü Erzurumspor mücadelesinde yine Cyle Larin'le birlikte görev yapacak. Mücadeleye kanat hattında başlayacak olan Kanadalı yıldız Larin, maç içerisinde sık sık ileriye çıkıp hem Aboubakar'a pozisyon yaratacak hem de takımın gizli forveti olarak gol peşinde olacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor maçı öncesi oyuncularını uyardı. Kesinlikle puan kaybı istemediğinin altını çizen usta hoca, "Erzurum'un alt sıralarda olması sizi yanıltmasın, rehavete kapılmayın. Denizi geçtik derede boğulmayalım. Yeni bir seri yakalayabilirsek ligin seyrini değiştiririz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcının ayrıca antrenmanın ardından savunma oyuncuları ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetine imza atmak için gittiği Aytemiz Alanyaspor deplasmanından puansız ayrılan Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın maçtan sonra, "Geçmişe takılmadan, geleceğe bakalım" dediği ortaya çıkmıştı. Yöneticilerle yaptığı görüşmede bazı hakem kararlarını değerlendiren Sergen Yalçın'ın, "Saha içinde biz elimizden geleni yaparız. Bu maçta yenilmiş olabiliriz fakat bu sezon oyuncularıma çok güveniyorum. Çok özverili oynuyorlar. Bizim tek endişemiz son haftalarda aleyhimize yapılan hakem hataları. Puan kaybettiğimiz maçlardaki bazı hakem hataları çok kritikti" diye konuştuğu öğrenildi.Beşiktaş yönetimi, tamamı A takım kadrosunda yer alan ve ikisi banko oynayan dört genç oyuncusuyla uzun vadeli sözleşmeler imzalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşleri doğrultusunda iç transfer politikası belirleyen siyah beyazlılar, takımda düzenli olarak forma giyen kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz ile kadroda sıklıkla yer bulan stoper Erdoğan Kaya ve orta saha oyuncusu kartal Kayra Yılmaz'a 5'er yıllık mukavele teklifi götürdü. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşmelerde yönetimin önerisine olumlu yanıt veren ilk isim Rıdvan oldu. Her konuda anlaşma sağlanan 19 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalanacak. Tıpkı Rıdvan gibi ücretlerinde ciddi oranda iyileştirme yapılan diğer gençlerden Ersin'in de imza atmaya çok yakın olduğu belirtildi. Erdoğan ve Kartal Kayra'la da kısa sürede anlaşma sağlanarak sözleşme yenilemeleri bekleniyor.Son dönemde artan performansı sonrası Avrupa kulüplerinin radarına giren Vincent Aboubakar'ın tamamen Beşiktaş'a odaklandığı kaydedildi. Adı Marsilya ile anılan 28 yaşındaki golcü, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ta oynamak için Suudi Arabistan'dan gelen 3 milyon Euro'luk maaş teklifini reddetmişti. Kamerunlu, yakın çevresine ise "Burası benim evim gibi, yeniden kendimi bulduğum yer. Beşiktaş'ta olmaktan, burada kalmaktan dolayı mutluyum" yorumunu yaptı. Kamerunlu santrforun, her gün antrenmanlardan önce bireysel olarak kuvvetlendirme çalışması yaptığı ortaya çıktı. Aboubakar'ın yaptığı bu idmanlar, performansına da yansıdı. 28 yaşındaki futbolcu, 9 maçta 6 gol ve 1 asist yaptı.Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak Digitürk Play üzerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Spartak Trnava derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.